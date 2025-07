MISE À JOUR - Les tarifs de Trump sur le cuivre menacent davantage d'emplois et d'industries à la veille de l'échéance des négociations commerciales

TORONTO, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos dénonce la décision du président Donald Trump, d'imposer des tarifs de 50 % sur les importations américaines de cuivre, qui prendront effet le 1er août 2025.

« Cette décision est une nouvelle escalade dans la guerre commerciale, qui menace des milliers d'emplois et des industries entières au Canada, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. Le cuivre est un élément essentiel de l'économie canadienne, qu'il s'agisse de l'exploitation minière, de la fusion ou de la fabrication de technologies d'énergie propre, d'équipement de télécommunications et d'infrastructures essentielles. Ces tarifs feront exploser les coûts, perturberont les chaînes d'approvisionnement et nuiront aux travailleuses et aux travailleurs des deux côtés de la frontière. »

M. Trump a annoncé ces tarifs sur le réseau Truth Social, invoquant des raisons de sécurité nationale. Le Canada est le deuxième fournisseur de cuivre des États-Unis. En 2023, plus de la moitié de la valeur des exportations canadiennes de cuivre était destinée au marché américain.

« Les travailleuses et travailleurs canadiens n'ont pas provoqué cette guerre commerciale, mais ce sont eux qui en paient le prix, a déclaré M. Warren. C'est exactement le même scénario que Trump a utilisé pour l'acier et l'aluminium, en menaçant l'industrie manufacturière, les emplois et la sécurité économique nord-américaine. »

Cette annonce survient quelques jours avant la date limite du 21 juillet fixée pour que le Canada et les États-Unis parviennent à un accord dans le cadre des négociations commerciales en cours. En l'absence d'accord, on craint de plus en plus que les entreprises ne soient contraintes de supprimer des milliers d’emplois, alors qu'elles sont confrontées aux impacts croissants de ces nouveaux tarifs et de la guerre commerciale.

Les Métallos demandent au gouvernement canadien d'agir de toute urgence en mettant en œuvre une subvention salariale assortie de garanties d'emploi pour garder les gens au travail. Ils demandent aussi de renforcer les politiques d'approvisionnement et d'introduire des incitatifs fiscaux pour les produits fabriqués au Canada, afin de soutenir l'industrie nationale et de maintenir la pression sur les États-Unis pour qu'ils annulent ces tarifs injustifiés et qu'ils rétablissent un accès équitable au marché pour les exportations canadiennes.

« Le Canada ne peut continuer à attendre pendant que de bons emplois sont en jeu. Plus de 3000 de nos membres travaillent dans l'industrie du cuivre. Nous avons besoin d'une action immédiate et décisive pour protéger ces travailleuses et travailleurs, leurs industries et leurs communautés des effets dévastateurs de cette guerre commerciale. », a conclu M. Warren.

