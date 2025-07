Goodfellow accueille Suzanne Blanchet au sein de son conseil d'administration

DELSON, Québec, 10 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Goodfellow inc. (TSX : GDL) (la « Société » ou « Goodfellow ») est heureux d'annoncer la nomination de Suzanne Blanchet au sein de son conseil d'administration, avec effet immédiat.

"Nous sommes ravis d'accueillir Suzanne à notre conseil d’administration. Sa vaste expérience en gestion et en gouvernance de sociétés publiques renforceront certainement la capacité du conseil à mener des initiatives stratégiques et à soutenir l’équipe de direction dans ses efforts visant à s’assurer que Goodfellow demeure un leader de l'industrie," a indiqué Robert Hall, président du conseil.

Suzanne Blanchet (D.h.c., IAS.A) est une gestionnaire exécutive accomplie et une administratrice professionnelle de sociétés reconnue pour son leadership stratégique et son expertise dans les secteurs industriels. Elle siège aux conseils d’administration de plusieurs entreprises publiques et privées, notamment GDI Integrated Facility Services inc., Velan inc. (présidente du comité d’audit), Solmax (présidente du comité d’audit), EBI Environnement inc. (présidente du comité d’audit) et BCI Foods inc. (présidente du conseil d’administration). Jusqu’en 2023, elle a été administratrice de Resolute Forest Products, où elle a présidé le comité de l’environnement, de la santé et de la sécurité. Elle a également été présidente du Réseau des Femmes d’affaires du Québec (RFAQ), un OSBL dédié à la croissance des entreprises dirigées par des femmes, et y est demeurée membre du conseil d’administration jusqu’en 2024. De 1978 à 2017, Suzanne a fait carrière au sein de Cascades inc., où elle a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de présidente de Cascades Groupe Tissu de 1997 à 2014. Sous sa gouverne, le Groupe Tissu a connu une croissance remarquable au Canada et aux États-Unis, devenant le quatrième plus important fabricant de papier tissu en Amérique du Nord. De 2014 jusqu’à sa retraite en 2017, Suzanne a agi à titre de vice-présidente principale, développement corporatif, où elle a piloté la stratégie d’innovation du groupe ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre du plan ESG de Cascades. Suzanne a étudié les sciences comptables à l’Université du Québec à Trois-Rivières et est administratrice de sociétés accréditée (IAS.A). Elle a reçu plusieurs distinctions, dont le Golden Stevie Award for the Executive Officer of Canada en 2013. En 2015, l’Université du Québec en Outaouais lui a décerné un doctorat honorifique en reconnaissance de sa contribution exceptionnelle en tant que pionnière du développement durable et ses approches novatrices dans l’industrie des pâtes et papiers.

À propos de Goodfellow

Goodfellow est un fabricant diversifié de produits de bois à valeur ajoutée, ainsi qu’un distributeur en gros de matériaux de construction et de revêtements de sol. Grâce à un vaste réseau de distribution couvrant tout le Canada et le nord-est des États-Unis, Goodfellow dessert les secteurs commerciaux et résidentiels par l’entremise des détaillants de cour à bois, des manufacturiers, des partenaires de projets industriels et d’infrastructures, et des spécialistes du revêtement de sol. Goodfellow exploite également ses capacités en produits à valeur ajoutée pour desservir les marchés du bois à l’échelle internationale. Goodfellow inc. est une société publique et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « GDL ».