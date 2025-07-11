Bitget 为 pump.fun (PUMP) 举办公开代币发售

维多利亚，塞舌尔, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 现已启动 pump.fun (PUMP) 的公开代币发售。PUMP 是 pump.fun 这个基于 Solana 的热门梗币平台的原生代币。

这次代币发售将于 2025 年 7 月 10 日 10:00 (UTC) 开始，持续 24 小时，于 7 月 11 日 10:00 (UTC) 结束。 代币兑换价格固定为每枚 0.004 美元，参与者可使用 USDT 和 USDC 进行认购，单笔申购数量最低为 5 枚，最高可达 1,000,000 枚。 总计将有 1,500 亿枚 PUMP 代币对外发售，总供应量为 1 万亿枚，认购总额度相当于 6 亿美元。

PUMP 代币是 pump.fun 平台的核心动力，该平台现已成为 Solana 上一个梗币发行和社区试验于一体的创意中心。 该代币的问世开启了一个新纪元，助力推动以加密货币为核心的梗文化及草根创新蓬勃发展。 代币发售结束后，PUMP/USDT 交易对将于 7 月 11 日 12:00 (UTC) 在 Bitget Spot 上线交易。

PUMP 是 Pump 平台的原生实用代币。Fun 平台包括 pump.fun 启动平台和 swap.pump.fun 自动做市商 (AMM) 协议。 尽管该平台完全无权限限制，用户无需持有代币即可访问，但 PUMP 代币可用于推广活动及未来与 Pump 平台相关的各类功能。Fun 生态系统。

Bitget 持续扩大其在现货加密货币市场的影响力。 根据 Coingecko 数据，Bitget 24 小时交易量超过 35.6 亿 USDT，在现货交易所中位居第三。 该平台支持约 700 种代币，且曾举办过多场备受瞩目的代币发售活动，包括 The WalletConnect Network、Jambo 和 Fuel Ignition。

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Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的 加密货币交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时 比特币价格 、 以太坊价格 和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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