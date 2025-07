Communiqué de presse

11 juillet 2025

Cession de l’activité d’administration de fonds de HSBC Allemagne

HSBC Continental Europe a conclu un accord de cession de son activité d’administration de fonds, Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (ci-après « INKA »), à un fonds géré par BlackFin Capital Partners S.A.S. (« BlackFin ») (la « Transaction Potentielle »), pour se concentrer sur son ambition d'être la principale banque des entreprises et des institutionnels en Allemagne et à travers l’Europe pour les clients internationaux.

Cette décision s’inscrit dans la stratégie de simplification du Groupe HSBC annoncée en octobre 2024. HSBC se concentre sur l’accroissement de son leadership et de ses parts de marché dans les domaines où la banque a un avantage compétitif clair, et où elle a les plus grandes opportunités pour croître et soutenir ses clients ; notamment de connecter les clients européens aux opportunités du réseau international de HSBC. Pour l’activité de conservation de titres, cela signifie se concentrer sur sa position de leader du marché en Asie et au Moyen-Orient et fournir les meilleurs services de conservation de titres et d’administration de fonds aux clients au Royaume-Uni et en Europe via des hubs stratégiques situés à Londres, en Irlande et au Luxembourg.

INKA est une filiale indirecte de HSBC Allemagne, avec environ 430 milliards € d’actifs sous administration à décembre 2024. BlackFin est un gérant de fonds de private equity pan-européen qui investit en Allemagne avec succès depuis 2013 et qui est bien placé pour soutenir la croissance future d’INKA.

La finalisation de la Transaction Potentielle devrait se réaliser au second semestre 2026 et est soumise aux approbations réglementaires et anti-trust habituelles et à la conclusion des négociations avec le comité social d'entreprise de HSBC Allemagne.

Selon les termes de la Transaction Potentielle, les salariés resteraient employés par INKA lorsque l’entreprise serait transférée à BlackFin.

Toutes les parties concernées ont pour objectif de permettre une transition fluide pour les clients et les salariés.



Contacts :

Elvira Stark | elvira.stark@hsbc.de | +49-211-910-6900

Sophie Ricord | sophie.ricord@hsbc.fr | +33 6 89 10 17 62

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de 10 succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, et en Suède) et deux filiales bancaires au Luxembourg et en Allemagne. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Continental Europe S.A., Allemagne (« HSBC Allemagne »)

HSBC Allemagne est la succursale allemande de HSBC Continental Europe, dont les activités incluent celles de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée et de gestion d’actifs.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 58 pays et territoires. Avec 3 054 milliards USD d’actifs au 31 mars 2025, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (« INKA »)

INKA est une filiale indirecte de HSBC Allemagne. Elle est l’une des principales entreprises de gestion de capitaux (KVG) en Allemagne et offre aux investisseurs institutionnels des solutions pour structurer des portefeuilles d’investissement diversifiés.

A propos de BlackFin

BlackFin est un gérant de fonds de private equity pan-Européen et spécialisé dans les investissements dans des entreprises de services financiers. BlackFin a créé son équipe basée à Francfort en 2018 et investit activement dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) depuis 2013. Il gère des engagements d’environ 4 milliards USD et investit à partir de ses deux fonds lancés le plus récemment : BlackFin Tech 2 (390 millions EUR) et BlackFin Financial Services Fund IV (1,8 milliard EUR). L’équipe de BlackFin est composée d’anciens cadres dirigeants et d’experts du secteur, soutenus par une équipe d’environ 45 professionnels de l’investissement basés à Paris, Francfort, Bruxelles et Amsterdam. L’entreprise a réalisé plus de 30 acquisitions et plus d’une cinquantaine d’opérations complémentaires en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en France, au Luxembourg, en Italie, en Espagne, au Danemark et au Royaume-Uni depuis 2010.

