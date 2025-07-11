K Wave Media (NASDAQ: KWM) 獲 10 億美元資本能力推動比特幣財庫策略，並宣布與 Anson Funds 簽署 5 億美元可轉換債券協議

紐約和首爾, July 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (「K Wave」或「公司」) 是首家將韓國文化內容與專注於比特幣的企業財庫模式相結合的納斯達克上市公司，該公司於今天宣布與 Anson Funds 簽署可轉換債券協議，後者同意提供最多 5 億美元的融資，讓 KWM 將不少於 80% 的淨收益用於購買比特幣 (BTC)。 根據證券購買協議，首批將向 Anson Investments Master Fund, LP 和 Anson East Master Fund LP 發行和出售 1500 萬美元的優先擔保可轉換債券和認股權證。

此計劃加上早前宣布的與 Bitcoin Strategic Reserve 簽署的 5 億美元備用股權購買協議 (Standby Equity Purchase Agreement, SEPA) ，將公司的財庫計劃總資本能力提升至 10 億美元。

計劃現正開展中，KWM 已完成購入首批「88」枚 BTC。 亞洲文化中普遍視「88」為幸運和成功的象徵，這顯示對長期投資比特幣的堅定信心。 公司計劃以積極且透明的方式增加其比特幣的持有量，合乎比特幣的貨幣原則及不斷發展的全球鏈上企業儲備趨勢。

K Wave Media 行政總裁 Ted Kim 表示：「我們相信是次結構性融資，使我們能夠實行最具雄心的企業比特幣增持策略。 我們的目標非常清晰：盡快將我們的比特幣持有量提升至 10,000 杖，同時與投資者保持高度一致，並在財庫報告中保持完全透明。 與此同時，我們現有韓國文化內容業務將受惠於此以 BTC 推動的財庫策略，這歸於我們積極探索創新的方式，讓全球粉絲能夠使用比特幣參與、消費甚至投資我們的高品質電影和劇集。」

Anson 行政總裁 Amin Nathoo 表示：「我們很高興能與 K Wave 及其卓越的管理團隊合作，他們正在推動韓國文化內容和比特幣財庫機會。」

KWM 的模式結合了資本市場的複雜性和文化的共鳴感。 該公司透過把比特幣與前瞻性的媒體平台結合起來，為投資者參與和全球互動創造全新機會，並成為 Web3 經濟中的領導者。

D. Boral Capital LLC 擔任是次發售的獨家配售代理。

根據《證券法》(Securities Act) 第 4(a) (2) 條和《證券法》D 條例第 506 條規則下的發行人非公開發售的豁免，以及基於適用州法律下的類似豁免，是次發售的證券是在無需遵循經修訂《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 註冊要求的情況下提供和出售。

本新聞稿並不構成出售要約或購買的要約邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或資質認證之前，不得在任何州或司法管轄區內出售該等證券，此類要約、招攬或出售在此之前均屬違法。

關於與 Anson Funds 的交易資訊：

證券購買協議：

根據購買協議的條款和條件，公司計劃在私人配售中向買方發行和出售 15,000,000 美元的優先擔保可轉換債券，本金總額為 15,789,473.68 美元（以下稱「債券」），並附有購買公司普通股的認股權證（以下稱「認股權證」），總計可購買 4,312,180 股無面額的普通股（以下稱「普通股」）。 根據雙方共同協商的協議及購買協議中規定的其他成交條件，公司和買方可以選擇在一個或多個後續成交中購買額外的債券和認股權證，總計可達 5 億美元的總毛收益（包括首次成交的收益）。

首次交易的總毛收益將為 1,500 萬美元，未扣除由公司支付的配售代理費用及其他發行費用。 根據購買協議，公司必須將不少於 80%債券和認股權證銷售所得淨收益僅用於購買比特幣 (BTC)。

債券：

債券將於 2027 年 7 月 3 日到期，所有本金及任何累計利息將在此時支付。 債券尚未發生違約事件（如債券中所定義）時不計利息；若發生違約事件，債券將以每年 12% 的利率計息，並於到期時支付。 此外，根據債券應支付的任何逾期累計未付利息將產生逾期費，利率為每年 12%。

債券的本金及任何累計利息可由持有人隨時轉換為普通股，初始轉換價格為每股 4.40 美元（受債券中慣常調整條款的限制）。

根據註冊權利協議 (Registration Rights Agreement) 的條款，預計可轉換債券所發行的普通股將會註冊以供轉售。

認股權證：

認股權證將允許持有人以初始行使價格每股 3.6616 美元購買最多 143,739,293 股普通股（受認股權證中慣常調整條款的限制）；認股權證可由持有人即時行使，並在發行日期的五周年到期。

根據註冊權利協議的條款，預計行使認股權證所發行的普通股將會註冊以供轉售。

關於 K Wave Media (Nasdaq: KWM)：

K Wave Media 正開創以比特幣為基礎的企業財庫模式，同時充分利用韓國娛樂行業的全球影響力。 KWM 透過對比特幣、原創內容和消費品牌的策略資本配置， 重新定義由文化推動及與投資者保持一致的上市公司。

關於 Anson Funds：

Anson Funds 是一家私人另類投資公司，總部位於多倫多和達拉斯，擁有支援創新數字資產平台的卓越成功歷史。 Anson 是比特幣生態系統中的一個活躍機構投資者。

前瞻性陳述：

本新聞稿包含經修訂的《1933 年證券法》 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條定義的前瞻性陳述。 前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味着陳述並非前瞻性。 這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。 這些陳述基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及公司管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。 這些前瞻性陳述僅供説明目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。 實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。 許多實際事件和情況不在公司的控制範圍內。 一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化。

如果任何風險實現或該公司的假設被證明不正確，實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果產生重大差異。 尚有其他該公司目前未知的風險，或該公司目前認為並非重大的風險，也可能導致實際結果與前瞻性陳述中所包含的結果存在差異。 另外，前瞻性陳述反映了該公司截至本新聞稿發布之日對未來事件的期望、計劃、預測以及觀點。 本新聞稿中的任何內容均不應被視為任何人對本新聞稿中所述之前瞻性陳述將予實現，或對此類前瞻性陳述所預期結果將予實現之陳述。 您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性陳述，這些陳述僅在本新聞稿發布之日之前有效，並完全受到本新聞稿中的警示聲明及公司在 2025 年 5 月 14 日首次提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的 20-F 表格中所描述的風險因素的限制，包括當中的「風險因素」部分。 該公司預計後續的事件和發展可能會改變其評估。 然而，儘管該公司可能會選擇在未來某個時點更新這些前瞻性陳述，該公司特此聲明，除非法律要求，否則無義務這樣做。 這些前瞻性陳述不應被視為是在本新聞稿發布之日之後任何日期的該公司的評估。 因此，不應過分依賴這些前瞻性陳述。

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K Wave Media Inc.

電子郵件：ir@kwavemedia.com

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