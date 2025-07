COIL: POINT D’ÉTAPE SUR LA REVUE DES COMPTES SEMESTRIELS

POINT D’ÉTAPE SUR LA REVUE DES COMPTES SEMESTRIELS

Dans le cadre de la revue des comptes semestriels, COIL a reçu une demande d’informations complémentaires de la part de ses commissaires aux comptes concernant l’hypothèse de continuité d’exploitation. Cette demande s’inscrit dans un contexte de pertes récurrentes et de tensions de trésorerie, actuellement en cours de traitement par la Société.

Bruxelles, le 11 juillet 2025 (18h30) - Dans le cadre de l’examen limité de ses comptes semestriels, la Société a reçu de la part de ses commissaires aux comptes une demande d’informations complémentaires portant sur l’hypothèse de continuité d’exploitation. Cette sollicitation intervient dans un contexte de pertes significatives enregistrées ces dernières années, liées notamment à une baisse du chiffre d’affaires et à un niveau élevé de charges fixes, ainsi qu’à des tensions de trésorerie déjà identifiées et prises en compte.

La Société étudie actuellement plusieurs mesures concrètes destinées à renforcer sa situation financière - telles qu’une éventuelle augmentation de capital, des cessions d’actifs et une restructuration de la dette - et répondra aux commissaires aux comptes dans les délais impartis.

À ce stade, cette situation n’a aucune incidence sur le bon déroulement des opérations courantes de la Société. Des informations complémentaires seront communiquées à l’occasion de la publication du chiffre d’affaires semestriel, prévue le 29 juillet 2025.

À propos de COIL

COIL est le plus grand anodiseur au monde pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie, et est commercialisé sous la marque ALOXIDE®.

L’anodisation est un procédé électrochimique (électrolyse) qui développe à la surface de l’aluminium une couche d’oxyde naturelle, protectrice et présentant la faculté de pouvoir être colorée dans des gammes de finitions résistantes aux UV. Elle octroie au métal une excellente résistance à la corrosion et/ou renforce ses qualités fonctionnelles. L’anodisation préserve toutes les propriétés naturelles et écologiques de l'aluminium ; il conserve sa forte rigidité et son excellent rapport force/poids, ses propriétés non-magnétiques, sa résistance exceptionnelle à la corrosion. Le métal reste totalement et à plusieurs reprises recyclable par simple refusion. L’aluminium anodisé est utilisé à travers un nombre varié d’applications : architecture, design, industries ou automobile.

COIL déploie un modèle industriel créateur de valeur en s’appuyant sur son savoir-faire unique, son excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et l’expertise de ses équipes. COIL compte plus de 100 collaborateurs en Belgique et en Allemagne et a réalisé en 2024 un volume d’affaires de 24,1 M€.

Cotée sur Euronext Growth Paris | Isin : BE0160342011 | Reuters : ALCOI.PA | Bloomberg : ALCOI:FP

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.aloxide.com

Contacts

COIL

Tim Hutton | Administrateur délégué

tim.hutton@coil.be | Tél. : +32 (0)11 88 01 88 ACTUS FINANCE & COMMUNICATION

Cyril Combe

ccombe@actus.fr | Tél. : +33 (0)1 53 65 68 68

Pièce jointe