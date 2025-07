Trump intimide encore le Canada avec une menace nouvelle mesure tarifaire scandaleuse de 35%

TORONTO, 11 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le directeur national canadien du Syndicat des Métallos condamne sévèrement la menace du président américain Donald Trump d'imposer un tarif global de 35 % sur tous les produits canadiens à compter du 1er août, la qualifiant d'attaque vicieuse et insensée, dans le contexte d'une guerre commerciale qui est déjà hors de tout contrôle.

« C'est scandaleux. Les travailleuses et les travailleurs canadiens ne se laisseront pas intimider, a déclaré Marty Warren. « Ces tarifs sont une attaque sans équivoque contre les travailleuses et les travailleurs et tout ce que nous construisons dans ce pays ».

Dans une lettre au Premier ministre Mark Carney mise en ligne jeudi, le président Trump a affirmé que le Canada était à blâmer pour la crise des opioïdes aux États-Unis, a menacé d'imposer des tarifs supplémentaires si le Canada prenait des mesures de rétorsion et a exigé que les entreprises canadiennes déplacent leur production vers les États-Unis.

« C'est clairement devenu une question de pouvoir et de contrôle et ça n'a rien à voir avec la sécurité publique ou le commerce équitable, a déclaré M. Warren. "Le Canada ne peut céder au chantage. Notre gouvernement doit défendre les travailleurs canadiens, appliquer les règles commerciales et protéger nos industries avant qu'il ne soit trop tard. »

Le syndicat a souligné qu'avec des tarifs sur le cuivre de 50 % également susceptibles d'entrer en vigueur le 1er août, en plus des tarifs sur l'acier, l'aluminium et l’industrie automobile déjà en place, des milliers d'emplois canadiens sont en jeu dans les secteurs de l'exploitation minière, de la fabrication et de la transformation.

Les Métallos demandent de toute urgence à Ottawa de prendre des mesures pour que les travailleuses et les travailleurs demeurent à l'emploi et que les industries puissent continuer de fonctionner. Il exige également des mesures immédiates pour soutenir les travailleuses et les travailleurs qui font face à des mises à pied, y compris une réforme de l'Assurance-emploi pour un meilleur accès et un soutien plus long et la mise en œuvre d'un programme de subventions salariales avec des garanties d'emploi, semblable aux soutiens mis en place pendant pandémie.

« Ça suffit. Les travailleuses et les travailleurs ont besoin d'action, pas de paroles en l'air, a déclaré M. Warren. Le Canada doit montrer clairement qu'il ne se laissera pas intimider et qu'il n'abandonnera pas ses industries et ses emplois. »

À propos du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos représente 225 000 membres dans presque tous les secteurs économiques du Canada et constitue le plus grand syndicat du secteur privé en Amérique du Nord, comptant 850 000 membres au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes.

Chaque année, des milliers de travailleuses et travailleurs choisissent d’adhérer au Syndicat des Métallos en raison de sa solide réputation à créer des lieux de travail plus sains, plus sécuritaires et plus respectueux, et à négocier de meilleures conditions de travail et des rémunérations plus équitables – y compris de bons salaires, de bons avantages sociaux et de bons régimes de retraite.

