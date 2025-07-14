Axi 推出机构流动性提供商 AxiPrime，宣布与 Your Bourse 达成战略合作伙伴关系

悉尼, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球金融服务领域的领军企业 Axi 宣布推出面向机构的新一代 B2B 流动性提供商 (LP) AxiPrime，以满足专业交易公司不断变化的需求。 AxiPrime 专注于多资产流动性和尖端技术及执行基础设施，提供包括外汇、金属、股票、加密货币和大宗商品在内的广泛市场准入，而这一切皆旨在赋能经纪商的合作伙伴并提升其盈利潜力。

Axi 同时宣布 AxiPrime 与知名技术提供商 Your Bourse 达成战略合作伙伴关系，以支持其业务拓展。 “我们与 Your Bourse 的合作体现了双方共同致力于通过强大的工具和技术提升客户体验，”Axi 首席商务官 Louis Cooper 表示，并补充道：“AxiPrime 的基础设施专为规模化设计，具有机构级速度，单个 CPU 每秒可处理高达 50 万次订单事件，执行时间仅需两微秒。 这确保我们能够持续满足高频交易、算法策略和机构交易台的性能需求。”

机构客户将享有包括但不限于以下优势：统一的价格源、单一 API 连接和可选 FIX/REST 端点，为多资产执行创建无缝通道。 此外，AxiPrime 还提供全面的产品套件、透明的成本、一流的执行质量和顶级技术支持。 “Axi 的使命始终是为交易员和合作伙伴提供竞争优势——AxiPrime 及与 Your Bourse 的合作正是这一目标的自然延伸，”Louis 表示。 “未来还将有更多创新。”

更多信息请访问：https://yourbourse.cloud/free-account。

关于 Axi

Axi 是一家全球网上外汇和差价合约交易公司，业务遍及全球 100 多个国家或地区，服务数千家客户。 Axi 提供包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等多种资产类别的差价合约交易服务。

如需获取更多信息或 Axi 的补充说明，请联系：mediaenquiries@axi.com

Axi 计划仅适用于 AxiTrader Limited 客户。 差价合约具有很高的投资损失风险。 在与您的交易往来中，我们将作为您全部头寸的主要对手方。 此内容不适用于澳大利亚、新西兰、欧盟和英国居民。 如需了解更多信息，请参阅我们的服务条款。 *适用标准交易费用。

**授权予 Axi 集团公司。

本公告所附照片可在以下网址获取：http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d57b26a0-a2f9-472d-a0e6-102b08758a88