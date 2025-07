Nasdaq Copenhagen

Date 14 July 2025

Share buyback programme – week 28

The share buyback programme runs in the period 2 June 2025 up to and including 30 January 2026, see company announcement of 2 June 2025.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 1,000 million under the programme, but to a maximum of 1,600,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 124,500 1,356.91 168,935,303 7 July 2025 4,000 1,396.27 5,585,080 8 July 2025 4,000 1,411,84 5,647,360 9 July 2025 4,000 1,426.71 5,706,840 10 July 2025 4,000 1,425.02 5,700,080 11 July 2025 4,000 1,414.67 5,658,680 Total under the share buyback programme 144,500 1,364.94 197,233,343 Bought back under share buyback programme executed in the period 28 January 2025 - 28 May 2025 414,200 1,207.12 499,988,706 Total bought back 558,700 1,247.94 697,222,049

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

558,700 shares under the above share buyback programmes corresponding to 2.20 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Date/time - CET 15 1393 XCSE 20250707 9:20:17.504000 16 1395 XCSE 20250707 9:26:58.177000 9 1396 XCSE 20250707 9:35:10.751000 17 1395 XCSE 20250707 9:36:31.102000 8 1395 XCSE 20250707 9:36:31.102000 11 1400 XCSE 20250707 9:42:48.744000 7 1400 XCSE 20250707 9:42:48.744000 7 1402 XCSE 20250707 9:46:34.890000 30 1403 XCSE 20250707 9:52:45.130000 13 1403 XCSE 20250707 9:52:45.130000 12 1404 XCSE 20250707 9:53:23.502000 7 1404 XCSE 20250707 9:53:23.502000 35 1402 XCSE 20250707 9:53:23.517000 35 1402 XCSE 20250707 9:53:23.517000 6 1398 XCSE 20250707 9:53:48.883000 5 1397 XCSE 20250707 9:55:51.121000 9 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 9 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 9 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 8 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 9 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 9 1397 XCSE 20250707 10:10:05.097000 17 1398 XCSE 20250707 10:17:29.539000 8 1398 XCSE 20250707 10:17:29.539000 1 1397 XCSE 20250707 10:19:07.662000 51 1401 XCSE 20250707 10:28:18.136000 11 1401 XCSE 20250707 10:28:18.157000 33 1400 XCSE 20250707 10:29:20.172000 15 1400 XCSE 20250707 10:29:20.174000 25 1398 XCSE 20250707 10:30:13.976000 4 1401 XCSE 20250707 10:36:17.788000 10 1401 XCSE 20250707 10:36:17.788000 9 1401 XCSE 20250707 10:37:30.414000 9 1401 XCSE 20250707 10:39:22.752000 1 1401 XCSE 20250707 10:41:13.545000 8 1401 XCSE 20250707 10:41:13.545000 1 1401 XCSE 20250707 10:43:04.920000 1 1401 XCSE 20250707 10:43:04.920000 7 1401 XCSE 20250707 10:43:04.920000 9 1399 XCSE 20250707 10:43:28.100000 9 1399 XCSE 20250707 10:43:28.100000 17 1397 XCSE 20250707 10:44:31.335000 17 1397 XCSE 20250707 10:44:31.692000 9 1397 XCSE 20250707 10:45:41.164000 9 1396 XCSE 20250707 10:50:03.051000 8 1396 XCSE 20250707 10:50:03.051000 8 1396 XCSE 20250707 10:50:03.051000 11 1394 XCSE 20250707 10:50:35.749000 25 1395 XCSE 20250707 10:55:38.562000 26 1395 XCSE 20250707 10:56:05.238000 25 1395 XCSE 20250707 11:02:02.404000 7 1394 XCSE 20250707 11:02:40.510000 25 1396 XCSE 20250707 11:05:43.460000 17 1394 XCSE 20250707 11:16:29.395000 8 1394 XCSE 20250707 11:16:29.395000 9 1394 XCSE 20250707 11:16:29.395000 8 1394 XCSE 20250707 11:16:29.395000 35 1395 XCSE 20250707 11:16:59.998000 9 1395 XCSE 20250707 11:22:08.199000 9 1394 XCSE 20250707 11:22:09.024000 9 1393 XCSE 20250707 11:24:36.097000 8 1393 XCSE 20250707 11:24:36.097000 17 1394 XCSE 20250707 11:27:33.808000 17 1392 XCSE 20250707 11:32:31.293000 6 1393 XCSE 20250707 11:32:59.263000 9 1394 XCSE 20250707 11:37:34.751000 10 1394 XCSE 20250707 11:38:21.197000 12 1396 XCSE 20250707 11:49:03.221000 25 1395 XCSE 20250707 11:49:05.239000 25 1394 XCSE 20250707 11:49:08.096000 10 1395 XCSE 20250707 11:53:38.866000 9 1396 XCSE 20250707 12:13:31.634000 49 1395 XCSE 20250707 12:13:39.807000 5 1396 XCSE 20250707 12:17:26.223000 2 1396 XCSE 20250707 12:17:26.223000 10 1396 XCSE 20250707 12:17:26.223000 17 1396 XCSE 20250707 12:17:26.223000 13 1396 XCSE 20250707 12:17:26.223000 13 1396 XCSE 20250707 12:17:26.243000 12 1396 XCSE 20250707 12:17:26.286000 13 1396 XCSE 20250707 12:17:26.324000 13 1396 XCSE 20250707 12:17:34.385000 26 1395 XCSE 20250707 12:20:05.017000 10 1395 XCSE 20250707 12:20:13.753000 25 1395 XCSE 20250707 12:25:53.679000 25 1395 XCSE 20250707 12:25:53.730000 26 1395 XCSE 20250707 12:25:53.774000 26 1395 XCSE 20250707 12:25:57.846000 35 1395 XCSE 20250707 12:40:11.102000 32 1398 XCSE 20250707 13:00:05.066000 33 1398 XCSE 20250707 13:00:05.066000 114 1397 XCSE 20250707 13:00:05.091000 16 1397 XCSE 20250707 13:00:05.091000 16 1397 XCSE 20250707 13:00:05.091000 16 1397 XCSE 20250707 13:00:05.091000 9 1396 XCSE 20250707 13:00:05.108000 49 1395 XCSE 20250707 13:14:28.714000 38 1395 XCSE 20250707 13:14:28.761000 9 1395 XCSE 20250707 13:16:52.709000 9 1395 XCSE 20250707 13:16:52.709000 9 1395 XCSE 20250707 13:16:52.709000 9 1395 XCSE 20250707 13:16:52.724000 9 1395 XCSE 20250707 13:16:52.740000 400 1395 XCSE 20250707 13:41:46.096971 100 1396 XCSE 20250707 13:42:22.843961 7 1396 XCSE 20250707 13:42:37.751000 9 1396 XCSE 20250707 13:42:44.197000 4 1396 XCSE 20250707 13:43:03.618000 8 1397 XCSE 20250707 13:46:36.974000 13 1397 XCSE 20250707 13:46:36.974000 13 1397 XCSE 20250707 13:46:36.975000 121 1397 XCSE 20250707 13:47:30.202000 17 1397 XCSE 20250707 13:47:30.202000 17 1397 XCSE 20250707 13:47:30.202000 26 1397 XCSE 20250707 13:47:30.202000 9 1396 XCSE 20250707 13:50:19.762000 8 1396 XCSE 20250707 13:50:19.762000 8 1396 XCSE 20250707 13:50:19.762000 8 1396 XCSE 20250707 13:50:19.762000 8 1396 XCSE 20250707 13:50:19.762000 9 1395 XCSE 20250707 13:51:34.161000 6 1395 XCSE 20250707 13:51:34.161000 3 1395 XCSE 20250707 13:52:29.138000 35 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 26 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 8 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 9 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 9 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 17 1396 XCSE 20250707 14:09:09.568000 9 1395 XCSE 20250707 14:09:12.502000 9 1393 XCSE 20250707 14:09:47.123000 8 1393 XCSE 20250707 14:09:47.123000 9 1393 XCSE 20250707 14:09:47.123000 8 1393 XCSE 20250707 14:09:47.123000 9 1393 XCSE 20250707 14:09:47.123000 9 1392 XCSE 20250707 14:09:47.156000 9 1392 XCSE 20250707 14:09:57.571000 9 1394 XCSE 20250707 14:10:06.737000 34 1395 XCSE 20250707 14:11:34.411000 61 1396 XCSE 20250707 14:12:15.266000 35 1397 XCSE 20250707 14:13:05.788000 44 1398 XCSE 20250707 14:13:43.614000 11 1398 XCSE 20250707 14:17:15.936000 32 1398 XCSE 20250707 14:17:15.936000 17 1397 XCSE 20250707 14:17:39.028000 9 1396 XCSE 20250707 14:17:44.140000 18 1398 XCSE 20250707 14:18:16.266000 17 1397 XCSE 20250707 14:23:48.090000 17 1397 XCSE 20250707 14:40:56.512000 8 1397 XCSE 20250707 14:40:56.512000 8 1397 XCSE 20250707 14:40:56.512000 8 1397 XCSE 20250707 14:40:56.512000 43 1396 XCSE 20250707 15:02:15.653000 8 1396 XCSE 20250707 15:02:15.653000 3 1395 XCSE 20250707 15:02:21.118000 40 1395 XCSE 20250707 15:02:21.192000 17 1395 XCSE 20250707 15:14:33.105000 8 1395 XCSE 20250707 15:14:33.105000 8 1395 XCSE 20250707 15:14:33.105000 53 1397 XCSE 20250707 15:36:16.733000 35 1397 XCSE 20250707 15:37:08.046000 8 1397 XCSE 20250707 15:37:08.046000 41 1397 XCSE 20250707 15:59:21.421000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.125000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.125000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.125000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.125000 33 1397 XCSE 20250707 16:02:32.125000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.148000 8 1397 XCSE 20250707 16:02:32.148000 25 1397 XCSE 20250707 16:08:39.407000 8 1397 XCSE 20250707 16:08:39.407000 8 1397 XCSE 20250707 16:08:39.407000 8 1397 XCSE 20250707 16:08:39.407000 10 1395 XCSE 20250707 16:12:44.397000 15 1395 XCSE 20250707 16:13:19.533000 6 1395 XCSE 20250707 16:15:04.348000 4 1395 XCSE 20250707 16:15:04.348000 7 1395 XCSE 20250707 16:15:04.348000 3 1394 XCSE 20250707 16:17:40.102000 14 1394 XCSE 20250707 16:17:40.107000 8 1394 XCSE 20250707 16:17:40.107000 3 1394 XCSE 20250707 16:17:40.107000 90 1394 XCSE 20250707 16:35:59.314965 89 1396 XCSE 20250707 16:45:39.030533 250 1396 XCSE 20250707 16:45:39.030538 169 1396 XCSE 20250707 16:45:39.030553 27 1400 XCSE 20250708 9:07:24.319000 25 1400 XCSE 20250708 9:07:24.321000 17 1400 XCSE 20250708 9:10:22.773000 26 1402 XCSE 20250708 9:11:08.879000 9 1401 XCSE 20250708 9:12:40.107000 34 1404 XCSE 20250708 9:30:05.132000 33 1403 XCSE 20250708 9:30:05.150000 17 1402 XCSE 20250708 9:35:14.107000 8 1402 XCSE 20250708 9:35:14.107000 25 1404 XCSE 20250708 9:48:16.555000 6 1407 XCSE 20250708 9:51:10.613000 26 1406 XCSE 20250708 9:52:42.046000 25 1406 XCSE 20250708 9:52:42.071000 11 1406 XCSE 20250708 9:52:42.094000 11 1408 XCSE 20250708 10:00:06.659000 25 1407 XCSE 20250708 10:01:58.095000 17 1406 XCSE 20250708 10:07:57.110000 13 1407 XCSE 20250708 10:10:18.728000 13 1407 XCSE 20250708 10:14:54.335000 13 1407 XCSE 20250708 10:14:54.335000 13 1407 XCSE 20250708 10:14:54.355000 10 1407 XCSE 20250708 10:14:54.374000 10 1408 XCSE 20250708 10:18:24.935000 12 1408 XCSE 20250708 10:18:24.935000 1 1408 XCSE 20250708 10:18:24.935000 3 1410 XCSE 20250708 10:27:39.077000 3 1410 XCSE 20250708 10:27:39.077000 49 1410 XCSE 20250708 10:27:39.077000 22 1410 XCSE 20250708 10:27:39.077000 9 1410 XCSE 20250708 10:28:28.562000 9 1410 XCSE 20250708 10:30:10.280000 9 1410 XCSE 20250708 10:31:52.039000 73 1410 XCSE 20250708 10:34:10.403000 42 1409 XCSE 20250708 10:35:00.451000 34 1408 XCSE 20250708 10:35:06.107000 9 1409 XCSE 20250708 10:41:15.853000 9 1408 XCSE 20250708 10:42:57.565000 17 1410 XCSE 20250708 10:54:16.103000 12 1413 XCSE 20250708 10:59:33.440000 25 1413 XCSE 20250708 11:00:10.542000 32 1412 XCSE 20250708 11:06:43.989000 19 1412 XCSE 20250708 11:06:43.989000 27 1412 XCSE 20250708 11:08:58.529000 53 1413 XCSE 20250708 11:19:27.663000 35 1413 XCSE 20250708 11:24:47.739000 43 1413 XCSE 20250708 11:24:47.739000 2 1413 XCSE 20250708 11:24:47.739000 7 1413 XCSE 20250708 11:24:47.739000 9 1413 XCSE 20250708 11:24:47.770000 34 1412 XCSE 20250708 11:37:31.201000 17 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 16 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 8 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 8 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 9 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 8 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 8 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 16 1411 XCSE 20250708 11:54:29.514000 34 1410 XCSE 20250708 11:54:29.532000 114 1414 XCSE 20250708 12:13:33.153000 106 1415 XCSE 20250708 12:35:48.817000 8 1415 XCSE 20250708 12:35:48.817000 18 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 9 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 8 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 9 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 9 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 8 1415 XCSE 20250708 12:41:14.424000 34 1415 XCSE 20250708 12:42:40.108000 33 1415 XCSE 20250708 13:00:24.869000 27 1415 XCSE 20250708 13:06:53.978000 8 1415 XCSE 20250708 13:06:53.978000 19 1416 XCSE 20250708 13:17:14.275000 19 1415 XCSE 20250708 13:29:06.558000 8 1415 XCSE 20250708 13:29:06.558000 9 1415 XCSE 20250708 13:29:06.558000 8 1415 XCSE 20250708 13:29:06.558000 9 1415 XCSE 20250708 13:29:06.558000 17 1415 XCSE 20250708 13:42:59.707000 9 1415 XCSE 20250708 13:42:59.707000 8 1415 XCSE 20250708 13:42:59.707000 26 1414 XCSE 20250708 13:47:38.093000 9 1414 XCSE 20250708 13:47:38.093000 41 1414 XCSE 20250708 13:55:06.026000 26 1413 XCSE 20250708 14:00:27.582000 9 1413 XCSE 20250708 14:00:27.582000 17 1412 XCSE 20250708 14:00:27.602000 44 1413 XCSE 20250708 14:15:29.989000 9 1412 XCSE 20250708 14:27:05.471000 9 1412 XCSE 20250708 14:27:05.471000 9 1412 XCSE 20250708 14:27:05.471000 9 1412 XCSE 20250708 14:27:05.471000 26 1411 XCSE 20250708 14:38:52.485000 8 1411 XCSE 20250708 14:38:52.485000 8 1411 XCSE 20250708 14:38:52.485000 9 1411 XCSE 20250708 14:38:52.485000 52 1411 XCSE 20250708 14:44:07.104000 18 1412 XCSE 20250708 14:58:47.388000 19 1412 XCSE 20250708 15:00:06.766000 68 1412 XCSE 20250708 15:05:28.897000 2 1412 XCSE 20250708 15:05:28.897000 44 1411 XCSE 20250708 15:06:17.628000 6 1411 XCSE 20250708 15:06:17.628000 35 1412 XCSE 20250708 15:14:30.048000 9 1411 XCSE 20250708 15:14:31.597000 26 1410 XCSE 20250708 15:24:14.105000 25 1411 XCSE 20250708 15:27:01.125000 17 1410 XCSE 20250708 15:30:32.686000 9 1410 XCSE 20250708 15:30:47.259000 26 1409 XCSE 20250708 15:38:43.072000 9 1409 XCSE 20250708 15:38:43.072000 8 1409 XCSE 20250708 15:38:43.072000 9 1409 XCSE 20250708 15:38:43.072000 17 1408 XCSE 20250708 15:42:09.474000 8 1408 XCSE 20250708 15:42:09.474000 8 1408 XCSE 20250708 15:42:09.474000 17 1408 XCSE 20250708 15:42:52.078000 9 1408 XCSE 20250708 15:42:52.078000 17 1412 XCSE 20250708 15:51:16.947000 36 1412 XCSE 20250708 15:52:46.103000 8 1412 XCSE 20250708 15:52:46.103000 9 1412 XCSE 20250708 15:52:46.106000 9 1412 XCSE 20250708 15:52:46.106000 2 1411 XCSE 20250708 15:58:12.818000 7 1411 XCSE 20250708 15:58:12.818000 9 1411 XCSE 20250708 15:58:12.818000 9 1411 XCSE 20250708 15:58:12.818000 8 1411 XCSE 20250708 15:58:12.818000 35 1411 XCSE 20250708 16:01:37.135000 128 1413 XCSE 20250708 16:25:11.433939 83 1413 XCSE 20250708 16:25:11.434068 389 1413 XCSE 20250708 16:25:11.434085 218 1414 XCSE 20250708 16:25:36.827345 199 1414 XCSE 20250708 16:25:36.827362 57 1414 XCSE 20250708 16:25:51.378560 203 1414 XCSE 20250708 16:25:51.378590 240 1414 XCSE 20250708 16:25:51.378606 9 1419 XCSE 20250709 9:00:57.763000 17 1425 XCSE 20250709 9:07:39.535000 17 1425 XCSE 20250709 9:08:10.357000 17 1424 XCSE 20250709 9:08:45.821000 9 1421 XCSE 20250709 9:10:20.108000 9 1421 XCSE 20250709 9:10:20.108000 17 1422 XCSE 20250709 9:21:22.212000 9 1422 XCSE 20250709 9:27:19.249000 9 1422 XCSE 20250709 9:27:25.195000 6 1422 XCSE 20250709 9:29:03.820000 3 1422 XCSE 20250709 9:29:03.820000 9 1421 XCSE 20250709 9:29:38.684000 18 1422 XCSE 20250709 9:33:04.059000 5 1423 XCSE 20250709 9:40:24.234000 1 1423 XCSE 20250709 9:40:24.234000 33 1422 XCSE 20250709 9:40:26.926000 27 1421 XCSE 20250709 9:40:27.709000 9 1418 XCSE 20250709 9:44:34.241000 9 1417 XCSE 20250709 9:46:27.102000 9 1417 XCSE 20250709 9:46:56.374000 9 1419 XCSE 20250709 9:50:41.591000 25 1420 XCSE 20250709 10:01:42.102000 25 1420 XCSE 20250709 10:01:44.080000 1 1424 XCSE 20250709 10:07:03.464000 10 1424 XCSE 20250709 10:07:03.464000 8 1424 XCSE 20250709 10:08:41.234000 8 1424 XCSE 20250709 10:10:02.993000 26 1426 XCSE 20250709 10:20:09.714000 9 1426 XCSE 20250709 10:20:09.714000 35 1425 XCSE 20250709 10:20:09.806000 18 1427 XCSE 20250709 10:37:44.377000 13 1432 XCSE 20250709 10:42:02.424000 12 1432 XCSE 20250709 10:42:02.424000 12 1432 XCSE 20250709 10:42:02.433000 12 1432 XCSE 20250709 10:42:09.782000 12 1432 XCSE 20250709 10:42:33.179000 2 1434 XCSE 20250709 10:44:25.488000 13 1435 XCSE 20250709 10:46:58.364000 1 1435 XCSE 20250709 10:46:58.364000 34 1433 XCSE 20250709 10:52:25.102000 14 1437 XCSE 20250709 11:05:29.775000 53 1436 XCSE 20250709 11:10:54.692000 43 1435 XCSE 20250709 11:11:03.063000 7 1435 XCSE 20250709 11:11:03.515000 16 1435 XCSE 20250709 11:11:03.516000 18 1435 XCSE 20250709 11:11:03.519000 7 1435 XCSE 20250709 11:11:03.519000 16 1435 XCSE 20250709 11:11:03.519000 17 1435 XCSE 20250709 11:14:44.794000 17 1435 XCSE 20250709 11:26:53.847000 8 1435 XCSE 20250709 11:26:53.847000 8 1435 XCSE 20250709 11:26:53.847000 35 1435 XCSE 20250709 11:26:55.605000 26 1435 XCSE 20250709 11:26:55.659000 26 1434 XCSE 20250709 11:26:58.696000 9 1432 XCSE 20250709 11:27:27.844000 8 1432 XCSE 20250709 11:27:27.844000 9 1430 XCSE 20250709 11:29:10.447000 9 1430 XCSE 20250709 11:29:10.447000 9 1429 XCSE 20250709 11:29:33.719000 9 1429 XCSE 20250709 11:31:02.108000 9 1429 XCSE 20250709 11:31:02.108000 9 1429 XCSE 20250709 11:33:20.201000 17 1430 XCSE 20250709 11:36:05.846000 27 1432 XCSE 20250709 11:47:24.136000 17 1432 XCSE 20250709 11:51:26.922000 9 1432 XCSE 20250709 11:59:11.340000 9 1432 XCSE 20250709 11:59:11.340000 9 1432 XCSE 20250709 11:59:11.340000 25 1431 XCSE 20250709 11:59:11.360000 17 1430 XCSE 20250709 12:07:55.186000 8 1430 XCSE 20250709 12:07:55.186000 8 1430 XCSE 20250709 12:07:55.186000 7 1429 XCSE 20250709 12:11:40.315000 9 1429 XCSE 20250709 12:15:06.110000 33 1430 XCSE 20250709 12:30:03.009000 25 1429 XCSE 20250709 12:30:13.305000 25 1428 XCSE 20250709 12:36:24.109000 17 1427 XCSE 20250709 12:45:04.639000 26 1428 XCSE 20250709 12:59:15.910000 18 1427 XCSE 20250709 13:04:09.205000 9 1427 XCSE 20250709 13:04:09.205000 17 1427 XCSE 20250709 13:11:59.059000 1 1427 XCSE 20250709 13:11:59.080000 1 1426 XCSE 20250709 13:15:44.026000 16 1426 XCSE 20250709 13:15:44.026000 8 1426 XCSE 20250709 13:15:44.026000 17 1426 XCSE 20250709 13:21:28.291000 17 1426 XCSE 20250709 13:32:18.879000 18 1426 XCSE 20250709 13:33:05.386000 9 1425 XCSE 20250709 13:40:46.580000 8 1425 XCSE 20250709 13:40:46.580000 6 1424 XCSE 20250709 13:40:47.171000 11 1424 XCSE 20250709 13:40:47.171000 17 1424 XCSE 20250709 13:40:47.439000 26 1424 XCSE 20250709 13:41:56.190000 17 1426 XCSE 20250709 13:49:59.098000 9 1426 XCSE 20250709 14:01:58.623000 8 1426 XCSE 20250709 14:01:58.623000 9 1426 XCSE 20250709 14:01:58.623000 8 1426 XCSE 20250709 14:01:58.623000 11 1426 XCSE 20250709 14:01:58.644000 1 1426 XCSE 20250709 14:03:45.234000 1 1426 XCSE 20250709 14:04:48.225000 1 1426 XCSE 20250709 14:10:35.066000 17 1428 XCSE 20250709 14:13:15.951000 24 1428 XCSE 20250709 14:13:15.951000 9 1428 XCSE 20250709 14:15:23.613000 9 1428 XCSE 20250709 14:18:12.965000 9 1428 XCSE 20250709 14:20:48.234000 33 1427 XCSE 20250709 14:22:39.490000 26 1427 XCSE 20250709 14:22:41.383000 17 1426 XCSE 20250709 14:25:21.514000 15 1426 XCSE 20250709 14:25:22.515000 2 1426 XCSE 20250709 14:25:22.521000 4 1426 XCSE 20250709 14:25:22.521000 6 1425 XCSE 20250709 14:26:39.139000 11 1425 XCSE 20250709 14:26:39.139000 17 1423 XCSE 20250709 14:32:12.686000 34 1424 XCSE 20250709 14:44:04.024000 25 1423 XCSE 20250709 14:44:04.042000 17 1422 XCSE 20250709 14:47:12.105000 12 1427 XCSE 20250709 15:04:46.821000 24 1427 XCSE 20250709 15:04:46.821000 62 1427 XCSE 20250709 15:04:46.821000 25 1425 XCSE 20250709 15:04:46.840000 27 1424 XCSE 20250709 15:06:15.157000 15 1424 XCSE 20250709 15:06:15.184000 25 1424 XCSE 20250709 15:06:16.941000 25 1423 XCSE 20250709 15:18:01.217000 8 1423 XCSE 20250709 15:18:01.217000 8 1423 XCSE 20250709 15:18:01.217000 6 1424 XCSE 20250709 15:18:01.227000 8 1425 XCSE 20250709 15:22:55.554000 25 1425 XCSE 20250709 15:30:04.140000 8 1424 XCSE 20250709 15:30:14.163000 17 1424 XCSE 20250709 15:30:56.929000 8 1424 XCSE 20250709 15:30:56.929000 18 1424 XCSE 20250709 15:45:03.024000 9 1424 XCSE 20250709 15:45:03.024000 8 1424 XCSE 20250709 15:45:03.024000 9 1424 XCSE 20250709 15:45:03.024000 9 1424 XCSE 20250709 15:45:03.042000 44 1424 XCSE 20250709 15:45:03.042000 4 1424 XCSE 20250709 15:51:19.916000 21 1424 XCSE 20250709 15:51:19.916000 25 1424 XCSE 20250709 15:51:21.754000 2 1424 XCSE 20250709 15:51:46.348000 16 1424 XCSE 20250709 15:51:46.348000 9 1424 XCSE 20250709 15:52:26.029000 9 1424 XCSE 20250709 15:52:26.029000 18 1426 XCSE 20250709 15:56:33.022000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.027000 17 1426 XCSE 20250709 15:56:33.033000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.033000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.034000 23 1427 XCSE 20250709 15:56:33.034000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.034000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.040000 13 1427 XCSE 20250709 15:56:33.045000 4 1427 XCSE 20250709 15:56:33.046000 12 1427 XCSE 20250709 16:00:40.707000 207 1426 XCSE 20250709 16:01:02.827748 56 1426 XCSE 20250709 16:01:02.827766 548 1426 XCSE 20250709 16:01:02.827768 40 1426 XCSE 20250709 16:01:02.827776 775 1426 XCSE 20250709 16:01:02.827788 10 1425 XCSE 20250710 9:01:09.368000 19 1422 XCSE 20250710 9:06:14.320000 10 1419 XCSE 20250710 9:11:25.446000 19 1416 XCSE 20250710 9:13:33.476000 19 1419 XCSE 20250710 9:15:20.417000 1 1418 XCSE 20250710 9:15:32.603000 19 1419 XCSE 20250710 9:20:56.581000 19 1422 XCSE 20250710 9:22:28.142000 19 1422 XCSE 20250710 9:27:28.162000 19 1422 XCSE 20250710 9:29:19.082000 10 1422 XCSE 20250710 9:33:27.351000 10 1422 XCSE 20250710 9:35:48.191000 1 1422 XCSE 20250710 9:50:31.299000 9 1422 XCSE 20250710 9:50:31.300000 10 1422 XCSE 20250710 9:50:31.300000 11 1422 XCSE 20250710 9:51:49.633000 10 1422 XCSE 20250710 9:57:58.125000 15 1423 XCSE 20250710 9:58:00.885000 20 1423 XCSE 20250710 9:58:00.892000 10 1422 XCSE 20250710 10:03:52.468000 10 1421 XCSE 20250710 10:05:15.347000 18 1423 XCSE 20250710 10:05:16.142000 14 1424 XCSE 20250710 10:06:18.410000 10 1422 XCSE 20250710 10:08:16.595000 29 1422 XCSE 20250710 10:25:39.229000 14 1422 XCSE 20250710 10:25:39.233000 4 1425 XCSE 20250710 10:36:11.580000 1 1425 XCSE 20250710 10:36:11.580000 16 1426 XCSE 20250710 10:37:07.584000 69 1427 XCSE 20250710 10:37:09.049000 13 1427 XCSE 20250710 10:37:09.049000 1 1427 XCSE 20250710 10:39:17.446000 2 1427 XCSE 20250710 10:39:17.446000 7 1427 XCSE 20250710 10:39:17.446000 13 1427 XCSE 20250710 10:39:31.581000 12 1430 XCSE 20250710 10:47:28.837000 12 1430 XCSE 20250710 10:47:28.843000 18 1430 XCSE 20250710 10:48:04.539000 18 1430 XCSE 20250710 10:48:10.446000 18 1430 XCSE 20250710 10:48:51.446000 21 1428 XCSE 20250710 10:55:02.928000 8 1428 XCSE 20250710 10:55:02.928000 28 1428 XCSE 20250710 11:04:26.518000 19 1427 XCSE 20250710 11:06:35.107000 12 1426 XCSE 20250710 11:07:05.591000 3 1426 XCSE 20250710 11:07:05.591000 3 1426 XCSE 20250710 11:07:05.591000 1 1426 XCSE 20250710 11:08:43.069000 9 1426 XCSE 20250710 11:08:43.069000 11 1427 XCSE 20250710 11:11:32.278000 19 1427 XCSE 20250710 11:26:18.067000 9 1427 XCSE 20250710 11:26:18.067000 10 1427 XCSE 20250710 11:26:50.447000 8 1427 XCSE 20250710 11:28:09.557000 19 1426 XCSE 20250710 11:29:36.116000 10 1425 XCSE 20250710 11:30:17.773000 20 1425 XCSE 20250710 11:47:23.201000 9 1425 XCSE 20250710 11:47:23.201000 12 1427 XCSE 20250710 12:05:34.672000 13 1427 XCSE 20250710 12:07:10.840000 13 1427 XCSE 20250710 12:07:10.844000 13 1427 XCSE 20250710 12:07:10.851000 13 1427 XCSE 20250710 12:07:10.856000 28 1429 XCSE 20250710 12:16:56.919000 2 1429 XCSE 20250710 12:35:44.154000 20 1428 XCSE 20250710 12:37:58.294000 15 1429 XCSE 20250710 12:37:58.305000 9 1429 XCSE 20250710 12:37:58.305000 3 1431 XCSE 20250710 12:39:07.571000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.708000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.729000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.789000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.795000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.799000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.802000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.805000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.814000 11 1431 XCSE 20250710 12:39:32.828000 15 1431 XCSE 20250710 12:40:42.148000 15 1431 XCSE 20250710 12:40:42.176000 15 1431 XCSE 20250710 12:40:42.180000 30 1429 XCSE 20250710 12:40:44.230000 9 1429 XCSE 20250710 12:40:44.230000 28 1428 XCSE 20250710 12:40:45.054000 10 1427 XCSE 20250710 12:44:20.107000 9 1427 XCSE 20250710 12:44:20.107000 19 1427 XCSE 20250710 13:00:56.446000 10 1426 XCSE 20250710 13:04:52.611000 9 1426 XCSE 20250710 13:04:52.611000 20 1425 XCSE 20250710 13:06:28.104000 19 1425 XCSE 20250710 13:07:46.079000 13 1427 XCSE 20250710 13:18:57.553000 13 1427 XCSE 20250710 13:18:57.560000 10 1428 XCSE 20250710 13:20:24.390000 16 1427 XCSE 20250710 13:21:07.136000 16 1427 XCSE 20250710 13:21:12.536000 30 1425 XCSE 20250710 13:22:18.116000 28 1424 XCSE 20250710 13:22:32.122000 10 1425 XCSE 20250710 13:23:24.446000 28 1424 XCSE 20250710 13:23:24.465000 29 1424 XCSE 20250710 13:23:52.709000 20 1423 XCSE 20250710 13:25:06.005000 10 1422 XCSE 20250710 13:31:31.025000 10 1421 XCSE 20250710 13:33:19.471000 9 1421 XCSE 20250710 13:33:19.471000 10 1420 XCSE 20250710 13:36:36.860000 10 1420 XCSE 20250710 13:38:07.805000 10 1421 XCSE 20250710 13:39:44.864000 10 1421 XCSE 20250710 13:42:03.601000 10 1422 XCSE 20250710 13:49:34.446000 10 1422 XCSE 20250710 13:50:59.447000 29 1421 XCSE 20250710 14:02:44.103000 10 1421 XCSE 20250710 14:02:44.103000 5 1420 XCSE 20250710 14:02:59.245000 19 1420 XCSE 20250710 14:06:07.273000 30 1420 XCSE 20250710 14:08:15.629000 19 1419 XCSE 20250710 14:08:26.495000 19 1420 XCSE 20250710 14:08:32.579000 48 1421 XCSE 20250710 14:21:50.619000 16 1422 XCSE 20250710 14:23:47.082000 16 1422 XCSE 20250710 14:23:47.085000 16 1422 XCSE 20250710 14:23:47.089000 17 1422 XCSE 20250710 14:24:51.719000 10 1424 XCSE 20250710 14:51:06.438000 20 1423 XCSE 20250710 14:53:05.972000 9 1423 XCSE 20250710 14:53:05.972000 20 1423 XCSE 20250710 14:53:07.117000 10 1423 XCSE 20250710 14:53:07.117000 30 1422 XCSE 20250710 14:53:07.137000 2 1423 XCSE 20250710 14:58:04.084000 37 1422 XCSE 20250710 15:05:30.890000 196 1421 XCSE 20250710 15:12:18.234973 19 1423 XCSE 20250710 15:12:33.354000 19 1423 XCSE 20250710 15:12:33.359000 22 1423 XCSE 20250710 15:15:29.090000 49 1422 XCSE 20250710 15:26:11.758000 10 1423 XCSE 20250710 15:37:46.300000 16 1423 XCSE 20250710 15:37:46.310000 16 1423 XCSE 20250710 15:37:46.313000 15 1424 XCSE 20250710 15:42:41.378000 6 1424 XCSE 20250710 15:42:41.378000 10 1424 XCSE 20250710 15:42:41.378000 1 1424 XCSE 20250710 15:45:26.823000 1 1424 XCSE 20250710 15:47:58.071000 4 1425 XCSE 20250710 15:48:45.366000 16 1425 XCSE 20250710 15:48:45.366000 4 1425 XCSE 20250710 15:49:27.769000 25 1424 XCSE 20250710 15:56:28.416000 24 1424 XCSE 20250710 15:58:01.965000 15 1424 XCSE 20250710 15:58:01.965000 10 1424 XCSE 20250710 15:58:01.965000 30 1424 XCSE 20250710 16:01:15.997000 12 1426 XCSE 20250710 16:09:16.940000 3 1426 XCSE 20250710 16:09:16.940000 14 1426 XCSE 20250710 16:09:16.940000 14 1426 XCSE 20250710 16:09:17.443000 34 1427 XCSE 20250710 16:10:41.374000 4 1427 XCSE 20250710 16:10:41.374000 2 1427 XCSE 20250710 16:11:27.230000 14 1427 XCSE 20250710 16:15:01.674000 41 1426 XCSE 20250710 16:16:07.284000 16 1426 XCSE 20250710 16:16:07.303000 38 1426 XCSE 20250710 16:21:24.419000 35 1426 XCSE 20250710 16:21:35.936755 356 1426 XCSE 20250710 16:21:35.936773 114 1426 XCSE 20250710 16:21:36.428796 885 1426 XCSE 20250710 16:21:36.428815 20 1420 XCSE 20250711 9:11:32.018000 19 1417 XCSE 20250711 9:12:18.578000 18 1419 XCSE 20250711 9:12:18.579000 5 1419 XCSE 20250711 9:12:18.579000 20 1415 XCSE 20250711 9:14:22.376000 19 1419 XCSE 20250711 9:19:28.076000 19 1418 XCSE 20250711 9:21:12.893000 20 1419 XCSE 20250711 9:21:14.583000 20 1416 XCSE 20250711 9:30:31.103000 6 1418 XCSE 20250711 9:36:51.734000 1 1418 XCSE 20250711 9:36:51.734000 28 1418 XCSE 20250711 9:36:51.734000 5 1418 XCSE 20250711 9:38:26.146000 5 1418 XCSE 20250711 9:38:26.146000 19 1418 XCSE 20250711 9:39:59.302000 12 1417 XCSE 20250711 9:39:59.323000 19 1415 XCSE 20250711 9:41:28.623000 20 1413 XCSE 20250711 9:47:48.102000 19 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 22 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 5 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 5 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 8 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 5 1415 XCSE 20250711 9:57:58.978000 6 1415 XCSE 20250711 9:59:02.655000 4 1415 XCSE 20250711 9:59:02.655000 16 1415 XCSE 20250711 10:00:00.192000 5 1415 XCSE 20250711 10:00:00.192000 19 1413 XCSE 20250711 10:01:58.104000 6 1414 XCSE 20250711 10:03:57.660000 11 1414 XCSE 20250711 10:03:57.660000 27 1414 XCSE 20250711 10:06:56.322000 7 1414 XCSE 20250711 10:06:56.322000 12 1413 XCSE 20250711 10:09:42.292000 10 1416 XCSE 20250711 10:21:44.352000 8 1416 XCSE 20250711 10:23:28.600000 8 1416 XCSE 20250711 10:23:34.641000 8 1416 XCSE 20250711 10:24:11.697000 13 1416 XCSE 20250711 10:24:11.701000 13 1416 XCSE 20250711 10:24:11.705000 8 1416 XCSE 20250711 10:24:15.324000 7 1417 XCSE 20250711 10:24:41.462000 3 1417 XCSE 20250711 10:24:41.462000 5 1417 XCSE 20250711 10:25:08.147000 5 1417 XCSE 20250711 10:25:08.147000 6 1417 XCSE 20250711 10:26:03.146000 11 1418 XCSE 20250711 10:27:00.070000 5 1417 XCSE 20250711 10:28:01.145000 5 1417 XCSE 20250711 10:28:01.145000 10 1417 XCSE 20250711 10:29:27.145000 10 1417 XCSE 20250711 10:31:02.145000 10 1415 XCSE 20250711 10:31:21.263000 10 1414 XCSE 20250711 10:31:40.806000 10 1415 XCSE 20250711 10:35:03.147000 1 1414 XCSE 20250711 10:36:30.189000 2 1414 XCSE 20250711 10:36:30.189000 18 1414 XCSE 20250711 10:40:09.106000 19 1412 XCSE 20250711 10:40:09.220000 9 1412 XCSE 20250711 10:40:09.220000 19 1411 XCSE 20250711 10:52:16.465000 9 1411 XCSE 20250711 10:52:16.465000 50 1411 XCSE 20250711 10:52:16.465000 1 1412 XCSE 20250711 10:52:16.465000 48 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 9 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 9 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 10 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 9 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 10 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 19 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 18 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 19 1410 XCSE 20250711 11:07:12.327000 50 1408 XCSE 20250711 11:07:12.349000 4 1408 XCSE 20250711 11:07:12.549000 47 1410 XCSE 20250711 11:11:02.024000 37 1409 XCSE 20250711 11:11:02.529000 19 1408 XCSE 20250711 11:13:08.098000 19 1412 XCSE 20250711 11:30:39.109000 12 1413 XCSE 20250711 11:34:00.085000 13 1414 XCSE 20250711 11:34:45.181000 19 1416 XCSE 20250711 11:43:18.323000 19 1416 XCSE 20250711 11:43:34.487000 17 1416 XCSE 20250711 11:43:55.861000 19 1415 XCSE 20250711 11:50:27.377000 19 1415 XCSE 20250711 11:50:27.387000 1 1415 XCSE 20250711 11:50:27.387000 4 1415 XCSE 20250711 11:50:27.387000 1 1415 XCSE 20250711 11:51:03.145000 13 1415 XCSE 20250711 11:52:26.895000 7 1415 XCSE 20250711 11:52:26.895000 19 1413 XCSE 20250711 11:52:33.107000 10 1413 XCSE 20250711 11:52:33.107000 10 1413 XCSE 20250711 11:57:20.704000 15 1414 XCSE 20250711 12:00:05.970000 4 1414 XCSE 20250711 12:02:02.145000 2 1414 XCSE 20250711 12:02:02.145000 4 1414 XCSE 20250711 12:02:02.145000 10 1414 XCSE 20250711 12:04:10.577000 1 1414 XCSE 20250711 12:06:20.145000 8 1414 XCSE 20250711 12:06:20.145000 1 1414 XCSE 20250711 12:06:20.145000 37 1414 XCSE 20250711 12:07:02.532000 29 1414 XCSE 20250711 12:07:27.104000 10 1415 XCSE 20250711 12:20:59.145000 10 1415 XCSE 20250711 12:23:25.981000 19 1413 XCSE 20250711 12:24:02.112000 15 1413 XCSE 20250711 12:24:02.118000 4 1413 XCSE 20250711 12:24:02.118000 17 1415 XCSE 20250711 12:35:03.591000 2 1414 XCSE 20250711 12:36:54.147000 1 1414 XCSE 20250711 12:36:54.147000 7 1414 XCSE 20250711 12:36:54.147000 10 1412 XCSE 20250711 12:38:58.012000 9 1412 XCSE 20250711 12:38:58.012000 9 1412 XCSE 20250711 12:38:58.012000 10 1411 XCSE 20250711 12:42:50.097000 13 1413 XCSE 20250711 12:47:41.860000 2 1413 XCSE 20250711 12:48:37.531000 1 1413 XCSE 20250711 12:48:37.531000 19 1411 XCSE 20250711 12:48:44.103000 1 1413 XCSE 20250711 12:49:46.899000 18 1413 XCSE 20250711 12:49:46.900000 19 1415 XCSE 20250711 13:07:00.883000 10 1415 XCSE 20250711 13:07:00.883000 2 1415 XCSE 20250711 13:07:00.883000 7 1415 XCSE 20250711 13:07:00.915000 7 1415 XCSE 20250711 13:07:00.932000 7 1415 XCSE 20250711 13:07:00.977000 7 1415 XCSE 20250711 13:07:01.012000 6 1415 XCSE 20250711 13:07:01.029000 8 1415 XCSE 20250711 13:07:04.862000 7 1415 XCSE 20250711 13:07:09.074000 6 1415 XCSE 20250711 13:07:27.937000 6 1415 XCSE 20250711 13:07:36.985000 6 1415 XCSE 20250711 13:07:52.118000 20 1415 XCSE 20250711 13:10:54.752000 10 1415 XCSE 20250711 13:28:23.575000 10 1415 XCSE 20250711 13:32:43.403000 11 1418 XCSE 20250711 13:33:28.423000 7 1418 XCSE 20250711 13:33:28.423000 9 1417 XCSE 20250711 13:33:28.565000 10 1418 XCSE 20250711 13:33:43.478000 3 1418 XCSE 20250711 13:33:43.478000 13 1418 XCSE 20250711 13:33:43.478000 6 1418 XCSE 20250711 13:33:43.488000 6 1418 XCSE 20250711 13:33:43.498000 6 1418 XCSE 20250711 13:33:43.510000 7 1418 XCSE 20250711 13:33:43.551000 7 1418 XCSE 20250711 13:33:43.583000 6 1418 XCSE 20250711 13:33:53.453000 8 1418 XCSE 20250711 13:34:03.145000 8 1418 XCSE 20250711 13:34:13.891000 8 1418 XCSE 20250711 13:34:24.890000 8 1418 XCSE 20250711 13:34:43.147000 7 1418 XCSE 20250711 13:36:09.937000 3 1418 XCSE 20250711 13:36:09.937000 10 1418 XCSE 20250711 13:39:29.560000 5 1418 XCSE 20250711 13:41:41.127000 5 1418 XCSE 20250711 13:41:41.127000 1 1418 XCSE 20250711 13:43:41.157000 9 1418 XCSE 20250711 13:43:41.157000 10 1416 XCSE 20250711 13:45:24.112000 10 1415 XCSE 20250711 13:51:34.384000 9 1415 XCSE 20250711 13:51:34.384000 8 1417 XCSE 20250711 13:53:36.100000 2 1417 XCSE 20250711 13:53:36.100000 6 1417 XCSE 20250711 13:54:59.862000 19 1415 XCSE 20250711 13:55:57.100000 10 1415 XCSE 20250711 13:55:57.100000 28 1415 XCSE 20250711 13:55:57.119000 19 1415 XCSE 20250711 13:55:58.587000 10 1415 XCSE 20250711 14:00:00.279000 10 1415 XCSE 20250711 14:00:00.308000 10 1414 XCSE 20250711 14:00:00.613000 10 1414 XCSE 20250711 14:00:01.113000 10 1414 XCSE 20250711 14:02:21.443000 10 1414 XCSE 20250711 14:02:21.455000 4 1414 XCSE 20250711 14:04:58.113000 4 1414 XCSE 20250711 14:04:58.118000 19 1414 XCSE 20250711 14:04:58.118000 10 1413 XCSE 20250711 14:15:38.707000 9 1413 XCSE 20250711 14:15:38.707000 10 1413 XCSE 20250711 14:15:38.707000 13 1413 XCSE 20250711 14:15:38.720000 29 1412 XCSE 20250711 14:17:53.768000 20 1412 XCSE 20250711 14:20:05.488000 10 1412 XCSE 20250711 14:23:05.147000 18 1412 XCSE 20250711 14:25:12.820000 11 1412 XCSE 20250711 14:25:12.820000 30 1411 XCSE 20250711 14:29:50.105000 9 1411 XCSE 20250711 14:29:50.105000 37 1411 XCSE 20250711 14:29:50.108000 28 1412 XCSE 20250711 14:29:50.108000 2 1412 XCSE 20250711 14:29:50.108000 19 1412 XCSE 20250711 14:29:50.112000 9 1416 XCSE 20250711 14:50:47.994000 1 1416 XCSE 20250711 14:50:47.994000 8 1416 XCSE 20250711 14:50:47.994000 1 1416 XCSE 20250711 14:51:42.013000 8 1416 XCSE 20250711 14:51:42.033000 28 1415 XCSE 20250711 14:54:44.882000 8 1417 XCSE 20250711 14:54:44.946000 8 1417 XCSE 20250711 14:54:46.558000 7 1417 XCSE 20250711 14:54:49.862000 6 1417 XCSE 20250711 14:54:49.882000 10 1417 XCSE 20250711 14:54:49.888000 13 1418 XCSE 20250711 14:58:49.641000 7 1418 XCSE 20250711 14:58:49.641000 11 1418 XCSE 20250711 14:58:49.650000 11 1418 XCSE 20250711 14:58:49.659000 7 1418 XCSE 20250711 14:58:49.659000 10 1418 XCSE 20250711 14:58:49.659000 11 1418 XCSE 20250711 14:58:49.663000 11 1418 XCSE 20250711 14:58:49.671000 7 1418 XCSE 20250711 14:58:49.671000 11 1418 XCSE 20250711 14:58:49.697000 6 1418 XCSE 20250711 14:58:49.697000 26 1418 XCSE 20250711 15:05:23.861000 20 1417 XCSE 20250711 15:11:18.807000 1000 1416 XCSE 20250711 15:11:32.450169 9 1415 XCSE 20250711 15:15:45.369000 10 1412 XCSE 20250711 15:17:33.138000 10 1411 XCSE 20250711 15:23:52.146000 10 1410 XCSE 20250711 15:25:03.804000 10 1409 XCSE 20250711 15:26:40.899000 10 1409 XCSE 20250711 15:26:40.900000 10 1413 XCSE 20250711 15:33:32.827000 10 1412 XCSE 20250711 15:33:32.828000 1 1414 XCSE 20250711 15:37:23.145000 9 1414 XCSE 20250711 15:37:23.145000 10 1414 XCSE 20250711 15:39:44.147000 10 1415 XCSE 20250711 15:41:43.145000 20 1414 XCSE 20250711 15:43:05.105000 9 1414 XCSE 20250711 15:43:05.105000 10 1413 XCSE 20250711 15:43:32.030000 10 1413 XCSE 20250711 15:50:01.703000 10 1413 XCSE 20250711 15:50:01.703000 10 1413 XCSE 20250711 15:50:01.703000 10 1413 XCSE 20250711 15:55:42.892000 20 1413 XCSE 20250711 16:01:55.147000 2 1413 XCSE 20250711 16:01:55.269000 1 1414 XCSE 20250711 16:05:03.641000 20 1414 XCSE 20250711 16:05:03.641000 10 1414 XCSE 20250711 16:05:03.644000 15 1416 XCSE 20250711 16:10:32.374000 15 1416 XCSE 20250711 16:10:34.418000 1 1416 XCSE 20250711 16:10:34.418000 10 1416 XCSE 20250711 16:10:34.425000 10 1416 XCSE 20250711 16:11:27.145000 2 1416 XCSE 20250711 16:13:45.589000 8 1416 XCSE 20250711 16:13:45.589000 10 1417 XCSE 20250711 16:15:29.548000 10 1417 XCSE 20250711 16:17:03.826000 10 1417 XCSE 20250711 16:18:27.145000 10 1415 XCSE 20250711 16:19:08.306000 10 1414 XCSE 20250711 16:20:15.028000 9 1414 XCSE 20250711 16:20:15.028000 10 1413 XCSE 20250711 16:20:17.116000 10 1412 XCSE 20250711 16:20:35.058000 2 1415 XCSE 20250711 16:28:17.643000 10 1415 XCSE 20250711 16:28:17.643000 9 1415 XCSE 20250711 16:28:17.643000 18 1415 XCSE 20250711 16:28:17.643000 10 1413 XCSE 20250711 16:28:18.645000 18 1412 XCSE 20250711 16:37:12.998764

