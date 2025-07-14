DRiV™推出新的 FP DIESEL 和 Wagner 产品系列，拓展其在亚太地区的售后市场产品供应

上海, July 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球汽车售后市场领先企业 DRiV™ 推出三个新产品系列，以强化其在亚太汽车售后市场的布局：FP DIESEL™ 起动机和交流发电机、FP DIESEL™ 涡轮增压器以及 Wagner® HVAC 部件，其中首先推出的是空调压缩机。这一战略扩张体现了 DRiV 的使命，即为独立维修厂、经销商和车主提供全面的原厂品质零部件产品组合和值得信赖的服务解决方案。

DRiV 公司副总裁兼亚太区总经理 Liu Ningjun 表示：“此次产品发布体现了我们对亚太地区的持续投入，以及我们致力于提供高品质、高覆盖率的解决方案，以满足客户不断变化的需求。通过扩大产品组合，增加这些新的产品系列，我们将帮助维修厂和经销商在全球值得信赖的品牌和成熟技术的支持下，充满信心地发展业务。”





所有三个产品系列的设计均符合严格的原厂规格，并在苛刻的条件下经过性能、耐用性和可靠性测试。

FP DIESEL 起动机和交流发电机 ——采用原厂级部件和先进的工程工艺制造，确保可靠的起动和稳定的动力输出。专为广泛的商业应用而设计，包括 Volvo、MAN、Scania、Hino 和 Isuzu 等欧洲和亚洲主要卡车和客车平台。

——采用原厂级部件和先进的工程工艺制造，确保可靠的起动和稳定的动力输出。专为广泛的商业应用而设计，包括 Volvo、MAN、Scania、Hino 和 Isuzu 等欧洲和亚洲主要卡车和客车平台。 FP DIESEL 涡轮增压器 专为重型卡车应用而开发，具有原厂级性能和耐用性，可兼容 Cummins 和 Detroit Diesel 等领先的发动机平台。未来将扩展到非公路应用领域，如建筑和工业设备。

专为重型卡车应用而开发，具有原厂级性能和耐用性，可兼容 Cummins 和 Detroit Diesel 等领先的发动机平台。未来将扩展到非公路应用领域，如建筑和工业设备。 Wagner 暖通空调压缩机——作为 Wagner 面向亚太地区推出的全新 HVAC 产品系列中的首款产品，该系列压缩机确保能与多种车型完美匹配，并提供高效的制冷效果和稳定的运行表现。



此次发布标志着这些产品系列在亚太地区的首次推出。首批产品系列预计将覆盖东南亚、大洋洲、中国和印度约 70% 的汽车市场，包括这些市场中最受欢迎、保有量最大的车型。预计通过持续的产品开发，到 2025 年 10 月，整体覆盖率将扩大至 90% 及以上。

展望未来，DRiV 计划向亚太市场推出高品质、经再制造的欧洲产涡轮增压器。这款即将推出的产品体现了 DRiV 对可持续发展的承诺，助力客户在不牺牲性能或质量的前提下减少环境影响。

关于 DRiV

DRiV 是 Tenneco 旗下业务集团，作为汽车售后市场的领先企业，致力于通过卓越的解决方案和精湛的工程技术提升车辆性能。DRiV 旗下拥有众多知名品牌，包括 MOOG®、Monroe®、Wagner®、Fel-Pro®、FP Diesel™、Walker® 等，专注于提供高品质汽车零部件，确保实现最佳的功能性和可靠性。请访问 www.driv.com，了解更多信息。

关于 Tenneco

Tenneco 是为原始设备和售后市场客户设计、制造和营销汽车产品的全球领先企业。通过旗下 DRiV、Performance Solutions、Clean Air、Powertrain 和 Champion® Ignition 这五大业务部门，Tenneco 致力于为多个领域提供技术解决方案，从而全力推动全球交通领域的进步。请访问 www.tenneco.com，了解更多信息。

联系人：

Simonetta Esposito

全球传播高级经理

Tenneco

sesposito@tenneco.com

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