Taiga lance des fonctionnalités inédites dans l’industrie pour un meilleur contrôle et une sécurité accrue dans sa mise à jour de l’application mobile

MONTREAL, 14 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Moteurs Taiga Inc. (Taiga), pionnier des sports motorisés électriques, annonce aujourd’hui une mise à jour majeure de son application mobile, introduisant des modes de conduite personnalisés et un accès multi-utilisateur pour ses motoneiges et motomarines électriques — une première dans l’industrie.

La nouvelle fonction de modes de conduite personnalisés permet aux propriétaires de définir et d’enregistrer des profils de performance adaptés à différents conducteurs ou conditions. Que vous souhaitiez réduire la puissance et l’accélération pour un débutant, créer un mode flotte pour une utilisation uniforme dans un contexte de location, ou encore ajuster finement l’accélération et la vitesse maximale selon votre style, ces nouveaux modes vous permettent de prendre le contrôle de l’expérience de conduite — directement depuis votre téléphone. Les administrateurs peuvent aussi limiter les modes disponibles sur le véhicule.

Le nouveau système de gestion des utilisateurs permet un accès multi-utilisateur sécurisé : les propriétaires peuvent inviter d'autres utilisateurs à utiliser l'application avec leurs propres identifiants et permissions. Idéal pour les véhicules partagés au chalet, les flottes de location ou les familles avec de jeunes conducteurs.

« Ces outils placent la sécurité, la personnalisation et la commodité entre les mains de nos clients », déclare Gabriel Bernatchez, cofondateur et chef de la direction technologique chez Taiga. « Nos équipes d’ingénierie travaillent constamment à améliorer l’expérience de nos clients, qu’ils soient propriétaires récréatifs ou commerciaux. »

Cette mise à jour s’appuie sur la plateforme connectée déjà robuste de Taiga, qui comprend :

Le suivi GPS en temps réel avec cryptage

L’accès et le contrôle à distance via LTE

La gestion de la recharge à distance

Les mises à jour logicielles sans fil (OTA)

Le diagnostic et le service à distance



Les véhicules Taiga sont conçus selon une approche « clean sheet », avec une intégration complète entre les logiciels et les systèmes embarqués, tous développés à l’interne. Ce niveau d’intégration numérique inégalé dans les sports motorisés permet aux véhicules Taiga de bénéficier en continu de nouvelles fonctionnalités et améliorations de performance.

Les nouvelles fonctionnalités de l’application sont disponibles dès maintenant sur iOS et Android pour tous les propriétaires de véhicules Taiga.

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui mène l’électrification au-delà des routes grâce à une technologie de groupe motopropulseur révolutionnaire, des véhicules de sports motorisés et des motomarines électriques. Grâce à une approche intégrée verticalement, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour offrir des performances extrêmes à des prix compétitifs, facilitant ainsi la transition des véhicules thermiques vers l’électrique. Sa gamme actuelle comprend des motoneiges et des motomarines électriques, répondant à une demande croissante tant du côté récréatif que commercial, pour explorer la nature sans compromis. Pour plus d’informations, visitez www.taigamotors.com.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/47202673-e683-4722-9857-6a444d84e359/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81ec44e3-aca2-40a9-9e07-c77ce4d28450/fr