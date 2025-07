Communiqué de presse

Atos sélectionné par la Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms (CANUT) pour proposer à ses bénéficiaires des solutions et services de gestion des identités et des accès

Paris, France – 15 juillet 2025 – Atos annonce aujourd’hui avoir remporté auprès de la Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms (CANUT) l’accord-cadre pour l’Achat, la Maintenance, l’Intégration et l’Ingénierie de solutions de gestion des Identités et des Accès (AMIGIA).

Cet accord-cadre de 4 ans vise à renforcer le niveau de sécurité général en garantissant la cohérence dans l’attribution des droits d’accès aux ressources hétérogènes des systèmes d’information des établissements publics, bénéficiaires de l’offre portée par la CANUT.

Il s’agit également d’harmoniser les systèmes d’authentification pour établir un système unique et centralisé et ainsi faciliter la gestion des comptes et des référentiels communs, l’intégration à d’autres composants essentiels comme les annuaires d’infrastructure, la gestion des identités, la messagerie sécurisée, etc., tout en s’assurant de la conformité aux règlementations très strictes concernant la traçabilité.

Atos propose un accompagnement complet, fournissant les prestations et les licences qui permettent le maintien en condition opérationnelle de solutions de gestion des identités et des accès, ainsi que les services et progiciels de déploiement d’une politique coordonnée de ce type de solutions sur l’ensemble du système d’information.

Cette offre est adaptée aux environnements sur site ou hébergés sur le Cloud (en mode SaaS), afin de répondre à l’évolution et à l’hybridation des systèmes d’information des établissements publics.

Atos propose par ailleurs aux souscripteurs de l’accord-cadre des prestations d’homogénéisation des systèmes de gestion des identités et des accès existants. Atos prépare le déploiement des nouvelles solutions retenues et en assure la maintenance et le support. Le transfert de compétences se fait au sein des locaux du bénéficiaire ou en e-learning.

Jean-Marc Bianchini, Directeur de la Business Line Cybersecurity Services France, Atos, a déclaré : « Atos se positionne comme un partenaire de confiance grâce à son expertise, sa proximité et son engagement envers la souveraineté numérique. Nous sommes heureux de mettre nos compétences en gestion d’identité et en cybersécurité au service des adhérents de la CANUT, dans un contexte où il est essentiel d’accompagner les collectivités territoriales sur la sécurité, la conformité et l'efficacité des systèmes d'information au regard des menaces croissantes. »

À propos de la CANUT

La CANUT, Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, est une association loi 1901 à but non-lucratif dédiée aux collectivités et aux bailleurs sociaux. L’ensemble des établissements publics et personnes morales de droit privé à but non-lucratif peut bénéficier des accords-cadres développés par la CANUT : régions, département, métropoles, communes, EPCI, SPL, SDIS, CDG, …

Elle propose des marchés publics simplifiés couvrant l'ensemble des besoins numériques et télécoms de ses bénéficiaires, offrant ainsi des conditions d'achat préférentielles avec des accords-cadres clé en main respectant le code de la commande publique.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

