Impact Analytics geht Partnerschaft mit KiK ein, um KI-optimierte Planung, Merchandising, Bestandsmanagement und mehr anzubieten

NEW YORK, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, der führende Anbieter von KI-basierten Lösungen für Planung, Merchandising, Bestandsmanagement und Preisgestaltung für den Einzelhandel, Lebensmittelhandel, die Fertigungsindustrie und die Konsumgüterindustrie, gibt seine Partnerschaft mit dem deutschen Textil- und Non-Food-Discounter KiK bekannt, um eine durchgängige Optimierung voranzutreiben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird KiK die End-to-End-Merchandising- und Lieferkettenplattform von Impact Analytics übernehmen, darunter AssortSmart®, PlanSmart™, InventorySmart®, ItemSmart™ und die GenAI-basierte BI-Lösung MondaySmart®.

Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur digitalen Transformation von KiK, deren Ziel die Modernisierung der Prozesse in den Bereichen Merchandising, Planung und Bestandsmanagement ist. Durch die Nutzung der End-to-End-Plattform von Impact Analytics wird KiK seine Teams mit datengestützten Entscheidungsfindungsfähigkeiten und modernster Automatisierung ausstatten.

Felix Vetter, Leiter Merchandise Planning, Controlling & Development bei KiK, kommentierte: „Wir haben uns für Impact Analytics aufgrund ihrer bewährten Expertise und umfassenden Lösungen entschieden, die auf die Herausforderungen des modernen Einzelhandels zugeschnitten sind. Mit ihrer Plattform sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Abläufe optimieren, Margen verbessern und unseren Kunden einen besseren Service bieten können.“

Die Einführung der Impact Analytics-Plattform ist bereits im Gange und soll die Leistung in den Bereichen Planung, Einkauf, Lagerhaltung und Berichterstattung in der Zentrale von KiK und im gesamten Einzelhandelsnetzwerk verbessern.

„Wir fühlen uns geehrt, mit KiK, einem vertrauenswürdigen Namen im europäischen Einzelhandel, zusammenzuarbeiten“, sagte Prashant Agrawal, CEO und Gründer von Impact Analytics. „Unsere gemeinsame Vision für technologiegestützte Einzelhandelsabläufe und intelligentere Planung wird KiK dabei helfen, seine Agilität, Genauigkeit und Kundenorientierung in einem zunehmend dynamischen Markt zu verbessern.“

Über KiK

Die KiK Textilien und Non-Food GmbH ist einer der führenden Textil- und Non-Food-Einzelhändler in Europa und bietet preisgünstige Mode, Haushaltswaren, Heimtextilien, Party- und Geschenkartikel, Spielwaren und Dekorationsartikel an. KiK hat seinen Hauptsitz in Bönen, Deutschland, und betreibt über 4.200 Filialen in 14 Ländern. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Familien in ganz Europa Qualität und Wert zu bieten.

Über Impact Analytics

Impact Analytics bietet KI-native SaaS-Lösungen und Beratungsdienstleistungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Rentabilität und Kundenzufriedenheit durch tiefere Dateneinblicke und prädiktive Analysen zu maximieren. Mit einer vollständig integrierten End-to-End-Plattform für Planung, Prognosen, Merchandising, Preisgestaltung und Werbeaktionen ermöglicht Impact Analytics Unternehmen, intelligentere Entscheidungen auf der Grundlage von Echtzeit-Erkenntnissen zu treffen, anstatt sich bei der Prognose und Planung des diesjährigen Geschäfts auf die Daten des Vorjahres zu verlassen. Mit über einer Million maschinellen Lernmodellen ist Impact Analytics seit einem Jahrzehnt führend im Bereich der KI-Innovation und setzt neue Maßstäbe in den Bereichen Prognose, Planung und operative Exzellenz in den Branchen Einzelhandel, Lebensmittel, Fertigung und Konsumgüter. Impact Analytics wurde von Fortune, Financial Times, Inc. 5000 und dem RIS Leaderboard für Innovation und Wachstum ausgezeichnet und ist weiterhin führend bei der Gestaltung der Zukunft der Business Intelligence. Denken Sie anders über KI und besuchen Sie Impact Analytics und folgen Sie uns auf LinkedIn.

