Impact Analytics s’associe à KiK pour optimiser la planification, le merchandising, la gestion des stocks et plus encore grâce à l’IA

NEW YORK, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Impact Analytics, leader des solutions natives en intelligence artificielle pour la planification, le merchandising, la gestion des stocks et les prix dans les secteurs du commerce de détail, de l’alimentation, de la fabrication et des biens de grande consommation (CPG), est fier d’annoncer son partenariat avec le discounter allemand KiK, spécialisé dans le textile et les produits non alimentaires, en vue d’une optimisation de bout en bout. Dans le cadre de cette collaboration, KiK adoptera la plateforme complète de merchandising et de chaîne d’approvisionnement d’Impact Analytics, incluant les solutions AssortSmart®, PlanSmart™, InventorySmart®, ItemSmart™, ainsi que l’outil d’analyse BI alimenté par l’IA générative, MondaySmart®.

Ce partenariat représente une étape clé dans le parcours de transformation numérique de KiK, qui vise à moderniser ses processus de planification, de merchandising et de gestion des stocks. Grâce à la plateforme d’Impact Analytics, KiK offrira à ses équipes des capacités de prise de décision basées sur les données, accompagnées d’une automatisation de pointe.

Felix Vetter, directeur de la planification des marchandises, du contrôle et du développement chez KiK, a indiqué : « Nous avons choisi Impact Analytics en raison de leur expertise éprouvée et de leurs solutions complètes, parfaitement adaptées aux défis du commerce moderne. Grâce à leur plateforme, nous sommes convaincus de pouvoir rationaliser nos opérations, améliorer nos marges et mieux servir nos clients. »

Le déploiement de la plateforme d’Impact Analytics est déjà en cours et devrait stimuler la performance des fonctions de planification, d’achats, de gestion des stocks et de reporting, tant au siège de KiK que dans l’ensemble de son réseau de magasins.

« Nous sommes honorés de nous associer à KiK, un acteur de confiance du commerce à prix abordable à travers l’Europe », a déclaré Prashant Agrawal, PDG et fondateur d’Impact Analytics. « Notre vision commune d’un commerce de détail piloté par la technologie et d’une planification plus intelligente permettra à KiK de renforcer son agilité, sa précision et sa capacité à placer le client au centre de ses priorités, dans un marché en constante évolution. »

À propos de KiK

KiK Textilien und Non-Food GmbH est l’un des principaux distributeurs européens de textiles et de produits non alimentaires. L’enseigne propose des vêtements abordables, des articles pour la maison, des textiles d’intérieur, des objets de fête et de décoration, des jouets, et plus encore. Basée à Bönen, en Allemagne, KiK exploite plus de 4 200 magasins dans 14 pays, avec pour mission de fournir un bon rapport qualité-prix aux familles à travers l’Europe.

À propos d’Impact Analytics

Impact Analytics propose des solutions SaaS natives en IA et des services de conseil qui aident les entreprises à maximiser leur rentabilité et la satisfaction client grâce à une analyse approfondie des données et à des capacités de prévision avancées. Avec une plateforme de bout en bout entièrement intégrée pour la planification, la prévision, le merchandising, la tarification et les promotions, Impact Analytics permet aux entreprises de prendre des décisions éclairées basées sur des informations en temps réel, plutôt que de s’appuyer sur les données historiques pour prévoir et planifier les activités de l’année en cours. Alimentée par plus d’un million de modèles d’apprentissage automatique, Impact Analytics est à la pointe de l’innovation en intelligence artificielle depuis une décennie. Elle établit de nouvelles références en matière de prévision, de planification et d’excellence opérationnelle dans les secteurs de l’alimentation, de la fabrication et des produits de grande consommation. Reconnue pour son innovation et sa croissance par Fortune, Financial Times, Inc. 5000, et le RIS Leaderboard, Impact Analytics continue de montrer la voie en façonnant l’avenir de l’intelligence économique. Repensez l’intelligence artificielle : consultez Impact Analytics et suivez-nous sur LinkedIn.

Contact presse :

Maggie Williams Dryden

E-mail : maggie.dryden@impactanalytics.co