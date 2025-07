Virtune lanseeraa Virtune Coinbase 50 Index ETP:n Nasdaq Helsingissä

Helsinki, 15. heinäkuuta 2025 – Ruotsalainen sääntelyyn kuuluva kryptovaroihin keskittynyt varainhoitoyhtiö Virtune ilmoittaa uusimman pörssinoteeratun tuotteensa, Virtune Coinbase 50 Index ETP:n listauksesta Nasdaq Helsinki -pörssissä, jossa se noteerataan euroissa. Tämä listaus merkitsee merkittävää virstanpylvästä Virtunen kasvussa Suomen markkinoilla ja vahvistaa sen asemaa johtavana säänneltyjen ja fyysisesti katettujen krypto-ETP-tuotteiden liikkeeseenlaskijana Pohjoismaissa.



Tuote on nyt saatavilla suomalaisille sijoittajille verkkovälittäjien ja pankkien, kuten Nordnetin kautta.

Virtune on tehnyt tiivistä yhteistyötä Coinbasen kanssa alusta lähtien kaikilla keskeisillä osa-alueilla – staking, kaupankäynti ja säilytys. Virtune Coinbase 50 Index ETP:n lanseeraus on seuraava askel tämän kumppanuuden syventämisessä. Kyseessä on maailman ensimmäinen pörssinoteerattu tuote, joka seuraa Coinbase 50 Europe Indexiä – laajasti hajautettua indeksiä, joka kattaa jopa 50 johtavaa kryptovaroa. Indeksin on kehittänyt Coinbase ja sen hallinnoi MarketVector Indexes™. ETP sisältää tällä hetkellä 21 kryptovaluuttaa, ja tavoitteena on laajentaa se 50:een valuuttaa sääntely- ja pörssihyväksyntöjen perusteella.

Coinbase 50 Europe Index tarjoaa sijoittajille laajan ja edustavan mahdollisuuden markkinoiden merkittävimmille digitaalivaluutoille. Tuote soveltuu sekä institutionaalisille että yksityisille sijoittajille, jotka etsivät säänneltyä, läpinäkyvää ja ammattimaista tapaa sijoittaa kryptomarkkinoille.

Allokaatio tapahtuu 14. heinäkuuta 2025:

https://www.virtune.com/product/vcoin50

Christopher Kock, Virtunen toimitusjohtaja:



"Coinbase 50 Index ETP:n listaaminen Nasdaq Helsingissä on tärkeä virstanpylväs tehtävässämme tarjota turvallinen ja säännelty pääsy digitaalisiin varoihin sijoittamiseen Suomessa. Olemme erittäin iloisia voidessamme lanseerata tämän lippulaivatuotteen Suomen markkinoille, mikä mahdollistaa kaupankäynnin euroissa Nasdaq Helsingissä."

Virtune Coinbase 50 Index ETP on 100-prosenttisesti fyysisesti turvattu taustalla olevilla kryptovaroilla, jotka säilytetään cold-storage-menetelmällä Coinbasessa, ja siinä on kilpailukykyinen vuosittainen hallinnointipalkkio 0,95%.

Lue lisää tuotteesta: www.virtune.com/product/vcoin50

Tietoa Coinbasesta:

Krypto luo taloudellista vapautta varmistamalla, että ihmisillä on reilu mahdollisuus osallistua digitaaliseen talouteen. Coinbase (NASDAQ: COIN) pyrkii lisäämään taloudellista vapautta yli miljardille ihmiselle. Modernisoimme satavuotista finanssijärjestelmää tarjoamalla luotettavan alustan, jonka avulla sekä yksityishenkilöt että instituutiot voivat helposti osallistua kryptovaroihin – mukaan lukien: kaupankäynti, staking, säilytys, kulutus sekä nopeat ja maksuttomat globaalit siirrot. Tarjoamme myös keskeistä infrastruktuuria on-chain-toiminnoille ja tuemme rakentajia, jotka jakavat näkemyksemme siitä, että on-chain on uusi online. Yhdessä kryptoyhteisön kanssa teemme työtä vastuullisen sääntelyn puolesta, jotta krypton hyödyt olisivat kaikkien saatavilla maailmanlaajuisesti.

Brett Tejpaul, Coinbase Institutional -yksikön johtaja:



"Virtune Coinbase 50 Index ETP:n lanseeraus Pohjoismaissa tuo yhden markkinoiden kattavimmista kryptoviiteindekseistä suoraan alueen sijoittajien ulottuville. Tämä on merkittävä askel tehtävässämme edistää digitaalisten varojen maailmanlaajuista saatavuutta ja tarjota institutionaalisia työkaluja tämän kasvavan omaisuusluokan hallintaan. Tämä ETP vahvistaa sitoutumistamme rakentaa siltoja perinteisen rahoitusinfrastruktuurin ja säännellyn, turvallisen altistuksen välille digitaalisessa taloudessa."

Tietoa MarketVectorista:

MarketVector Indexes™ (“MarketVector”) on Euroopassa säännelty vertailuarvojen hallinnoija, joka on perustettu Saksaan ja rekisteröity Saksan liittovaltion rahoitusvalvontaviranomaisen (BaFin) alaisuuteen. MarketVector ylläpitää indeksejä MarketVector™, MVIS® ja BlueStar® -nimillä. Yrityksen missiona on kiihdyttää indeksinnovaatiota maailmanlaajuisesti, ja se tunnetaan erityisesti laajasta temaattisten indeksien valikoimastaan, pitkäaikaisesta asiantuntemuksestaan reaalivaroihin sidotuissa osakeindekseissä sekä edelläkävijän asemastaan digitaalisten omaisuuserien indeksiperheessä. MarketVector on ylpeä yhteistyöstään yli 25:n pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskijoiden ja indeksirahastojen hallinnoijan kanssa eri puolilla maailmaa, ja sen hallinnoitavat varat ylittävät 57 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Martin Leinweber, Director, Digital Asset Research and Strategy, MarketVector:



"Virtune Coinbase 50 Index ETP edustaa merkittävää edistysaskelta kryptosijoittamisessa Euroopassa ja tarjoaa laajan, institutionaalisen mahdollisuuden digitaalisille varoille yhdessä tehokkaassa tuotteessa. Tämä virstanpylväs yhdistää MarketVectorin indeksiosaamisen, Coinbasen markkinainfrastruktuurin ja Virtunen läpinäkyvän ja säännellyn lähestymistavan. Olemme ylpeitä yhteistyömme syventämisestä Virtunen kanssa toimimalla heidän koko ETP-valikoimansa indeksitoimittajana Euroopassa. Yhdessä tarjoamme ne työkalut, joita instituutio- ja yksityissijoittajat tarvitsevat navigoidakseen digitaalisten varojen kentässä luottavaisesti ja selkeästi."

Tuotteen keskeiset tiedot:

Altistus: Jopa 50 johtavaa kryptovaroa yhdessä tuotteessa





Jopa 50 johtavaa kryptovaroa yhdessä tuotteessa Taustavarat: 100 % fyysisesti taattu





100 % fyysisesti taattu Säilytys: Institutionaalinen säilytys Coinbasen kautta





Institutionaalinen säilytys Coinbasen kautta Hallinnointipalkkio: 0,95 % vuodessa





0,95 % vuodessa Kaupankäyntivaluutta: EUR





EUR Ensimmäinen kaupankäyntipäivä Nasdaq Helsingissä: Tiistai 15. heinäkuuta 2025





Tiistai 15. heinäkuuta 2025 Bloomberg-koodi: VCOIN50





VCOIN50 ISIN: SE0024738389





SE0024738389 WKN: A4A5D4





A4A5D4 Ticker: VCOIN50E





VCOIN50E Pörssit: Nasdaq Helsinki, Nasdaq Stockholm, Deutsche Börse Xetra, Euronext Amsterdam, Euronext Paris





Virtunen muut fyysisesti katetut krypto-ETP-tuotteet Nasdaq Helsingissä:

Virtune Bitcoin ETP





Virtune XRP ETP





Virtune Crypto Altcoin Index ETP





Virtune Staked Solana ETP





Virtune Staked Ethereum ETP





Virtune Staked Cardano ETP





Virtune Avalanche ETP





Virtune Chainlink ETP





Yhteydenotot:



Christopher Kock, Toimitusjohtaja & Hallituksen jäsen

Puhelin: +46 70 073 45 64

Sähköposti: christopher@virtune.com

Tietoa Virtune AB:sta (Publ):

Virtunen pääkonttori sijaitsee Tukholmassa, ja yhtiö on Ruotsin finanssivalvonnan alainen digitaalisten varojen varainhoitoyhtiö sekä kryptoihin sijoittavien pörssinoteerattujen tuotteiden (ETP) liikkeeseenlaskija Euroopan säädellyillä pörsseillä. Sääntelyn noudattamisen, strategisten kumppanuuksien alan johtavien toimijoiden kanssa ja osaavan tiimimme avulla mahdollistamme sijoittajille maailmanlaajuisesti pääsyn innovatiivisiin ja edistyksellisiin sijoitustuotteisiin, jotka ovat linjassa kehittyvän globaalin kryptomarkkinan kanssa.

Kryptosijoittamiseen liittyy korkea riski. Virtune ei tarjoa sijoitusneuvontaa. Sijoittaminen tapahtuu omalla vastuulla. Arvopapereiden arvo voi nousta tai laskea – ei ole takeita sijoitetun pääoman palautumisesta. Lue esite, KID ja ehdot osoitteessa virtune.com.

Coinbase 50 Europe Index ("Indeksi") on MarketVector Indexes GmbH:n ("MarketVector") ja sen lisenssinantajien yksinomainen omaisuus, ja se on lisensoitu Virtune AB (Publ):n ("Lisenssinsaaja") käyttöön. MarketVector on nimittänyt CC Data Limitedin ylläpitämään ja laskemaan indeksin. CC Data Limited tekee parhaansa varmistaakseen, että indeksi lasketaan oikein. Riippumatta MarketVectoria kohtaan olevista velvollisuuksistaan, CC Data Limitedillä ei ole velvollisuutta ilmoittaa kolmansille osapuolille indeksissä mahdollisesti olevista virheistä. MarketVector ei erityisesti vastaa lisenssinsaajasta ja/tai tämän toiminnan laillisuudesta, soveltuvuudesta tai liiketoimintatarjonnasta. Lisenssinsaajan tarjoamat tuotteet – perustuivatpa ne Virtune Coinbase 50 Europe ETP:hen ("Tuote") tai eivät – eivät ole MarketVectorin tai sen tytäryhtiöiden sponsoroimia, hyväksymiä, myymiä tai markkinoimia, eikä MarketVector tai sen tytäryhtiöt anna mitään lausuntoja koskien sijoittamisen soveltuvuutta lisenssinsaajaan ja/tai tämän tarjoamiin tuotteisiin.

MARKETVECTOR, SEN TÄTÄRYYHTIÖT JA LISENSSINANTAJAT EIVÄT ANNA MITÄÄN TAKUITA EIVÄTKÄ VASTAA MISTÄÄN LISENSSINSAAJAA KOSKEVASTA VASTUUSTA.