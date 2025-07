Rogers lance un service satellite à mobile au Canada

Premier fournisseur sans-fil à offrir ce service de nouvelle génération à toute la population canadienne

TORONTO, 15 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers a lancé aujourd’hui le service Connexion satellite de Rogers, un nouveau service de messagerie texte satellite à mobile offert à toute la population canadienne. Grâce à l’ajout de ce service, Rogers couvre maintenant plus de 5,4 millions de kilomètres carrés, soit plus de 2,5 fois le nombre de kilomètres carrés couverts par les autres fournisseurs sans-fil canadiens.



« C’est avec fierté que nous déployons cette technologie révolutionnaire pour aider les Canadiennes et Canadiens à rester en sécurité et en contact dans plus d’endroits, a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction, Rogers. Plus tôt ce mois-ci, Rogers a célébré le 40e anniversaire du premier appel sans-fil au Canada. Cette nouvelle technologie représente le prochain grand bond en matière de connectivité sans fil. Notre équipe est fière de continuer à proposer des innovations en primeur et à aider la population canadienne à plus d’endroits. »

Essai pilote ouvert gratuitement toute la population canadienne

À compter d’aujourd’hui, les Canadiennes et Canadiens peuvent s’inscrire pour participer à l’essai pilote de la Connexion satellite de Rogers sans frais. Initialement, le service prendra en charge la messagerie texte et le service de texto au 911, pour ensuite devenir compatible avec l’utilisation d’applis, la transmission de données et la téléphonie, y compris les appels au 911. ​

À la fin de l’essai pilote en octobre, le service Connexion satellite de Rogers sera offert sans frais supplémentaires à la clientèle abonnée au forfait Suprême de Rogers. Le service sera aussi proposé en option à toute la population canadienne au coût de 15 $/mois. Les personnes ayant participé à l’essai pilote recevront un rabais de 5 $/mois sur le service pendant les 12 premiers mois. Pour en savoir plus sur l’essai pilote, rendez-vous au rogers.com/satellite.

« Nous investissons continuellement pour offrir aux Canadiennes et Canadiens les meilleurs réseaux et la plus grande couverture qui soient, a déclaré Mark Kennedy, chef de la direction de la Technologie. Maintenant, grâce à la combinaison du spectre mobile de Rogers et de la technologie satellitaire, les Canadiennes et Canadiens peuvent transformer leur téléphone intelligent en téléphone satellite pour garder le contact et accéder au service de texto au 911 dans certaines des régions les plus éloignées du pays. »

Couverture étendue dans les régions rurales et éloignées

Seulement 18 % du pays est desservi par les réseaux sans-fil traditionnels. Grâce à cette nouvelle technologie, Rogers couvre maintenant plus de 5,4 millions de kilomètres carrés au Canada, soit plus de 2,5 fois le nombre de kilomètres carrés couverts par les autres fournisseurs sans-fil.

La Connexion satellite de Rogers permet aux clients et clientes de texter leurs proches en explorant les Rocheuses, d’utiliser le service de texto au 911 en cas de pépin sur une route isolée ou de garder le contact avec la famille tout en profitant de la côte au sud de la baie d’Hudson ou du golfe du Saint-Laurent.

Connexion automatique à votre téléphone dans les zones sans service cellulaire

Le service Connexion satellite de Rogers utilise les satellites en orbite basse et le spectre sans-fil national de Rogers. Ce spectre fait en sorte que cette technologie est compatible avec la majorité des téléphones intelligents modernes. L’entreprise continuera de tester et d’optimiser la Connexion satellite de Rogers tout au long de l’essai pilote. ​

Innovations en primeur au pays : la tradition se poursuit

Au cours des 40 dernières années, Rogers a investi 45 milliards de dollars afin d’offrir à la population canadienne une série de premières en matière de technologie sans-fil. La 1G a permis les appels vocaux, la 2G a donné naissance aux textos et la 3G a signalé l’arrivée des courriels et de la navigation sur Internet. La 4G a inauguré l’ère des téléphones intelligents et vu également la montée de l’économie sur demande. La 5G, quant à elle, synonyme de vitesses encore plus rapides et d’une latence moindre, a instauré une nouvelle ère d’innovation. Aujourd’hui, Rogers est reconnue comme le fournisseur du réseau 5G+ le plus fiable au pays.

Le service Connexion satellite de Rogers fonctionne en plein air, y compris sur les plans d’eau, là où l’on peut voir le ciel. Pour connaître les zones desservies, consultez la carte de couverture.

« La BC Search and Rescue Association (BCSARA) voit d’un bon œil l’arrivée de ce nouveau service satellite à mobile, qui représente une percée majeure en matière de sécurité publique et d’intervention en cas d’urgence dans les milieux éloignés de la Colombie-Britannique. La capacité d’envoyer des textos, notamment au 911, pendant le déploiement initial constitue un atout crucial pour les opérations de recherches et de sauvetage dans les zones qui ne sont normalement pas desservies. Une connectivité accrue en arrière-pays renforce la coordination des équipes d’intervention et la sécurité publique. » Chris Mushumanski, président, BC Search and Rescue Association (BCSARA)

« Le service Connexion satellite de Rogers est révolutionnaire pour la sécurité publique en Alberta. Pour la première fois, les personnes se trouvant dans des endroits éloignés pourront compter sur un accès direct aux services d’urgence sans avoir recours à de l’équipement spécialisé. Grâce à cette avancée, nous pourrons intervenir plus rapidement et plus efficacement, ce qui nous permettra au bout du compte de sauver des vies et d’améliorer la sécurité du public et de nos équipes bénévoles de recherches et sauvetage. Nous soutenons entièrement cet important progrès. » Brian Carriere, président, Search and Rescue Association of Alberta

« Nous saluons cette avancée vers l’élimination du fossé numérique qui touche le Nord-Ouest de l’Ontario. Pouvoir compter sur une connectivité fiable ne devrait pas être un luxe; il s’agit d’un élément essentiel à la sécurité, à la croissance économique et au bien-être de la communauté. Au nom de NOMA et des 37 municipalités que nous représentons, je tiens à saluer Rogers pour ses investissements dans une technologie qui permet d’offrir un service grandement nécessaire dans nos communautés rurales et éloignées. Ce service satellite à mobile marque un progrès vers un monde numérique où personne n’est laissé pour compte. » Rick Dumas, président, Northwestern Ontario Municipal Association (NOMA)

