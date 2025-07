Launchpool de Bitget incluirá Chainbase (C) con 2.75M en tokens de recompensa

VICTORIA, Seychelles, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principal bolsa de criptomonedas y empresa Web3 ha anunciado la inclusión de Chainbase (C) en la Zona de Innovación e IA, para operaciones al contado. Además de estar disponible para operaciones al contado, Bitget lanzará una campaña exclusiva de recompensas de Launchpool con hasta 2,750,000 C en juego. Chainbase es una red de datos omnichain.

Las operaciones al contado para Chainbase (C) comenzarán el 14 de julio de 2025 a las 12:00 (UTC) bajo el par de trading C/USDT. Los retiros estarán disponibles a partir del 15 de julio de 2025 a las 13:00 (UTC).

Para celebrar lo anterior, Bitget lanzará una campaña de Launchpool que ofrecerá 2,750,000 C en recompensas totales. Los usuarios elegibles pueden participar bloqueando los tokens BGB o C durante el evento, que se extiende desde el 14 de julio de 2025 a las 12:00 hasta el 16 de julio de 2025 a las 12:00 (UTC). En el grupo BGB, los usuarios pueden bloquear entre 5 y 50,000 BGB, con límites máximos determinados por su nivel VIP, para tener la oportunidad de ganar una parte de 2,500,000 C. En el grupo C, los participantes pueden bloquear entre 30 y 2,778,000 C para recibir una parte de 250,000 C en recompensas.

Chainbase está construyendo una capa de interoperabilidad descentralizada para agilizar la forma en que se accede y utilizan los datos de blockchain en múltiples cadenas. En el eje de su objetivo se encuentra el desarrollo del "Crypto World Model", un sistema impulsado por IA diseñado para unificar los datos dentro y fuera de la cadena en una sola capa utilizable. Este modelo actúa como puente, que permite a los desarrolladores y aplicaciones extraer datos estandarizados en tiempo real de todo el ecosistema criptográfico sin necesidad de administrar fuentes fragmentadas o infraestructura compleja.

Al ofrecer una experiencia de datos coherente e inteligente, Chainbase facilita una amplia gama de casos de uso, desde análisis DeFi y automatización de contratos inteligentes hasta plataformas sociales descentralizadas y sistemas avanzados de IA. Su red omnichain y Crypto World Model están diseñados para traducir la actividad de blockchain sin procesar en información estructurada, sienta las bases para una Web3 más inteligente y conectada.

Bitget continúa consolidando su papel como una bolsa de criptomonedas de primer nivel, ofreciendo más de 800 tokens que cotizan en los mercados al contado y de derivados. La adición de BOOM a Launchpool coincide con el esfuerzo continuo de Bitget por apoyar proyectos innovadores cuyo valor continúa haciendo evolucionar el ecosistema.

Para más detalles sobre Chainbase, visite aquí.

