Chainbase (C) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵高達 275 萬枚代幣

維多利亞,塞舌爾, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 宣佈進駐創新和人工智能區,開放現貨交易。 除現貨交易外,Bitget 亦將推出獨家的 Launchpool 獎勵活動,提供高達 2,750,000 C 代幣供用戶爭取。 Chainbase 為全鏈數據網絡平台。

Chainbase (C) 現貨交易將於 2025 年 7 月 14 日 12:00(UTC)隆重啟動 C/USDT 的交易, 並可於 2025 年 7 月 15 日 13:00 (UTC) 起進行提取。

為慶祝上市,Bitget 特別推出 Launchpool 活動,總獎勵高達 2,750,000 C 代幣。 2025 年 7 月 14 日 12:00 至 7 月 16 日 12:00 (UTC) 活動期間,合資格用戶質押 BGB 或 C 代幣即可參與。 在 BGB 池中,用戶可質押 5 至 50,000 BGB(最高限額依 VIP 等級而定),以爭取機會瓜分 2,500,000 C 代幣的獎勵。在 C 池中,參與者可質押 30 至 2,778,000 C 代幣,以獲得 250,000 C 代幣的豐厚回饋。

Chainbase 正在建構去中心化交互操作層,以簡化跨鏈區塊鏈數據的存取和使用方式, 核心願景是開發「加密世界模型」,亦即一個由人工智能驅動的系統,旨在將鏈上鏈下數據納入統一應用層。 此模型發揮橋樑作用,讓開發者和應用程式能從加密生態系統中提取標準化的即時數據,而不必管理分散的數據來源或複雜的基礎設施。

Chainbase 提供穩定一致的智能數據服務,支援多元應用場景,涵蓋去中心化金融分析、智能合約自動化、去中心化社交平台以至尖端人工智能系統。 透過全鏈網絡與及加密世界模型,Chainbase 將原始區塊鏈數據轉化為結構化智慧,奠定基礎而迎接更加智能互聯的 Web3。

Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位,現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 BOOM 登陸 Launchpool 彰顯 Bitget 持續力挺創新項目,幫助繼續推動生態系統發展。

有關 Chainbase 詳情可瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年,是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶,致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案,協助用戶更明智地進行交易,同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep,這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣, 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ,並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係,Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化,例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴,以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍)、Samet Gümüş (拳擊金牌得主)及 İlkin Aydın(國家排球隊成員)的全球合作夥伴,致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情,請瀏覽:網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

風險提示:數碼資產價格存在波動,並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響,而且財務目標有可能無法實現,或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見,並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失,Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。

