Chainbase (C) 於 Bitget Launchpool 上市 ，獎勵高達 275 萬枚代幣

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維多利亞，塞舌爾, July 15, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget  宣佈進駐創新和人工智能區，開放現貨交易。 除現貨交易外，Bitget 亦將推出獨家的 Launchpool 獎勵活動，提供高達 2,750,000 C 代幣供用戶爭取。 Chainbase 為全鏈數據網絡平台。

Chainbase (C) 現貨交易將於 2025 年 7 月 14 日 12:00（UTC）隆重啟動 C/USDT 的交易， 並可於 2025 年 7 月 15 日 13:00 (UTC) 起進行提取。

為慶祝上市，Bitget 特別推出 Launchpool 活動，總獎勵高達 2,750,000 C 代幣。 2025 年 7 月 14 日 12:00 至 7 月 16 日 12:00 (UTC) 活動期間，合資格用戶質押 BGB 或 C 代幣即可參與。 在 BGB 池中，用戶可質押 5 至 50,000 BGB（最高限額依 VIP 等級而定），以爭取機會瓜分 2,500,000 C 代幣的獎勵。在 C 池中，參與者可質押 30 至 2,778,000 C 代幣，以獲得 250,000 C 代幣的豐厚回饋。

Chainbase 正在建構去中心化交互操作層，以簡化跨鏈區塊鏈數據的存取和使用方式， 核心願景是開發「加密世界模型」，亦即一個由人工智能驅動的系統，旨在將鏈上鏈下數據納入統一應用層。 此模型發揮橋樑作用，讓開發者和應用程式能從加密生態系統中提取標準化的即時數據，而不必管理分散的數據來源或複雜的基礎設施。

Chainbase 提供穩定一致的智能數據服務，支援多元應用場景，涵蓋去中心化金融分析、智能合約自動化、去中心化社交平台以至尖端人工智能系統。 透過全鏈網絡與及加密世界模型，Chainbase 將原始區塊鏈數據轉化為結構化智慧，奠定基礎而迎接更加智能互聯的 Web3。

Bitget 繼續鞏固其一線加密交易所地位，現貨及衍生工具市場上市代幣逾 800 種。 BOOM 登陸 Launchpool 彰顯 Bitget 持續力挺創新項目，幫助繼續推動生態系統發展。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。 透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔角世界冠軍）、Samet Gümüş （拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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