COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 Juillet 2025

Renault Group annonce la nomination de Duncan Minto en tant que Directeur général par intérim

Duncan Minto, actuellement Directeur financier de Renault Group, occupera le poste de Directeur général par intérim de Renault S.A.

Jean-Dominique Senard assurera les fonctions de Président de Renault s.a.s. pendant cette période

Le processus de sélection du nouveau Directeur général est d’ores et déjà bien engagé





Boulogne-Billancourt, le 15 Juillet 2025 – Le Conseil d’administration de Renault Group a décidé de nommer, à compter du 15 juillet 2025, Duncan Minto, en tant que Directeur général de Renault S.A., pour une période intérimaire allant jusqu’à la nomination du nouveau Directeur général.

Actuellement Directeur financier de Renault Group, Duncan Minto assurera la gestion quotidienne de l’entreprise aux côtés de Jean-Dominique Senard, qui occupera les fonctions de Président de Renault s.a.s., société opérationnelle du Groupe, pendant cette période.



Depuis 1997 dans le Groupe, Duncan possède une solide expérience en finance et une compréhension approfondie des enjeux.

Le processus de sélection du nouveau Directeur général de Renault S.A. est d’ores et déjà bien engagé, sous la supervision du Comité de gouvernance et des rémunérations du Conseil d’administration.

Renault Group publiera ses résultats semestriels le 31 juillet prochain.

Né en 1975, Duncan Minto est diplômé de l’université de St Andrews en Ecosse. Il intègre Renault Group au Royaume-Uni en 1997. En 2001, il rejoint la direction financière du Groupe en France, en charge des relations investisseurs. En 2006, il est nommé Directeur financier de Renault-Nissan Portugal. Il devient ensuite Directeur général de Renault Irlande en 2012, puis Directeur financier de la région Asie-Pacifique du Groupe en 2013. En 2017, Duncan Minto est promu Directeur du département planification et analyse financières de Renault Group. En 2022, il est nommé Directeur financier de Dacia, puis Directeur financier d’Alpine en 2023. Le 1er mars 2025, Duncan Minto est nommé Directeur financier de Renault Group et membre de la Leadership Team.

