CATANA GROUP :CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : 128 M€ Réajustement logique du marché Un contexte international qui pèse sur le court terme Ambition long terme confirmée et largement engagée

Communiqué de Presse Canet-en-Roussillon, le 15 juillet 2025 à 18h

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : 128 M€

Réajustement logique du marché

Un contexte international qui pèse sur le court terme

Ambition long terme confirmée et largement engagée

En milliers d'euros 2024 / 2025 2023 / 2024 Bateaux 78 552 102 917 Services 2 653 2 824 CA total au 28 février (S1) 81 205 105 741 CA Bateaux T3 45 793 60 797 CA Services T3 1 401 966 CA total T3 47 194 61 763 Total Bateaux 9 mois 124 345 163 714 Total Services 9 mois 4 054 3 790 CA total 9 mois 128 399 167 504



Dans la lignée des précédents trimestres, CATANA GROUP affiche un niveau d’activité constant et logiquement en retrait par rapport à n-1 dans un contexte de marché réajusté puis perturbé par les conséquences de la politique de la nouvelle administration américaine. La confiance sur le long terme reste cependant de mise et le Groupe avance vite sur le déploiement de son offre dans les zones de marché des catamarans encore inexploitées par le Groupe.

Les nouveautés de CATANA GROUP plébiscitées dans un marché bousculé par les événements internationaux

Dans un marché en forte régulation depuis 2023, après des années post-COVID euphoriques, cet exercice 2024/2025 connaît deux séquences diamétralement opposées.

Après des baisses des prix de vente des bateaux plus ou moins assumées par les constructeurs, mais fortement attendues par les clients, le premier quadrimestre (septembre à décembre 2024) aura tout d’abord connu une dynamique commerciale nettement supérieure à l‘année précédente sur la même période, marquant une possible fin de régulation de marché et l’amorce d’une période beaucoup plus lisible.

Les doutes et les incertitudes économiques et géopolitiques provoqués par la nouvelle administration américaine ont cependant gelé cette dynamique depuis le début de l’année 2025. Dans ce nouvel environnement, le secteur nautique a observé le retour d’un attentisme marqué dans les prises de décision des acheteurs, réduisant significativement le taux de prise de commandes depuis janvier 2025.

Dans ce contexte globalement moins porteur que les exercices précédents, le Groupe a donc utilisé ses leviers pour adapter ses productions à la nouvelle donne, souhaitant par ailleurs conserver un modèle d’entreprise sans stock dans les réseaux.

Ceci explique le recul du chiffre d’affaires du Groupe sur cet exercice dans un niveau globalement constant sur l’ensemble des trimestres.

Mais cet exercice apporte aussi son lot de succès importants, qui s’ancrent dorénavant dans le modèle d’affaires de CATANA GROUP :

La sortie réussie du second modèle « YOT », le YOT 41, venu complété le YOT 36 dans le compartiment des bateaux à moteurs « hors-bord », première pierre de l’entrée stratégique du Groupe sur le segment motonautique.





Le très gros succès du nouveau BALI 5.8, navire amiral de l’offre voile BALI qui enregistre, dès ce premier exercice, un volume quantitatif rare pour des unités de cette taille. Outre la volumétrie porteuse de marges, ce succès valide le choix du Groupe de s’orienter vers des unités de plus grandes tailles, et la légitimité qu’il peut prétendre conquérir dans cette zone porteuse du marché des catamarans.





Dans ce contexte, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 128 M€ au terme de 9 mois d’activité.

Dans un contexte peu lisible à court terme, CATANA GROUP renforce significativement son offre produits

L’orientation de l’exercice 2025/2026 est peu lisible à ce stade et dépendra d’un retour à un minimum de stabilité sur le plan mondial, seul paramètre susceptible de lever l’attentisme dans un marché qui n’a structurellement aucune raison d’être devenu mauvais.

Les premiers salons de septembre 2025 donneront une première indication du baromètre du marché et de ses perspectives de reprise.

Dans cet environnement, le Groupe continue à dérouler son plan qui connaîtra des étapes importantes au cours de l’exercice 2025/2026 sur le plan des produits.

Le Groupe proposera ainsi plusieurs nouveautés fortement stratégiques :

La gamme BALI sera tout d’abord complétée par le nouveau BALI 5.2, conçu dans la lignée du BALI 5.8. Ce modèle sera présenté lors du prochain salon international de Cannes en septembre.





La gamme CATANA présentera dans ce même salon, le nouveau millésime de son OCEAN CLASS 50 avec un design totalement repensé qui a manifestement déjà séduit « sur plan », comme en témoigne la forte hausse des commandes sur ce modèle depuis l’annonce de sa sortie.





Le Groupe proposera aussi une nouvelle alternative dans son offre produits avec le lancement de la nouvelle marque SEATY. Avec cette nouvelle marque, le Groupe s’attaque à un segment prometteur, celui de l’habitant flottant. Cet habitat est positionné sur une base de catamarans (2 flotteurs) et permet de s’attaquer à l’hôtellerie de plein air sur des plans d’eau calmes (rivières, lac, eaux intérieures, baies protégées). SEATY peut se déplacer lentement mais s’adresse surtout à une clientèle désireuse de profiter de l’eau ou de la mer sans forcément naviguer. Le premier modèle qui sera dévoilé au Grand Pavois de La Rochelle en septembre prochain, occupe une taille de 12 mètres de long sur 6 mètres de large. Deux versions seront proposées, une version habitation, avec deux chambres, séjour cuisine, 2 terrasses et rooftop, et une version bureau, avec plateau, 2 bureaux fermés, blocs sanitaires, 2 terrasses et rooftop.





Enfin, en 2026, le Groupe complètera sa gamme de produits motonautiques avec la sortie du nouveau YOT 53, premier « inboard cruiser » de la marque après la sortie de deux premiers modèles hors-bord. Il s’agit là du second volet du développement du Groupe sur le segment motonautique avec un bateau, cette fois-ci, centré sur la navigation côtière et hauturière avec des espaces de vie uniques et totalement décloisonnés. S’inspirant à la fois des codes des motor-yachts habitables et des recettes innovantes apportées par le concept BALI dans la voile (dont l’unique porte oscillo-basculante) le Groupe apporte avec ce modèle une proposition disruptive à ce marché, fidèle à sa ligne stratégique.





L’élargissement de l’offre produits de la nouvelle marque motonautique YOT intervient alors que le Groupe vient de prendre livraison de sa toute nouvelle usine d’Aveiro au Portugal. Cette usine de 25 000 m² permettra de répondre à la demande sur le segment des bateaux à moteur, dans un environnement industriel moderne, totalement conçu autour des besoins spécifiques de cette activité et respectueux de l’environnement.

Ce troisième trimestre, confirme une année en repli maîtrisé comme attendu. Les organisations du Groupe ayant toujours prévu une forte flexibilité face aux cycles habituels du secteur nautique, CATANA GROUP traverse cette période d’adaptation de manière sereine. Si l’instabilité économique et géopolitique incite à la prudence sur les niveaux d’activités des mois à venir, le marché des catamarans dispose de bons fondamentaux qui invitent à préparer la reprise.

Dans ce contexte transitoire, la poursuite et l’accélération du plan de développement dans les marchés encore non explorés par CATANA GROUP s’imposent donc plus que jamais. Largement engagé, il ouvre la voie vers un changement de dimension.

CATANA Group est spécialisé dans la conception, la construction et la commercialisation de navires de plaisance.

CATANA Group est coté sur Euronext Growth Paris

Code ISIN : FR0010193052 - Code Reuters : CATG.PA - Code Bloomberg : CATG.FP

Société de bourse : Kepler

CATANA Group AELIUM FINANCE David ETIEN – Directeur Général Délégué Jérôme GACOIN david.etien@catanagroup.com jgacoin@aelium.fr 05 46 00 87 41 01 75 77 54 65

