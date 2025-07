COMMUNIQUÉ DE PRESSE

15 juillet 2025

Données financières du 1er semestre 2025 et perspectives financières 2025

Données financières préliminaires du 1 er semestre 2025

Mise à jour des perspectives financières 2025

Renforcement du plan de réduction des coûts





Boulogne-Billancourt, France - 15 juillet 2025

Renault Group annonce ses données financières préliminaires du 1er semestre 2025 :

chiffre d’affaires Groupe à 27,6 milliards d’euros, en croissance de 2,5 %

marge opérationnelle à 6,0 % du chiffre d’affaires Groupe

free cash-flow à 47 millions d’euros (incluant une variation de BFR significativement négative estimée à environ -900 millions d’euros, hors effet d’impôts)





Ces résultats ont été impactés par une performance du mois de juin moins élevée qu’anticipée avec :

des volumes légèrement en-deçà des attentes,

une pression commerciale accrue liée à la poursuite de la baisse du marché retail et une sous-performance de l’activité LCV dans un marché en fort repli en Europe,

un niveau de créances impacté par des décalages de facturations sur les derniers jours du mois.





Par ailleurs, la variation de BFR significativement négative au 1er semestre 2025 est expliquée par :

un niveau de production à la fin de l’année 2024 supérieur à celui de fin juin 2025,

un stock constructeur en hausse par rapport à fin décembre 2024 du fait des volumes en-deçà des attentes sur le mois de juin. Néanmoins, les stocks totaux du Groupe (constructeur et concessionnaires indépendants) s’établissent à 530 000 véhicules à fin juin en baisse par rapport à fin mars 2025 (560 000 véhicules).

Afin de prendre en compte la détérioration de la dynamique du marché automobile avec une pression commerciale accrue de la part de ses concurrents et l’anticipation de la poursuite de la baisse du marché retail, Renault Group prévoit désormais pour l’exercice 2025 :

une marge opérationnelle autour de 6,5 % (contre ≥7 % précédemment)

un free cash-flow compris entre 1,0 et 1,5 milliard d’euros (contre ≥2 milliards d’euros précédemment)

Dans ce contexte, Renault Group poursuit sa politique commerciale stricte en donnant la priorité à la création de valeur plutôt qu’aux volumes pour protéger ses lancements et renforce son plan de réduction des coûts court-terme et accélère ses initiatives sur des leviers plus structurants. Ce plan repose principalement sur une baisse des SG&A (frais généraux et administratifs) et des coûts de production et R&D. Les détails seront communiqués lors de la présentation des résultats semestriels.

Pour relever les défis d’un marché de plus en plus concurrentiel, Renault Group peut s’appuyer sur ses fondamentaux solides :

Un modèle économique flexible et agile pour répondre aux besoins du marché en matière de véhicules thermiques, hybrides et électriques, quel que soit le rythme de la transition énergétique

Une gamme attractive de véhicules à destination des marchés européens et internationaux, soutenue par 7 lancements et 2 restylages en 2025 en complément des 10 lancements et 2 restylages de 2024

Une concentration sur le canal le plus rentable des ventes à particuliers en Europe (+15 points au-dessus de la moyenne du marché)

Une approche rigoureuse des valeurs résiduelles 1 , supérieures de 4 à 13 points par rapport aux pairs européens

Un carnet de commandes solide en Europe, représentant environ deux mois de ventes, reflétant le succès des véhicules

Une gestion stricte des stocks

Un taux d’utilisation élevé des usines, autour de 90 % en moyenne.





Les chiffres préliminaires publiés dans ce communiqué sont non audités. Les résultats du 1er semestre 2025 de Renault Group seront publiés le 31 juillet 2025.

Une conférence de presse se tiendra ce jour à 18h15 (CEST) avec Duncan Minto, Directeur général par intérim et Directeur financier de Renault Group : Conference streaming

1 Pour les marques Renault et Dacia (véhicules particuliers) en France, en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni.

