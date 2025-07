SAFE - Prise d’effet des opérations de regroupement

Prise d’effet des opérations de regroupement

Réalisation du regroupement des actions

Reprise de la faculté d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société le 9 juillet 2025

Ajustement des caractéristiques des valeurs mobilières





Fleurieux-sur-l’Arbresle – France – 15 juillet 2025 - Safe (ALSAF) (la « Société ») annonce la finalisation de l’opération de regroupement de ses actions par échange de 1 action nouvelle de 4,80 euros de valeur nominale unitaire contre 1.000 actions anciennes de 0,0048 euro de valeur nominale unitaire, conformément au calendrier annoncé par un communiqué en date du 16 mai 2025.

Ce regroupement permet d’accompagner une nouvelle dynamique boursière de la Société.

L’ensemble des actions anciennes Safe de 0,0048 euro de valeur nominale unitaire (code ISIN : FR001400RKU0) ont été radiées du marché Euronext Growth Paris (leur dernier jour de cotation étant le 4 juillet 2025) et ont été remplacées par 181.223 actions nouvelles Safe de 4,80 euros de valeur nominale unitaire (code ISIN : FR001400ZU25). Le code mnémonique (ALSAF) reste inchangé.

Les actionnaires détenant un nombre d’actions anciennes formant un multiple de 1.000 n’ont aucune démarche ou formalité à accomplir. Ces actions ont été automatiquement regroupées par leur intermédiaire financier, à raison d’une (1) action nouvelle pour mille (1.000) actions anciennes. Les actionnaires ne détenant pas un nombre d’actions anciennes formant un multiple de 1.000 recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux actions formant rompus dans un délai de trente (30) jours à compter du 9 juillet 2025, soit au plus tard le 8 août 2025.

Rappel du calendrier des opérations

19 mai 2025 Publication de l’avis de regroupement au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires 4 juin 2025 Début des opérations de regroupement Du 4 juin 2025 au 4 juillet 2025 inclus Possibilité pour les actionnaires d’acheter et de vendre des actions afin d’obtenir un nombre d’actions sans rompus 27 juin 2025 à 23h59 Ouverture de la période de suspension d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital 4 juillet 2025





Dernier jour de cotation des actions de 0,0048 euro de valeur nominale Réalisation du regroupement d’actions 7 juillet 2025





Radiation des actions de 0,0048 euro de valeur nominale Première cotation des actions nouvelles de 4,80 euros de valeur nominale 8 juillet 2025 Record date pour la livraison des actions issues du regroupement 9 juillet 2025 Attribution des actions nouvelles

Reprise de l’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital Du 9 juillet 2025 au 8 août 2025 Indemnisation des actionnaires ayant des rompus par leur intermédiaire financier

Ajustement des caractéristiques des valeurs mobilières

En conséquence du regroupement d’actions, le Conseil d’administration a décidé de procéder à l’ajustement de la parité d’exercice des valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société à compter de l’attribution des actions nouvelles issues du regroupement d’actions.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l'emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

Contacts

SAFE GROUP AELYON ADVISORS

investors@safeorthopaedics.com safe@aelyonadvisors.fr

