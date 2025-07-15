Bitget 在 MogoGP 德国站比赛通过互动式粉丝展位和全新线上活动大放异彩

维多利亚，塞舌尔, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 在 7 月 11 日至 13 日于德国的萨克森赛道举办的 MotoGP 德国站比赛中，推出了一项能量十足的品牌推广活动，将激情的赛车与智能交易的创新相结合，从而加速了该公司全球影响力的扩展。 本次活动是 Bitget 与 MotoGP 建立合作关系后在该赛事中开展的第二场大型活动，该公司正在执行一项旨在将 Web3 创新和主流文化相结合的战略，希望通过这项战略触达超过 5000 万的受众群体。

此次活动的核心是 Bitget 设立的互动式粉丝展位，赛事期间，该展位接待了逾万名 MotoGP 比赛的观众。 粉丝们沉浸式体验了官方推出的 MotoGP 摩托模拟器，同时还获得了 Bitget x MotoGP 独家周边——这创造了一种将速度与策略融合的亲身体验，呼应了 Bitget“让智能交易遇见速度”的品牌理念。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示：“Bitget 出席 MotoGP 德国站比赛，目的是为了让加密货币走近那些追求生活中的美好冒险的人们。 从赛道上狂飙的肾上腺素到链上创新，Bitget 正努力帮助我们的用户探索交易如何能像这样一场世界级比赛一样激动人心又富有回报。”

除线下活动外，Bitget 还在网上推出了专门的 MotoGP 登录页面，为粉丝们提供了解赛事日程、获知即将推出的活动的机会的同时不停送出各种小礼品，包括 MotoGP 门票、限量版商品以及 Bitget 交易奖励。 即将推出的“更智能速度挑战” (Smarter Speed Challenge) 小游戏则将让用户能够在线上竞速，争夺排行榜榜首，并解锁专属奖励——这将进一步推动赛道之外的用户参与。

凭借 MotoGP 在全球拥有的超过 5000 万的粉丝群体，以及公司本身在加密货币普及的关键增长区域拥有的强大影响力，Bitget 正利用本次合作接触新的受众，并吸引下一代 Web3 用户。 MotoGP 的德国站比赛就是一个很好的例子，它说明了战略性的体育赛事合作能如何同时提升品牌的知名度和社区参与度。

本次活动也是 Bitget 基于与 MotoGP 的合作开展的更为广泛的营销活动的一部分，这场营销活动将在整个 MotoGP 赛季持续进行，期间将举办各种本地化的活动、开放各种互动挑战和主题内容，活动旨在赋能 Bitget 的全球用户并回报他们。

如需了解更多信息，欢迎访问 Bitget x MotoGP 活动页面，关注 Bitget 和 MotoGP 如何携手驰骋，迈向金融的未来。

活动亮点

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA）在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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