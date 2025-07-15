Bitget 在德國 MotoGP 大獎賽推出互動粉絲展位及全新網上活動，點燃賽道熱情

維多利亞，塞舌爾, July 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 於 7 月 11 至 13 日在德國薩克森賽道舉辦的 MotoGP 大獎賽中，透過融合賽車激情與智能交易創新的熾熱品牌活動，強勢推進在全球市場的地位。此活動是 Bitget 與 MotoGP 合作後的第二場大型亮相，藉著將 Web3 創新融入主流文化的策略，成功觸及超過 5,000 萬受眾。

Bitget 的互動粉絲區展位成為全場焦點，迎接數以萬計的 MotoGP 賽事觀眾。一眾車迷沉醉於官方 MotoGP 電單車模擬器，並領取 Bitget 與 MotoGP 聯乘限定商品，過程中親身體驗速度與策略的實境體驗，呼應「智能交易邂逅極速競技」的品牌理念。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 指出：「我們參與德國 MotoGP 大獎賽的初衷，是讓加密貨幣進一步貼近追求生活極致冒險的受眾。從賽道激情以至鏈上革新，我們引領用戶探索：交易竟能如世界級競速般令人熱血沸騰，而且回報豐厚。」

除線下活動外，Bitget 同步推出專屬 MotoGP 大獎賽登陸頁面，讓車迷緊貼賽程表、最新活動及毫不間斷的送禮機會，包括 MotoGP 大獎賽門票、限量周邊產品及 Bitget 交易獎勵。壓軸登場的「極智挑戰」(Smarter Speed Challenge) 小遊戲，誠邀使用者虛擬飆車衝榜以贏取專屬獎勵，互動熱情無限延伸至賽道之外。

MotoGP 全球社交媒體粉絲人數突破 5,000 萬，且在加密貨幣普及化的重點擴展地區影響力強勁，Bitget 藉此合作契機開拓新客群，培育新世代的 Web3 使用者。德國大獎賽完美演繹策略性體育合作如何同時提升品牌認知度及社群互動。

此活動是 Bitget 與 MotoGP 合作關係中各式各樣活動的其中一環，整個賽季將持續推出本地化活動、互動挑戰及主題內容，旨在為全球使用者更具發揮空間，並獻上豐富獎勵。

有關更多資訊，請瀏覽 Bitget x MotoGP 活動專頁，跟隨 Bitget 及 MotoGP 共同飆速邁向未來金融新境界。

活動亮點

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

如欲了解詳情，請瀏覽：網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

傳媒查詢請聯絡：media@bitget.com

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