Tarkett obtient une nouvelle fois la médaille de platine EcoVadis, confirmant sa place dans le top 1% des entreprises les plus responsables

PARIS, FRANCE, le 16 juillet 2025 – Tarkett, un leader mondial des solutions de revêtements de sol et de surfaces sportives innovantes et durables, se voit décerner pour la 2ème année consécutive la prestigieuse médaille de platine décernée par EcoVadis, plateforme de référence en matière d’évaluation de la performance RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale des Entreprises).

Cette distinction place Tarkett dans le top 1 % des 130 000 entreprises évaluées par EcoVadis à travers 185 pays. Avec un score global de 86/100, Tarkett confirme sa maturité en matière de durabilité et de responsabilité sociétale. Tarkett est ainsi la seule entreprise multiproduit du secteur des revêtements de sol et des surfaces sportives à atteindre ce niveau de notation chez EcoVadis.

L’évaluation EcoVadis repose sur quatre piliers clés : environnement, droits humains et conditions de travail, éthique, et achats responsables. Avec cette médaille de platine, Tarkett dépasse son précédent score de 81/100 et renforce sa position de pionnier dans son secteur. Cette avancée s’inscrit dans la droite lignée de la feuille de route développement durable fixée pour 2030, validée par l’initiative Science Based Targets (SBTi) en 2023.

« Notre nouveau score EcoVadis constitue une double reconnaissance : il salue l’engagement de nos équipes et la maturité de notre responsabilité sociale, environnementale, éthique et d’achats responsables. Ces deux atouts soutiennent notre transition vers une économie bas carbone et circulaire», déclare Arnaud Marquis, directeur du développement durable de Tarkett.

Outre la certification EcoVadis, Tarkett a également été reconnu chaque année depuis 2023 dans le classement des Leaders Climatiques en Europe par le Financial Times et Statista. En février 2025, le CDP (Carbon Disclosure Project) a attribué à Tarkett la note A pour son action climatique, plaçant l’entreprise parmi les 2 % les mieux notées sur 24 800 entreprises évaluées.

À propos de Tarkett

Riche de plus de 140 années d’histoire, Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes et durables de revêtements de sol et de surfaces sportives, et a réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’euros en 2024. Le Groupe compte près de 12 000 collaborateurs et dispose de 24 centres de R&D, 8 centres de recyclage et 35 sites de production. Tarkett conçoit et fabrique des solutions pour les hôpitaux, les écoles, l’habitat, les hôtels, les bureaux, les commerces et les terrains de sport, au service de clients dans plus de 100 pays. Pour construire "The Way to Better Floors", le Groupe s'engage dans l'économie circulaire et le développement durable, conformément à son approche Tarkett Human-Conscious Design®. Tarkett est coté sur le marché réglementé d’Euronext (compartiment B, code ISIN FR0004188670, code mnémonique : TKTT). www.tarkett-group.com

