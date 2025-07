Quadient conclut un accord fournisseur avec Vizient, renforçant son accès au marché de la santé aux États-Unis

Quadient (Euronext Paris : QDT), une plateforme mondiale d’automatisation facilitant des interactions professionnelles sécurisées et durables, annonce la signature d’un accord fournisseur avec Vizient, le plus grand organisme américain d’amélioration de la performance dans le secteur de la santé pilotée par les prestataires. La clientèle diversifiée de Vizient comprend certains des hôpitaux les plus prestigieux des États-Unis ainsi que des réseaux intégrés de soins. Cet accord ouvre largement l’accès de Quadient aux établissements de santé sur l’ensemble du parcours de soins, en proposant des tarifs contractuels sur une large gamme de solutions digitales, de gestion du courrier et de consignes automatiques.

Vizient fournit des analyses fondées sur les données de son réseau dans des domaines clés tels que la performance clinique, opérationnelle et la gestion des dépenses, permettant ainsi à ses clients de proposer des soins de qualité à un coût maîtrisé. Accompagnant plus de 65 % des établissements de soins intensifs et plus de 35 % du marché des soins de suite ou longue durée aux États-Unis, le portefeuille de contrats de Vizient représente un volume d’achats annuel de 140 milliards de dollars. Grâce à ce nouvel accord, les établissements de santé bénéficient d’un meilleur accès aux solutions innovantes de Quadient, conçues pour améliorer les interactions dématérialisées avec les patients, optimiser la gestion de courriers et de colis, renforcer l’efficacité opérationnelle, accroître la sécurité des documents et garantir la conformité réglementaire.

« Nous sommes ravis d’avoir obtenu un contrat de Vizient pour aider les organisations de santé à améliorer leur performance grâce à des processus plus fluides et automatisés, offrant ainsi une meilleure expérience aux patients et aux équipes », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur général de Quadient. « Notre approche stratégique de la chaîne d’approvisionnement et des achats dans le domaine du courrier et des communications repose sur une démarche complète, fondée sur l’évaluation, qui permet d’identifier les actifs clés et les leviers d’efficacité et de transformation pour les prestataires de santé. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner les clients de Vizient avec des solutions innovantes, axées sur les résultats, qui renforcent la performance opérationnelle et enrichissent l’expérience globale des soins. »

Pour plus d’informations sur le partenariat entre Quadient et Vizient, rendez-vous sur : https://mail.quadient.com/en/healthcare-contracts/vizient (disponible en anglais).

