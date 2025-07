News Globale

20 ans de partenariat et de confiance: Atos reçoit le Golden Certificate de SAP en tant que Global Operations Partner

Atos est le deuxième partenaire SAP Global Operations à ce jour à recevoir le Golden Certificate



Paris, France, le 16 juillet 2025 – Atos est fier d'annoncer qu'il a reçu le Golden Certificate SAP et qu'il est ainsi certifié pour la 10e fois consécutive en tant que SAP Global Operations Partner®. Cette récompense illustre la solidité du partenariat entre Atos et SAP dans la fourniture de services managés à nos clients, en veillant à ce qu'ils répondent aux normes les plus élevées au niveau mondial en matière de qualité, de portée et de disponibilité. De plus, Atos a obtenu la distinction d'être seulement le deuxième partenaire SAP Global Operations à recevoir le prestigieux Golden Certificate, reconnaissant l’ensemble de ses réalisations.

Avec plus de 10 000 experts SAP dans le monde, Atos est un partenaire SAP Platinum et dispose d'une solide expertise et de capacités de livraison mondiales flexibles. Grâce à son alliance de longue date avec SAP, à sa connaissance approfondie du secteur et à son vaste réseau de partenaires, Atos va au-delà de la technologie pour répondre aux besoins des clients, des employés et des entreprises. Depuis 2004, Atos a toujours été certifié au niveau mondial dans tous les domaines de service et opérations critiques. Récemment, Atos a ainsi renouvelé sa certification dans cinq domaines d'activité clés :

“Global SAP S/4HANA ® solutions operations” et “RISE with SAP”

solutions operations” et “RISE with SAP” “Global SAP SuccessFactors ® solutions operations”

solutions operations” “Global SAP HANA ® operations” et “RISE with SAP”

operations” et “RISE with SAP” “Global SAP BTP operations” et “RISE with SAP”

“Global DevOps”





Dans le cadre des audits de SAP, quatre entités d'Atos sont reconnues comme partenaires d'opérations SAP et détiennent diverses certifications d'opérations SAP: l'Inde, les États-Unis, l'Allemagne et la Pologne. Consultez le Guide du partenaire SAP Operations pour en savoir plus sur les certifications locales de partenaire SAP Operations.

« Cette certification reflète notre dévouement à notre partenariat de longue date et de confiance avec SAP. Les experts Atos donnent constamment le meilleur d’eux-mêmes pour à la fois dépasser les attentes de nos clients et renforcer notre partenariat avec SAP, afin d'obtenir le meilleur résultat possible. Je suis fier de m’inscrire dans la poursuite de ce partenariat historique », a déclaré Chetan Manjarekar, Senior Vice President et Head of Digital Smart Platforms & Transformation d'Atos.

Stefan Kallweit, Partner Engagement Expert chez SAP, ajoute: « Nous sommes fiers de compter Atos parmi nos partenaires mondiaux de longue date, au sein d'un groupe resséré d'organisations certifiées qui répondent à nos normes les plus élevées dans toutes les régions. Atos gagne notre confiance notamment grâce à sa vaste expertise dans plusieurs produits SAP et à son savoir-faire en intégration“.

Les services et accélérateurs SAP d'Atos permettent aux entreprises d'exploiter tout le potentiel de SAP Business Suite. En intégrant les meilleures applications ERP SAP S/4HANA Cloud, les données et les solutions d'IA, Atos contribue à améliorer la prise de décision, l'efficacité et stimule l'innovation et la croissance. Atos accompagnons ses clients de bout en bout, en les guidant depuis la définition de la stratégie initiale jusqu‘à la mise en œuvre, en passant par l'innovation et la gestion continues des services, et les aide à naviguer dans les complexités de l'entreprise moderne avec facilité et confiance.

***

Contact presse

Laurent Massicot | laurent.massicot@atos.net | +33 (0)7.69.48.01.80

