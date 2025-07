Fengate Private Equity lance la plateforme CanPro Roofing Partners

TORONTO et MONTRÉAL, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fengate Private Equity, une division de Fengate Asset Management (« Fengate »), annonce aujourd’hui la création de CanPro Roofing Partners (« CanPro » ou la « Société »), une plateforme pancanadienne spécialisée en toiture, en partenariat avec le vétéran de l’industrie Dino DiVito, qui se joint à titre de chef de la direction. Fengate gère cet investissement au nom du Fonds de pension de LiUNA du Centre et de l’Est du Canada.

CanPro s'engage à bâtir une plateforme de toiture de premier plan en s'associant à des entreprises de grande qualité, axées sur les marchés institutionnel, commercial et industriel, qui offrent des services de réfection et d’entretien de toiture.

Parallèlement à la création de CanPro, l’entreprise est heureuse d’annoncer son premier partenariat avec Toiture Perreault, un chef de file en réfection de toitures desservant la grande région de Montréal. Son fondateur et président, Vincent Perreault, continuera de s’impliquer activement dans l’entreprise, en se concentrant sur l’expansion de sa présence à travers le marché québécois. Il conservera une participation importante au capital.

« Nous sommes très enthousiastes de lancer CanPro Roofing Partners et de rehausser les standards du remplacement et de l’entretien des toitures commerciales au Canada, » déclare Mohit Kansal, directeur général, Fengate Private Equity. « Nous atteindrons cet objectif grâce à des partenariats et des acquisitions avec les meilleures entreprises régionales à travers le pays. Nous sommes ravis de commencer cette aventure aux côtés de Vincent Perreault, de toute l’équipe de Toiture Perreault, ainsi que de Dino DiVito. »

« Je suis ravi de me joindre à cette équipe exceptionnelle pour bâtir une plateforme de toiture de premier plan à travers le Canada, » ajoute Dino DiVito, chef de la direction de CanPro. « Avec l’appui de Fengate, nous avons les ressources et l’expertise pour stimuler notre croissance – tant organique que par partenariats stratégiques. Sous la direction de Vincent, Toiture Perreault s’est forgé une solide réputation grâce à son service à la clientèle et sa croissance impressionnante. Notre stratégie est claire : choisir nos partenaires avec soin, alignés sur notre vision à long terme, et offrir une valeur durable à toutes les parties prenantes. »

« Se joindre à CanPro en tant que partenaire fondateur a été une décision stratégique pour nous », ajoute Vincent Perreault, président de Toiture Perreault. « Je crois que nous avons une occasion unique de devenir le chef de file national dans le domaine de la réfection de toitures en réunissant les meilleures entreprises de toiture à travers le Canada. Avec le soutien de Fengate et le leadership de Dino, nous bâtissons bien plus qu’une plateforme — nous mettons en place une référence en matière de qualité, de sécurité et de croissance qui transformera l’avenir de la toiture commerciale au pays. »

Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et BDO Canada s.r.l./S.E.N.C.R.L. ont agi à titre de conseillers pour Fengate. McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et RBC Marchés intermédiaires M&A ont agi à titre de conseillers pour Toiture Perreault. Les modalités de la transaction n’ont pas été divulguées.

À propos de CanPro Roofing Partners

CanPro a pour mission de bâtir une plateforme canadienne de toiture de premier plan, en s’associant à des entreprises de qualité desservant les marchés institutionnels, commerciaux et industriels, avec un focus sur le remplacement et l’entretien de toiture. CanPro continue d’explorer de nouveaux partenariats à travers le Canada. Fondateurs et conseillers intéressés peuvent en apprendre davantage au canproroofingpartners.com.

À propos de Toiture Perreault

Toiture Perreault, située à Blainville (Québec), offre des services de toiture pour des clients commerciaux, institutionnels, industriels et multirésidentiels. L’entreprise se spécialise dans le remplacement, l’entretien et la réparation de toitures, en combinant rigueur, savoir-faire et gestion efficace de projet. Pour en savoir plus : www.toitureperreault.com

À propos de Fengate Asset Management

Fengate Asset Management est un gestionnaire d’actifs alternatifs de premier plan, avec plus de 24 milliards de dollars d’actifs sous gestion, se concentrant sur le capital-investissement, les infrastructures et l’immobilier. Avec des bureaux au Canada et aux États-Unis, Fengate met à profit plus de 50 ans d’expérience entrepreneuriale pour générer des résultats d’investissement supérieurs pour ses clients. La division Fengate Private Equity soutient la croissance des entrepreneurs à travers des investissements transformationnels. Plus d’information : www.fengate.com

Contacts:

Dino DiVito

Chief Executive Officer

CanPro Roofing Partners

dino.divito@canproroofing.com

Vincent Perreault

President

Toiture Perreault

v.perreault@toitureperreault.com

Dale Gago

Communications and Marketing Business Partner

Fengate Asset Management

437 326 1473

dale.gago@fengate.com