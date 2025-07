Communiqué de presse

Atos lance la plateforme Atos Polaris AI pour accélérer la transformation digitale grâce à l'IA agentique

Favoriser l’automatisation générique des processus métier et de l’ingénierie logicielle grâce à la plateforme Atos Polaris AI

Paris, France – 16 juillet 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l'IA, annonce aujourd'hui le lancement de la plateforme Atos Polaris AI, un système complet d'agents IA qui fonctionnent de manière autonome pour orchestrer les flux de travail complexes. Atos Polaris AI, créé pour le développement, les tests et les opérations IT, assiste les ingénieurs à toutes les étapes du processus de développement. Les clients peuvent également utiliser la plateforme pour accélérer leur transformation numérique en généralisant l'automatisation des processus métier.

Les agents IA développés à l'aide de la plateforme Atos Polaris AI aident les utilisateurs à atteindre leurs objectifs métier grâce à l’intégration de capacités de planification, de raisonnement, de collaboration, d'action et d'apprentissage autonomes. La plateforme propose également des fonctionnalités d'Agent Ops (Operations Agent) alignées sur les indicateurs clés de l'entreprise en matière de conformité, de performance et de gestion des coûts.

« Avec la plateforme Atos Polaris AI, nous faisons progresser l'automatisation de l'automatisation, en changeant de paradigme. Avec l’intervention d’agents entièrement autonomes pour l'ingénierie logicielle et les processus d’entreprise, l'IA agentique se positionne en effet comme un formidable levier de réussite commerciale. Nous sommes particulièrement fiers de rendre la plateforme Atos Polaris AI disponible dans le monde entier et d’aider ainsi les entreprises à entrer dans l'ère de l'IA agentique », a déclaré Narendra Naidu, Group Head of Data & AI, Atos.

La plateforme Atos Polaris AI comprend divers agents IA autonomes et préconfigurés, notamment :

IA Développeur : l’Agent IA Développeur réduit les efforts de développement logiciel en analysant de manière autonome les besoins métier et en orchestrant le développement de la solution à l’aide d’agents d’intelligence artificielle spécialisés, dits agents développeurs fondamentaux. Il permet de réduire les efforts de développement de 40 à 50 %.

: l’Agent IA Développeur réduit les efforts de développement logiciel en analysant de manière autonome les besoins métier et en orchestrant le développement de la solution à l’aide d’agents d’intelligence artificielle spécialisés, dits agents développeurs fondamentaux. Il permet de réduire les efforts de développement de 40 à 50 %. Assurance qualité : l'Agent IA Assurance Qualité orchestre ce type de tâches de bout en bout. Il valide et évalue les exigences métier, génère et exécute intelligemment des cas de test, crée et publie des rapports de test de manière autonome. Cet agent peut contribuer à une réduction des délais de 50 à 60 %.

: l'Agent IA Assurance Qualité orchestre ce type de tâches de bout en bout. Il valide et évalue les exigences métier, génère et exécute intelligemment des cas de test, crée et publie des rapports de test de manière autonome. Cet agent peut contribuer à une réduction des délais de 50 à 60 %. Ingénieur de support informatique : l'Agent IA Ingénieur de Support IT aide à l'analyse et à la résolution automatisées des tickets de support. Il facilite l'analyse approfondie des journaux des composants du système et émet des recommandations basées sur l'historique, avec une réduction des efforts consentis de 25 à 35 %.

: l'Agent IA Ingénieur de Support IT aide à l'analyse et à la résolution automatisées des tickets de support. Il facilite l'analyse approfondie des journaux des composants du système et émet des recommandations basées sur l'historique, avec une réduction des efforts consentis de 25 à 35 %. Analyste de contrats : l'Agent IA Analyste de Contrats surveille en continu les contrats afin de détecter les risques de non-conformité et signale les manquements potentiels grâce à une analyse des risques quantifiée et à des contrôles de conformité. L'agent recommande également des corrections pour garantir la conformité réglementaire des contrats. Il réduit de 30 à 40 % le temps d'examen des contrats.

: l'Agent IA Analyste de Contrats surveille en continu les contrats afin de détecter les risques de non-conformité et signale les manquements potentiels grâce à une analyse des risques quantifiée et à des contrôles de conformité. L'agent recommande également des corrections pour garantir la conformité réglementaire des contrats. Il réduit de 30 à 40 % le temps d'examen des contrats. Analyste de rapports financiers : l'Agent IA Analyste de Rapports Financiers peut interpréter et analyser des documents et des rapports financiers volumineux et en tirer des résumés très précis et des recommandations exploitables, dans le respect d’exigences spécifiques. Il peut également recouper les informations pour détecter des anomalies ou des irrégularités. Cet agent peut améliorer la productivité de 50 à 60 %.

: l'Agent IA Analyste de Rapports Financiers peut interpréter et analyser des documents et des rapports financiers volumineux et en tirer des résumés très précis et des recommandations exploitables, dans le respect d’exigences spécifiques. Il peut également recouper les informations pour détecter des anomalies ou des irrégularités. Cet agent peut améliorer la productivité de 50 à 60 %. Analyste de marché : l'Agent IA Analyste de Marché exploite les données provenant des sources fiables d'une organisation et est capable de mener une analyse approfondie de différents sujets en fonction d'exigences préalablement spécifiées. Il peut synthétiser et présenter son analyse dans un format et un style qui répondent aux besoins de l'entreprise. Cet agent peut réduire le temps de recherche de 60 à 70 %.

La plateforme Atos Polaris AI est mise à la disposition des clients d’Atos dans le cadre de projets de transformation par l'IA ainsi que de partenariats stratégiques sélectifs.

***

