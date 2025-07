EXOSENS RENFORCE SA CAPACITÉ D'INNOVATION DANS LE DOMAINE DE LA VISION NOCTURNE ET ÉLARGIT SON MARCHÉ ADRESSABLE GRÂCE À L'ACQUISITION STRATÉGIQUE DE NVLS

MÉRIGNAC, FRANCE – MADRID, ESPAGNE, LE 16 JUILLET 2025

Exosens annonce la finalisation de l’acquisition de la société espagnole NVLS, spécialiste des équipements de vision nocturne, élargissant ainsi son savoir-faire en matière d'optique et de mécanique.

Cette acquisition stratégique permettra au groupe d'élargir son marché adressable total (TAM) et de fournir des lunettes de vision nocturne haut de gamme aux utilisateurs finaux. Elle permettra également d'accélérer le développement de modules de vision nocturne avancés pour nos clients, qui répondent aux besoins critiques des futurs environnements de combat et du soldat de nouvelle génération.

Exosens continue de renforcer ses capacités de production et sa présence mondiale afin de répondre à la forte augmentation de la demande.

Cette acquisition permettra à NVLS de développer davantage ses activités en Espagne, en Amérique latine et en Asie grâce à la présence commerciale mondiale d'Exosens.

Exosens, une société de haute technologie spécialisée dans les missions et la fourniture de technologies critiques d'amplification, de détection et d'imagerie, annonce aujourd'hui la finalisation de l'acquisition de NVLS, une société espagnole spécialisée dans le développement et la fabrication d'équipements portables de vision nocturne et thermique.

Cette décision stratégique contribue à renforcer la souveraineté européenne dans le domaine des équipements à intensificateur de lumière et à développer des dispositifs innovants garantissant des avantages tactiques aux soldats.

« Avec l'acquisition de NVLS, nous allons renforcer nos capacités d'innovation sur le long terme pour les plateformes multi-capteurs utilisant des détecteurs et des caméras fabriqués par Exosens, tout en élargissant considérablement notre marché adressable total (TAM). En combinant nos expertises, nous serons en mesure de proposer à l’ensemble de nos clients et utilisateurs finaux des solutions additionnelles basées sur une intégration renforcée de capteurs et de solutions d’optique, qui répondent aux besoins en constante évolution du soldat du futur et ouvrent de nouvelles perspectives de croissance. Face à une demande en forte croissance, nous allons continuer à servir nos clients avec des produits « non-ITAR » de haute performance et de qualité. En étendant nos capacités de production et notre empreinte mondiale, nous contribuons au renforcement de la base industrielle européenne », a commenté Jérôme Cerisier, Directeur Général d'Exosens.

Entreprise de 63 employés basée en Espagne, NVLS a développé une forte expertise dans le domaine des équipements portables de vision nocturne, offrant des dispositifs ultra-compacts à large champ de vision, qui améliorent la visibilité de manière significative dans le cadre de missions terrestres et aériennes. Ces produits sont désormais considérés comme les nouveaux standards des armées espagnoles, de la police douanière et de la Guardia Civil.

“Nous sommes très heureux de rejoindre le Groupe Exosens avec lequel nous avons établi une relation solide depuis de nombreuses années. Le soutien d’Exosens va nous permettre de développer nos capacités et d'offrir des performances inégalées aux forces armées de l'OTAN.” a déclaré Jorge de la Torre, CEO de NVLS.

À PROPOS D’EXOSENS :

Exosens est une entreprise de haute technologie, avec plus de 85 ans d'expérience dans l'innovation, le développement, la fabrication et la vente de technologies dans le domaine de la détection, de la photo-détection et de l'imagerie. Aujourd'hui, elle propose à ses clients des détecteurs et des solutions d’imagerie dont des tubes à ondes progressives, des caméras numériques, des détecteurs d’ions, d’électrons, de neutrons & gamma et des tubes intensificateurs de lumière. Cela permet à Exosens de répondre à des problématiques complexes dans des environnements extrêmement exigeants en proposant des solutions sur-mesure à ses clients. Grâce à ses investissements soutenus, Exosens est reconnu internationalement comme un innovateur majeur en optoélectronique, avec une production et une R&D réalisées sur 11 sites, en Europe et en Amérique du Nord, et plus de 1 800 employés.

Exosens est coté sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris (Ticker : EXENS – ISIN: FR001400Q9V2). Exosens figure sur le segment Euronext Tech Leaders et est par ailleurs inclus dans plusieurs indices, notamment le SBF 120, CAC All-Tradable, CAC Mid 60, FTSE Total Cap ou encore MSCI France Small Cap.

Plus d’informations : exosens.com.

Déclarations prospectives :

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future d’Exosens ainsi qu’à l'environnement dans lequel Exosens évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives.



Contact presse :

Brunswick group – exosens@brunswickgroup.com

Laetitia Quignon, + 33 6 83 17 89 13





