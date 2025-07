Communiqué de presse

Atos annonce la disponibilité de la plateforme Atos Polaris AI dans la nouvelle catégorie 'Agents et Outils d'IA' de la Marketplace AWS

Paris, France – 16 juillet 2025 – Atos, un leader mondial de la transformation digitale enrichie par l'IA, annonce aujourd'hui la disponibilité de la plateforme Atos Polaris AI dans la nouvelle catégorie Agents et Outils d'IA de la Marketplace AWS. Les clients peuvent désormais utiliser leurs comptes AWS Marketplace pour découvrir, acheter et déployer des solutions d’agents IA, dont la solution d’IA agentique et générative d’Atos, accélérant ainsi le développement de l’IA et des workflows agentiques au sein de leur organisation. La plateforme Atos Polaris AI aide les entreprises à simplifier leurs opérations dans les domaines de l'assurance qualité, le support informatique, la conformité des contrats, l'analyse financière et les études de marché, et leur permet d'orchestrer des flux de travail complexes avec une synchronisation des données en temps réel.

« En rendant la plateforme Atos Polaris AI disponible sur la Marketplace AWS, nous offrons à nos clients un accès simplifié à notre solution pour leur permettre d’acquérir et de déployer des agents intelligents plus rapidement et plus efficacement », a déclaré Alexa Van Den Bempt, Directrice des partenariats au niveau mondial, Atos. « Dans de nombreux secteurs, nos clients utilisent déjà ses capacités et tirent pleinement parti d’une architecture complète d'IA autonomes pour orchestrer des flux de travail complexes, ce qui démontre concrètement la valeur de la plateforme Atos Polaris AI. »

Les fonctionnalités d’Atos Polaris AI couvrent l'analyse des rapports financiers, le support informatique et l'assurance qualité. Elles permettent aux clients d'interpréter et d'analyser des documents volumineux et de générer des résumés très précis ainsi que des recommandations exploitables qui répondent à des exigences spécifiques.

Les agents et outils d’IA disponibles sur la Marketplace AWS permettent d’accélérer considérablement le processus d’approvisionnement de solutions vecteurs d’innovation, en réduisant les temps impartis à l’évaluation des fournisseurs et aux négociations complexes. Avec la centralisation des achats sur les comptes AWS, les clients conservent la visibilité et le contrôle sur les licences, les paiements et l’accès à AWS.

Pour en savoir plus sur la plateforme Atos Polaris AI sur la Marketplace AWS, rendez-vous sur https://aws.amazon.com/marketplace/pp/prodview-5hs53x6h5xtyq.

Pour en savoir plus sur la nouvelle catégorie Agents et Outils de la Marketplace AWS, consultez https://aws.amazon.com/marketplace/solutions/ai-agents-and-tools/

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

