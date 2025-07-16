Snail, Inc. 宣布有意探索专有美元稳定币

卡尔弗城，加利福尼亚州, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商和发行商 Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL，以下简称“Snail Games”或“公司”）宣布，公司有意探索推进一项战略性数字资产计划，其中包括对推出专有稳定币的评估和可行性研究。 该计划将受到一系列因素影响，包括但不限于监管审批、市场条件、技术可行性、网络安全保障、财务控制和内部治理。 公司认为，探索稳定币基础设施有望使其成为数字娱乐行业的先行者。 虽然尚未决定将此类技术纳入企业战略，但作为其更广泛的创新路线图的一部分，公司将继续评估和探索相关机会。

认识到加密货币交易在数字娱乐和游戏行业日益增长的潜力，公司目前正在评估开发自有稳定币的可行性并探索其多种外部用例，暂无任何时间表或承诺。

为支持这一计划，Snail Games 已聘请 George Cao 博士担任外部顾问。 Cao 博士拥有芝加哥大学计算机科学博士学位，是全栈加密货币金融平台 AscendEX 的创始人兼首席执行官，该平台旨在为全球用户提供简单的投资、交易和盈利解决方案。 此外，公司还聘请了经验丰富的法律顾问，其中包括一家美国知名律师事务所，该律所曾被 Chambers FinTech Legal USA 评为服务加密货币和区块链客户的领先律所。

Snail, Inc. 联席首席执行官 Hai Shi 表示：“此次稳定币探索是公司创新主导战略的自然演进，将助力我们更广泛地评估区块链技术如何与公司长期目标，即立于娱乐行业数字化转型最前沿，保持一致。 为协助该计划开展，我们聘请了一家全国知名的律师事务所和一位经验丰富的战略顾问，为我们成功探索这一机遇提供支持和指导。 我们正在评估未来阶段的潜在招聘需求，以寻找在区块链、稳定币和数字资产战略领域具备专项经验的专业人才。 虽然我们的重心仍将放在《ARK》系列游戏、独立游戏和其他新兴游戏上，但此次对加密货币领域的探索和对推出自有稳定币的可行性评估将标志着我们在推动实现数字娱乐行业创新愿景方面迈出了关键一步。 我们将很高兴在可行性评估取得重大阶段性成果之际，与大家分享最新进展。”

关于 Snail, Inc.

Snail, Inc.（纳斯达克股票代码：SNAL）是一家全球领先的独立游戏开发商和发行商，为全球消费者提供数字互动娱乐产品。该公司拥有一系列质量过硬的优质游戏产品，可在主机、PC 端以及移动设备等平台上畅玩。 如需了解更多信息，请访问： https://snail.com/ 。



前瞻性陈述



本新闻稿中的某些陈述属于前瞻性陈述。 本新闻稿中包含的许多前瞻性陈述，可以通过诸如“预计”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“也许”、“预测”、“继续”、“估计”和“潜在”等前瞻性词语或上述词语的反义词或其他类似表述来识别。 本新闻稿以及我们向美国证券交易委员会提交的公开申报文件中多处出现前瞻性陈述，包括但不限于有关以下方面的声明：(i) 对 Snail 推出专有稳定币的评估和可行性研究，以及未来任何实施计划，这将取决于多个因素，包括监管考量、技术成熟度、风险评估及与 Snail 核心业务战略是否一致；(ii) Snail 是数字娱乐行业上市公司中将稳定币基础设施直接纳入企业战略的先行者；(iii) Snail 展示其持续致力于在全球产品组合中培育创造力和创新力的承诺；(iv) Snail 对下一代游戏玩家和创作者的长期投资；以及 (v) 一零后预计将成为迄今为止最具数字素养和商业影响力的世代。 您应仔细考虑公司于 2025 年 3 月 26 日向美国证券交易委员会提交的截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中“风险因素”部分所述风险和不确定性，以及公司不时向美国证券交易委员会提交的 10-Q 表格报告等其他文件。 公司不承担且无义务公开发布对前瞻性陈述的任何更新或修改，以反映其预期的任何更改或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。

免责声明：

本新闻稿不构成对任何数字资产或证券的要约、销售或购买要约邀请。 公司未承诺具体的发布时间表或用例部署。 未来任何实施都将取决于多种因素，包括监管考量、技术成熟度、风险评估及与 Snail 核心业务战略是否一致。 Snail 可随时决定放弃目前探索发行专有美元稳定币的意向。