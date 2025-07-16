Snail, Inc. 宣佈探索推出與美元掛鈎的專有穩定幣

卡爾弗城，加州, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的獨立互動數碼娛樂開發商與發行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL)（下稱「Snail Games」或「公司」）宣佈擬探索推動策略性數碼資產計劃，包括評估發行專有穩定幣的可行性。 此計劃將取決於多項因素，包括但不限於規管批准、市場狀況、技術可行性、網絡安全防護、財務管控及內部管治。 本公司認為，探索穩定幣基礎設施有望讓其在數碼娛樂業界捷足先登、搶佔先機。 儘管目前尚未決定將此技術納入公司策略，但作為廣泛創新路線圖的一部分，公司會持續評估和探索相關機會。

鑒於加密貨幣交易在數碼娛樂及遊戲業界的潛力日益增長，公司正在評估開發穩定幣並探索多種外部應用情景的可行性，目前尚未訂立時間表或承諾。

為推動此計劃，Snail Games 特別留用了外部顧問 George Cao 博士。 Cao 博士擁有芝加哥大學電腦科學博士學位，並擔任完整堆疊加密貨幣金融平台 AscendEX 創辦人兼行政總裁，該平台為全球用戶提供簡便的投資、交易及收益方案。 此外，公司亦保留了資深法律顧問，包括獲 Chambers FinTech Legal USA 評為加密貨幣與區塊鏈客戶服務領導者的全國知名律師行。

Snail, Inc. 聯席行政總裁 Hai Shi 表示：「探索穩定幣是我們創新主導策略的自然演進，將支持更廣泛的評估，研究區塊鏈技術如何配合公司引領娛樂業界數碼轉型的長期目標。 我們已聘用全國頂尖律師行及經驗豐富的策略顧問參與，為成功探索此機遇提供專業支援及指導。 我們正評估未來可能招聘具區塊鏈、穩定幣及數碼資產策略專長的人才。 在持續專注《ARK》系列、獨立遊戲及其他新興類型遊戲之際，探索加密領域及評估發行穩定幣的可行性，將是實踐數碼娛樂創新願景的重要一步。 我們期待在評估達到重要里程碑時持續分享最新進展。」

關於 Snail, Inc.

Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL) 是一家全球領先的獨立開發商和發行商，為世界各地的消費者提供互動數碼娛樂，擁有一流的優質遊戲系列產品，設計可在各種平台上使用，包括遊戲機、PC 和流動裝置。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://snail.com/ 。



前瞻性陳述



本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 本新聞稿中包含的許多前瞻性陳述可以透過使用前瞻性詞語來識別，例如「預期」、「相信」、「可以」、「預計」、「應該」、「計劃」、「打算」、「可能」、「預測」、「繼續」、「估計」和「潛力」，或這些術語的否定形式或其他類似表達。 本新聞稿及我們向美國證券交易委員會（SEC）提交的公開文件中載有多項前瞻性陳述，包括但不限於以下內容：(i) 評估和推出 Snail 專有穩定幣及未來實施的可行性，此將取決於規管考慮因素、技術準備、風險評估及與 Snail 核心業務的策略契合等眾多因素；(ii) Snail 是數碼娛樂業界上市公司中率先將穩定幣基礎設施直接整合至企業策略的先驅；(iii) Snail 體現其持續推動全球作品創意與創新的承諾；(iv) Snail 長期投資於培育新生代遊戲玩家及創作者；及 (v) α 世代預計成為史上最具數碼素養及商業影響力的族群。 您應仔細考慮公司在截至 2024 年 12 月 31 日財政年度 10-K 表格的年報中「風險因素」部分所描述的風險和不確定性。該報告於 2025 年 3 月 26 日向 SEC 提交，還包括公司不時向 SEC 提交的其他文件，例如公司的 10-Q 表格。 公司不承擔或接受任何公開發佈前瞻性陳述的更新或修訂的義務，以反映其預期的任何變化或任何此類聲明陳述所基於的事件、條件或情況的變化。

免責聲明：

本新聞稿不構成任何數碼資產或證券的要約、銷售或購買要約的招攬。 本公司未有承諾具體推出時間表或用例部署。 任何未來實施將取決於眾多因素，包括規管考慮因素、技術準備、風險評估及與 Snail 核心業務的策略契合。 Snail 可隨時決定放棄目前探索發行專有美元穩定幣的意向。