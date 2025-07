Les Métallos remportent une victoire importante alors que le gouvernement répond aux demandes du syndicat

HAMILTON, Ontario, 16 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Syndicat des Métallos estime que l'annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre Mark Carney constitue une avancée majeure pour les travailleuses et les travailleurs et qu'elle répond aux demandes formulées par le syndicat non seulement pendant la crise actuelle, mais aussi au cours de la dernière décennie.

Le syndicat salue la décision d'étendre et de renforcer les quotas tarifaires (QT) pour les pays qui n'ont pas d'accord de libre-échange (ALÉ) avec le Canada à 50 % des niveaux de 2024 et pour les pays partie à une ALÉ à 100 % des volumes de 2024, avec un tarif de 50 % sur les importations excédentaires. Les Métallos applaudissent également les mesures novatrices prises par le gouvernement pour s'attaquer directement à la surcapacité mondiale, comme ils l'ont réclamé, ainsi que l'engagement du gouvernement à exiger l'utilisation d'acier canadien dans les projets d'infrastructure financés par le gouvernement fédéral, ce que le syndicat réclame depuis des années. Les Métallos sont également encouragés par l'engagement pris par le gouvernement de consacrer 1 milliard de dollars au Fonds d'innovation stratégique pour combler les lacunes en matière de capacité domestique de production d'acier et renforcer la résilience de l'offre nationale. Il s'agit d'une question sur laquelle le syndicat des Métallos insiste depuis des années.

« Il s'agit de victoires importantes pour nos membres. Nous réclamons des limites d'importation élargies et plus strictes depuis l'annonce de juin et des règles d'approvisionnement canadien et il est encourageant de voir ces demandes enfin reflétées dans les politiques du gouvernement fédéral, a déclaré Marty Warren, directeur national du Syndicat des Métallos. Rendre l'acier canadien obligatoire dans les projets publics n'est pas seulement bon pour l'emploi, c'est bon pour l'environnement et pour la résilience de la chaîne d'approvisionnement. »

Si le plan présenté aujourd'hui prévoit des investissements à long terme et des changements structurels que le syndicat réclame depuis longtemps, les Métallos insistent sur la nécessité de rester vigilants. Le syndicat s'attend à être étroitement consulté sur la mise en œuvre et demande un suivi continu pour s'assurer que les nouvelles mesures sont efficaces pour empêcher que le secteur canadien de l'acier ne subisse d'autres dommages.

Les Métallos reconnaissent également les récentes expansions de l'assurance-emploi par le gouvernement, mais continuent de réclamer d'autres améliorations avec un meilleur accès et un soutien au revenu accru pour les travailleuses et les travailleurs touchés par la crise tarifaire.

Le Syndicat des Métallos affirme qu'il continuera à travailler avec le gouvernement fédéral pour surveiller et examiner l'efficacité du programme de quotas tarifaires et la situation des importations, ainsi que sur l'élaboration d'une stratégie industrielle à long terme, mais il doit encore fournir des protections urgentes et immédiates pour les travailleuses et les travailleurs.

« Les Métallos se sont battus pendant des années pour obtenir ces changements. L'annonce d'aujourd'hui est le résultat direct de cette pression », a déclaré M. Warren.

