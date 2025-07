Publicis Groupe : Résultats du premier semestre 2025

Très forte croissance organique au T2 à +5,9 %

Relèvement de la guidance

grâce à des gains records de budgets

17 juillet 2025

T2 au-delà des attentes avec un revenu en hausse de +10 %, conduisant à une croissance organique du revenu net de +5,9 % En accélération par rapport à la croissance annuelle moyenne sur 5 ans de +4,9 % au T2 Hausse significative des parts de marché avec des gains records de nouveaux budgets

Performance solide dans toutes les régions au T2 : U.S. +5,3 %, Europe +4,6 %, APAC +5,7 %

Taux de marge opérationnelle en amélioration au nouveau niveau record de 17,4 % en S1, avec le maintien d'un niveau élevé d'investissement

BNPA courant dilué de 3,51 €, +3,8 %, et free cash flow 1 de 828 M€, +11.3%

Relèvement de l’objectif de croissance organique pour l'année 2025 à près de +5 % grâce aux gains de budgets les plus élevés du secteur, malgré un environnement macroéconomique difficile

Maintien de ratios financiers pour 2025 aux niveaux les plus élevés de l’industrie : taux de marge opérationnelle légèrement au-dessus de 18,0 %, free cash flow1 à c. 1,9 Md€

T2 2025

Revenu net 3 617 M€ Croissance organique +5,9 % Croissance publiée +4,6 %

S1 2025

(millions d’euros) S1 2025 2025 vs 2024 Revenu 8 483 +10,9 % Revenu net 7 152 +6,9 % Croissance organique +5,4 % Marge opérationnelle 1 242 +7,1 % Taux de marge opérationnelle 17,4 % Résultat net courant part du groupe 890 +3,9 % Bénéfice courant par action dilué (euros) 3,51 +3,8 % Free cash flow1 828 +11,3 %





Arthur Sadoun, Président-Directeur Général de Publicis Groupe :

« Dans un environnement macroéconomique difficile, Publicis a réalisé un très bon deuxième trimestre, avec un revenu en progression de +10 %, conduisant à une croissance organique de +5,9 % pour le revenu net, supérieure aux attentes et surperformant une fois de plus ses concurrents, de 800 points de base.

Avec une croissance organique de +5,4 % au premier semestre, nous avons continué à gagner des parts de marché de façon significative.

Dans le même temps, nous avons amélioré notre marge à 17,4 % alors que nous avions déjà la marge la plus élevée du secteur, tout en investissant massivement dans nos talents et nos compétences.

Malgré les incertitudes actuelles, notre performance sans précédent en matière de gains de nouveaux contrats, avec plus d'une douzaine de budgets significatifs au premier semestre 2025, nous permet de relever nos prévisions de croissance organique à près de +5 % pour l'ensemble de l'année, contre une fourchette précédente de +4 à +5 %.

Aujourd'hui, dans un secteur particulièrement perturbé, nous abordons le reste de l'année et les années suivantes avec confiance et un seul objectif : exécuter notre stratégie. Nous sommes particulièrement bien positionnés pour continuer à gagner des parts de marché en apportant à nos clients les solutions immédiates dont ils ont besoin pour se développer dans un contexte mondial incertain. Nous renforçons notre statut de 'Category of One' grâce à une stratégie d'acquisitions ciblée visant à accélérer le développement de nos compétences en IA. Nous continuerons également d'investir pour attirer et fidéliser les meilleurs talents du secteur.

Je tiens à remercier nos équipes exceptionnelles pour leurs efforts dans un contexte économique difficile, ainsi que nos clients pour leur confiance. »





* *

*

Le Conseil d’Administration de Publicis Groupe, réuni le 16 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur Arthur Sadoun, a arrêté les comptes du premier semestre 2025.





CHIFFRES CLES

En millions d’euros,

à l’exception des données par action et des % S1 2025 S1 2024 2025

vs 2024 Données extraites du compte de résultat et du tableau de flux de trésorerie





Revenu net 7 152 6 688 +6,9 % Revenu 8 483 7 650 +10,9 % Marge opérationnelle avant amortissements 1 501 1 401 +7,1 % En % du revenu net 21,0 % 20,9 %

Marge opérationnelle 1 242 1 160 +7,1 % En % du revenu net 17,4 % 17,3 %

Résultat opérationnel 1 102 1 008 +9,3 % Résultat net part du groupe 824 773 +6,6 % Bénéfice par action 3,28 3,08 +6,5 % Bénéfice courant par action, dilué2 3,51 3,38 +3,8 % Free cash flow avant variation du BFR 828 744 +11,3 % En millions d’euros,

Données extraites du bilan 30 06 2025 31 12 2024

Total de l'actif 36 083 39 854

Capitaux propres, part du Groupe 9 631 11 060

Endettement financier net (trésorerie nette) 1 033 (775)



REVENU NET DU DEUXIEME TRIMESTRE 2025

Le revenu net de Publicis Groupe pour le second trimestre 2025 est de 3 617 millions d’euros et se compare à 3 458 millions d’euros en 2024, en croissance de +4,6 %. Les variations de taux de change ont eu un impact négatif pour 139 millions d’euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué pour 101 millions d’euros. La croissance organique s’établit à +5,9 %.

Répartition du revenu net du 2ème trimestre 2025 par zone géographique







Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros T2 2025 T2 2024 publiée organique Amérique du Nord 2 192 2 104 +4,2 % +5,8 % Europe 899 856 +5,0 % +4,6 % Asie-Pacifique 318 306 +3,9 % +5,7 % Moyen-Orient & Afrique 104 100 +4,0 % +8,8 % Amérique Latine 104 92 +13,0 % +19,8 % Total 3 617 3 458 +4,6 % +5,9 %

Le revenu net en Amérique du Nord est en hausse de +4,2 % sur une base publiée, incluant un effet défavorable lié à l’évolution du taux de change euro / dollar. La croissance organique de la zone s’est établie à +5,8 %. Les Etats-Unis enregistrent une croissance organique de +5,3 %, portée par une croissance très solide pour Connected Media et Intelligent Creativity, confirmant la force des compétences intégrées du Groupe dans ce pays où son modèle est le plus avancé. Technology affiche une croissance organique légèrement positive ce trimestre, dans un contexte de report des dépenses d'investissement de la part des clients, observé dans l'ensemble du secteur du IT consulting.

Le revenu net en Europe est en hausse de +5,0 % sur une base publiée et de +4,6 % sur une base organique. La croissance organique au Royaume-Uni s’établit à +5,2 % ce trimestre, avec une croissance high-single digit pour Intelligent Creativity, et une croissance mid-single digit pour Connected Media et Technology. La croissance organique en France est proche de l'équilibre, et positive low-single digit en excluant Technology. L'Allemagne enregistre une légère baisse sur une base organique avec une croissance high-single digit pour Connected Media, plus que compensée par le recul de Technology. La croissance est positive mid-single digit en excluant Technology. L’Europe Centrale et de l’Est enregistre une forte croissance organique de +9,9 %, tirée par une croissance à deux chiffres pour Connected Media et une croissance mid-single digit pour Technology.

Le revenu net de la zone Asie-Pacifique est en hausse de +3,9 % en données publiées et de +5,7 % en organique. La Chine délivre une forte croissance organique de +5,2 %, après +10,5 % au second trimestre 2024, grâce à des gains en new business pour Connected Media.

La région Moyen-Orient & Afrique enregistre une croissance de +4,0 % en données publiées et de +8,8 % en organique, principalement tirée par une croissance à deux chiffres pour Connected Media.

En Amérique Latine, le revenu net est en hausse de +19,8 % en organique, porté par Connected Media et Intelligent Creativity. La croissance sur une base publiée est de +13,0 % après prise en compte de la variation négative du peso argentin par rapport à l'euro.





REVENU NET DU PREMIER SEMESTRE 2025

Le revenu net de Publicis Groupe au premier semestre 2025 s'élève à 7 152 millions d'euros, en hausse de +6,9 % par rapport aux 6 688 millions d'euros du premier semestre 2024. Les variations de taux de change sur la période ont eu un effet défavorable de 74 millions d'euros. Les acquisitions (nettes de cessions) ont contribué positivement au revenu net pour 179 millions d'euros. La croissance organique s’établit à +5,4 % au premier semestre 2025.

Répartition du revenu net du 1er semestre 2025 par zone géographique







Millions Revenu net Croissance Croissance d’euros S1 2025 S1 2024 publiée organique Amérique du Nord 4 427 4 112 +7,7 % +5,3 % Europe 1 726 1 649 +4,7 % +3,7 % Asie-Pacifique 604 572 +5,6 % +5,3 % Moyen-Orient & Afrique 207 190 +8,9 % +10,1 % Amérique Latine 188 165 +13,9 % +23,6 % Total 7 152 6 688 +6,9 % +5,4 %

Le revenu net en Amérique du Nord a augmenté de +5,3 % sur une base organique au cours du premier semestre (+7,7 % sur une base publiée). Les Etats-Unis ont enregistré une performance très solide à +4,7 % en organique.

L'Europe a affiché une croissance organique de +3,7 % au premier semestre (+4,7 % sur une base publiée). Le Royaume-Uni a progressé de +3,6 %, la France et l'Allemagne ont affiché de légères baisses, et l'Europe Centrale et de l'Est a augmenté de +11,9 % sur une base organique.

Le revenu net de la région Asie-Pacifique a augmenté de +5,3 % sur une base organique (+5,6 % sur une base publiée). La Chine a enregistré une croissance organique de +7,1 %.

Le revenu net de la région Moyen-Orient & Afrique a augmenté de +10,1 % sur une base organique (+8,9 % sur une base publiée), et celui de l’Amérique Latine a progressé de +23,6 % (+13,9 % sur une base publiée).

ANALYSE DES CHIFFRES CLES DU S1 2025

Compte de résultat

L’EBITDA s’établit à 1 501 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 1 401 millions au premier semestre 2024, soit une hausse de +7,1 %. Le taux de marge d’EBITDA ressort à 21,0 % du revenu net.

Les charges de personnel s’élèvent à 4 835 millions d’euros au premier semestre 2025, contre 4 498 millions d’euros en 2024, soit une hausse de +7,5 %. Elles représentent 67,6 % du revenu net au S1 2025, contre 67,3 % sur la même période en 2024. Les coûts de restructuration s’élèvent à 63 millions d’euros sur le semestre, contre 41 millions d'euros au premier semestre 2024.

Les autres charges opérationnelles sont de 1 075 millions d’euros au S1 2025 et se comparent à 1 030 millions d’euros au S1 2024. Elles représentent 15,0 % du revenu net au premier semestre 2025 contre 15,4 % du revenu net au premier semestre 2024. Elles se composent de :

Les autres charges opérationnelles (hors coûts refacturables et dotation aux amortissements) à hauteur de 816 millions d’euros, contre 789 millions d’euros au S1 2024. Ces charges représentent 11,4 % du revenu net, contre 11,8 % au S1 2024.

(hors coûts refacturables et dotation aux amortissements) à hauteur de 816 millions d’euros, contre 789 millions d’euros au S1 2024. Ces charges représentent 11,4 % du revenu net, contre 11,8 % au S1 2024. La dotation aux amortissements à hauteur de 259 millions d’euros au premier semestre 2025, en hausse de 18 millions d’euros par rapport au niveau du premier semestre 2024 à 241 millions d’euros.

En conséquence, la marge opérationnelle s’établit à 1 242 millions d’euros, en hausse de +7,1 % par rapport au S1 2024. Le taux de marge ressort à 17,4 % au S1 2025, contre 17,3 % au S1 2024.

Les taux de marge opérationnelle par région s’élèvent à 17,5 % en Amérique du Nord, 17,0 % en Europe, 26,0 % en Asie-Pacifique, 1,0 % pour la région Moyen-Orient & Afrique et 8,0 % en Amérique Latine.

Les amortissements sur immobilisations incorporelles liées aux acquisitions s’élèvent à 106 millions d’euros sur le semestre, en baisse de 17 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024, principalement en lien avec la fin d’amortissement de certaines technologies d’Epsilon.

Les pertes de valeur s’élèvent à 35 millions d’euros, correspondant à une composante liée à l’optimisation du parc immobilier, soit une réduction de 10 millions d’euros par rapport au premier semestre 2024 à 45 millions d’euros, qui outre la composante immobilière incluait également une perte de valeur de 3 millions d’euros sur les actifs incorporels.

Le résultat opérationnel s’élève à 1 102 millions d’euros au S1 2025, contre 1 008 millions d’euros au S1 2024.

Le résultat financier, composé du coût de l’endettement financier net et d’autres charges et produits financiers, est une charge nette de 43 millions d’euros au premier semestre 2025, par rapport à 0 million d’euros sur la même période en 2024.

Le produit (net de charges) sur l’endettement financier net est de 15 millions d’euros sur le semestre, par rapport à un produit de 39 millions d’euros au S1 2024. Le montant au S1 2025 comprend 58 millions d’euros de charge d’intérêts (61 millions d’euros au S1 2024) et des produits financiers pour 73 millions d’euros, en baisse par rapport aux 100 millions d’euros du premier semestre 2024.

est de 15 millions d’euros sur le semestre, par rapport à un produit de 39 millions d’euros au S1 2024. Le montant au S1 2025 comprend 58 millions d’euros de charge d’intérêts (61 millions d’euros au S1 2024) et des produits financiers pour 73 millions d’euros, en baisse par rapport aux 100 millions d’euros du premier semestre 2024. Les autres charges et produits financiers (hors réévaluation des earn-outs) représentent une charge de 58 millions d’euros au S1 2025, et comprennent notamment 44 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives, et un produit de 1 million d’euros de réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement. Au S1 2024, les autres charges et produits financiers correspondaient à une charge de 39 millions d’euros, incluant 42 millions d’euros d’intérêts sur les obligations locatives et un produit de 7 millions d’euros lié à la réévaluation de la juste valeur des fonds communs de placement.

La réévaluation des earn-outs a conduit à constater un produit de 38 millions d’euros au S1 2025, à comparer à un produit de 28 million d’euros au S1 2024.

La charge d’impôt est de 266 millions d’euros sur le premier semestre 2025, découlant de l’application d’un taux d’impôt effectif prévisionnel de 25,1 % pour 2025, contre une charge d’impôt de 256 millions d’euros au premier semestre 2024, au taux d’impôt effectif prévisionnel de 24,9 % pour 2024.

La quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence sur le premier semestre 2025 est un produit de 1 million d’euros, contre une perte de 3 millions d’euros au premier semestre 2024.

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net est un produit de 8 millions d’euros au S1 2025, contre un produit de 4 millions d’euros au S1 2024.

Au total, le résultat net part du Groupe du premier semestre 2025 est un bénéfice de 824 millions d’euros, par rapport aux 773 millions d’euros au S1 2024.

Le bénéfice par action est de 3,28 euros au S1 2025, en hausse de +6,5 % comparé à 3,08 euros au S1 2024.

Free cash flow

En millions d’euros S1 2025 S1 2024 Marge opérationnelle avant amortissements (EBITDA) 1 501 1 401 Remboursement des obligations locatives et intérêts associés (232) (224) Investissements en immobilisations (nets) (115) (118) Intérêts financiers payés (nets) (22) 13 Impôts payés (350) (376) Autres 46 48 Free cash flow avant variation du BFR 828 744

Le free cash flow du Groupe, avant variation du besoin en fonds de roulement, s’établit à 828 millions euros au premier semestre 2025, en hausse de 84 millions d’euros par rapport à celui de la même période en 2024, notamment grâce à la croissance de la marge opérationnelle avant amortissements qui progresse de 100 millions d’euros.

Les remboursements de dettes locatives et les intérêts y afférent s’élèvent à 232 millions d’euros au S1 2025, à comparer à 224 millions d’euros au S1 2024.

Les investissements nets en immobilisations corporelles et incorporelles se sont établis à 115 millions d’euros au premier semestre 2025, globalement stables par rapport aux 118 millions d’euros du premier semestre 2024.

Les intérêts financiers nets constituent un décaissement de 22 millions d’euros sur le premier semestre 2025, par rapport à un encaissement de 13 millions d’euros sur la même période en 2024.

Les impôts payés s’établissent à 350 millions d’euros, en baisse de 26 millions d’euros par rapport aux 376 millions d’euros du premier semestre 2024 qui incluaient certains paiements non récurrents.

Endettement net

La position de dette nette s’établit à 1 033 millions d’euros au 30 juin 2025 à comparer à une trésorerie nette de 775 millions d’euros au 31 décembre 2024 reflétant la saisonnalité de l’activité. La dette nette moyenne du Groupe sur 12 mois glissants s'est élevé à 836 millions d'euros au 30 juin 2025, contre une dette nette moyenne sur 12 mois glissants de 375 millions d’euros le 30 juin 2024.

Le 4 juin 2025, le Groupe a annoncé avoir placé avec succès une émission obligataire en deux tranches pour un montant de 1,25 milliard d’euros : 1) 600 millions d’euros à taux fixe, échéance juin 2029, portant intérêt au taux annuel de 2,875 %, et, 2) 650 millions d’euros à taux fixe, échéance juin 2032, portant intérêt au taux annuel de 3,375 %. Les obligations ont été émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note daté du 16 mai 2025. Le produit net de l’émission de ces obligations sera affecté pour les besoins généraux de l'entreprise.





ACQUISITIONS

En janvier 2025, Publicis Groupe a acquis Atomic 212º, la principale agence média indépendante en Australie, renforçant ainsi sa capacité à offrir à ses clients des solutions de transformation marketing complètes et intégrées dans la région.

En février 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de BR Media Group, leader en marketing d’influence et contenu en Amérique Latine, avec un réseau de plus de 500 000 créateurs, dont 80 % des influenceurs les plus importants de la région. Basé au Brésil, BR Media Group collabore avec plus de 500 clients locaux et internationaux et est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur des créateurs. La technologie propriétaire de BR Media Group, alimentée par plus de 5 milliards de points de données et 50 sources de données, renforcera l'offre Connected Media du Groupe en Amérique Latine.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l'acquisition de Lotame, leader indépendant en data et solutions d’identification. Au total, plus de 4 000 grandes marques et éditeurs à travers le monde utilisent la solution d’identification unique de Lotame, s’appuyant sur plus de 100 sources de données et plus de 1,6 milliard d’identifiants, afin d’optimiser leurs campagnes à grande échelle avec précision. L’alliance des actifs data et ID de Lotame combinée aux 2,3 milliards de profils globaux de Publicis Groupe offrira aux clients la possibilité d’adresser 91 % des internautes adultes au travers de communications personnalisées et à grande échelle.

En mars 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Moov AI, leader canadien de solutions en intelligence artificielle et en données, ayant réalisé des activations stratégiques en IA pour plus de 100 clients au Canada.

En avril 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition d’Adopt, une agence mondiale spécialisée dans le sport et la culture. Adopt renforcera la capacité du Groupe à utiliser les athlètes et le sport pour créer des liens culturels authentiques avec les marques.

En mai 2025, Publicis Groupe a annoncé l’acquisition de Captiv8, la plus grande plateforme mondiale dédiée au marketing d’influence avec un réseau de 15 millions de créateurs de contenus dans le monde entier, réunissant 95 % des influenceurs de plus de 5 000 abonnés. Grâce à sa technologie propriétaire basée sur l’IA et à ses solutions en « social commerce », Captiv8 permet aux marques de centraliser, piloter et mesurer leurs stratégies d’influence, tout en s’appuyant sur des créateurs pour accélérer les ventes à grande échelle. Captiv8 sera intégrée à l'offre Connected Media et associée à Influential afin de renforcer l’offre d’influence globale de Publicis Groupe.





PERSPECTIVES

Après un premier semestre 2025 au-delà des attentes, et la contribution de 15 budgets significatifs gagnés depuis le début de l'année, le Groupe relève son objectif de croissance organique pour l'ensemble de l'année 2025 malgré un manque de visibilité dû à un contexte macroéconomique difficile.

Le Groupe vise désormais une croissance organique proche de +5 % pour l'année, contre une fourchette de +4 % à +5 % précédemment. Cet objectif tient compte des réductions des dépenses publicitaires attendues au cours du deuxième semestre 2025, une performance négative de Publicis Sapient pour l'ensemble de l'année, et à l'impact négatif des ajustements de budget de fin d'année après les impacts positifs enregistrés fin 2024.

Le Groupe réitère par ailleurs son objectif 2025 de taux de marge opérationnelle, qui devrait enregistrer une légère amélioration par rapport à son niveau de 18,0 % en 2024, le plus élevé du secteur. Cet objectif sera atteint alors que le Groupe maintient des niveaux élevés d'investissements dans l'intelligence artificielle, ses talents et le new business. Le free cash flow est désormais attendu à environ 1,9 milliards d’euros, avant variation du besoin en fonds de roulement, incluant un effet négatif de 80 millions d’euros lié à l’évolution défavorable des taux de change.

* *

*

Avertissement

Certaines informations autres qu’historiques contenues dans le présent document sont susceptibles de constituer des déclarations prospectives ou des prévisions financières non auditées. Ces déclarations prospectives et prévisions sont sujettes à des risques et des aléas pouvant se traduire, ultérieurement, par des données réelles substantiellement différentes. Ces déclarations prospectives et prévisions sont présentées à la date du présent document et Publicis Groupe n’assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d’informations ou d’événements nouveaux ou de toute raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs de risque susceptibles d’affecter son activité telles que figurant dans son Document d’Enregistrement Universel déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), consultable notamment sur le site de Publicis Groupe (www.publicisgroupe.com), y compris une conjoncture économique défavorable, un secteur extrêmement concurrentiel, la disruption du secteur de la publicité et de la communication, les risques liés aux collaborateurs, la possibilité que nos clients remettent nos contrats en cause très rapidement, les risques de défaillance des systèmes d’information et de cybercriminalité, les risques liés aux opérations de fusions et acquisitions, les risques liés à la confidentialité des données personnelles, les risques de litiges, de procédures gouvernementales, judiciaires ou d’arbitrage, les risques liés à la notation financière du Groupe et les risques de liquidité.

À propos de Publicis Groupe - The Power of One

Publicis Groupe [Euronext Paris FR0000130577, CAC 40] est un leader mondial de la communication. Le Groupe est présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du conseil à l’exécution, en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Publicis Groupe se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le Groupe repose sur dix expertises regroupées au sein de quatre activités principales : la Communication, les Médias, la Data et la Technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide leur facilitant l’accès à l’ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Le Groupe est présent dans plus de 100 pays et compte environ 108 000 collaborateurs.

www.publicisgroupe.com | X: @PublicisGroupe | Facebook | LinkedIn | YouTube | Viva la Difference!

Contacts

Amy Hadfield Directrice de la Communication + 33 1 44 43 70 75 amy.hadfield@publicisgroupe.com Jean-Michel Bonamy Relations investisseurs + 33 1 44 43 74 88 jean-michel.bonamy@publicisgroupe.com Carla Foucaud Relations investisseurs + 44 20 7830 3710 carla.foucaud@publicisgroupe.com



Retrouvez le communiqué de presse ici

Annexes

Revenu net : Calcul de la croissance organique

(en millions d’euros) T1 T2 S1

Impact des taux

de change

à fin juin 2025

(en millions d’euros) Revenu net 2024 3 230 3 458 6 688

GBP (2) 9 Impact des taux de change (2) 65 (139) (74)

USD (2) (44) Revenu net 2024 au taux de change 2025 (a) 3 295 3 319 6 614

Autres (39) Revenu net 2025 avant acquisitions (b) 3 457 3 516 6 973

Total (74) Revenu net des acquisitions (1) 78 101 179





Revenu net 2025 3 535 3 617 7 152





Croissance organique (b/a) +4,9 % +5,9 % +5,4 %







(1) Acquisitions (Mars, Influential, BR Media, Lotame, Atomic 212, Captiv8, Adopt, Dysrupt, Moov AI, BRW, Downtown Paris, and 3Dids), nettes de cessions.

(2) EUR = 1,093 USD en moyenne au S1 2025 vs. 1,081 USD en moyenne au S1 2024

EUR = 0,842 GBP en moyenne au S1 2025 vs. 0,855 GBP en moyenne au S1 2024

Définitions

Revenu net : Revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients.

Croissance organique : Variation du revenu net, hors impact des acquisitions, des cessions et des variations de taux de change.

Taux de croissance annuelle moyen sur 5 ans : ( [1 + croissance organique (n-5)]*[1 + croissance organique (n-4)]*[1 + croissance organique (n-3)]*[1 + croissance organique (n-2)]*[1 + croissance organique (n-1)] )^(1/5) - 1.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) : Marge opérationnelle avant amortissements.

Marge opérationnelle : Revenu après déduction des charges de personnel, autres charges opérationnelles (hors autres produits et charges non courants) et dotations aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions).

Taux de marge opérationnelle : Marge opérationnelle exprimée en pourcentage du revenu net.

Résultat net courant part du Groupe : Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur/charge de consolidation immobilière, de l'amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus ou (moins)-values de cession, de la variation de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des earn-outs.

BNPA (bénéfice net part du Groupe par action) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base non diluée.

BNPA dilué (bénéfice net part du Groupe par action dilué) : Résultat net part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

BNPA courant dilué (bénéfice net courant part du Groupe par action dilué) : Résultat net courant part du Groupe divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée.

Investissements (capex) : Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles nettes hors participations et autres actifs financiers.

Free cash flow avant variation de BFR : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus, du remboursement des obligations locatives, et avant variation de BFR lié à l’activité.

Free cash flow : Flux nets de trésorerie générés par l’activité après déduction des intérêts financiers payés et reçus et du remboursement des obligations locatives.

Dette nette (ou dette financière nette) : Somme des dettes financières à court et à long terme (hors obligations locatives) et des dérivés associés, après déduction de la trésorerie et des équivalents de trésorerie.

Dette nette moyenne : Moyenne des dettes nettes moyennes mensuelles fin de mois.

Dividend pay-out : Dividende unitaire / BNPA courant dilué

Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros)





30 juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Revenu net (1) 7 152 6 688 13 965 Revenu des coûts refacturables 1 331 962 2 065 Revenu 8 483 7 650 16 030 Charges de personnel et coûts des freelances (4 835) (4 498) (9 224) Autres charges opérationnelles (2 147) (1 751) (3 792) Marge opérationnelle avant amortissements 1 501 1 401 3 014 Dotation aux amortissements (hors incorporels liés aux acquisitions) (259) (241) (495) Marge opérationnelle 1 242 1 160 2 519 Dotation aux amortissements des incorporels liés aux acquisitions (106) (123) (234) Perte de valeur (35) (45) (86) Autres produits et charges non courants 1 16 15 Résultat opérationnel 1 102 1 008 2 214 Charges sur endettement financier (58) (61) (122) Produits sur endettement financier 73 100 174 Réévaluation des compléments de prix sur acquisitions 38 28 35 Autres charges et produits financiers (58) (39) (81) Résultat financier (5) 28 6 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (nette d'impôt) 1 (3) (2) Résultat avant impôt 1 098 1 033 2 218 Impôt sur le résultat (266) (256) (549) Résultat net 832 777 1 669 Résultat de la période attribuable aux :





Participations ne donnant pas le contrôle 8 4 9 Propriétaires de la Société 824 773 1 660







Données par action (en euros) – Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société





Nombre d’actions 251 389 723 250 711 640 250 677 462 Bénéfice net par action 3,28 3,08 6,62 Nombre d’actions dilué 253 471 482 253 302 880 253 565 798 Bénéfice net par action – dilué 3,25 3,05 6,55 (1) Revenu net : revenu après déduction des coûts refacturables aux clients. Ces coûts concernent essentiellement des activités de production et de média, ainsi que des frais divers à la charge des clients. Ces éléments refacturables aux clients ne faisant pas partie du périmètre d’analyse des opérations, l’indicateur revenu net est le plus pertinent pour la mesure de la performance opérationnelle des activités du Groupe.

Etat de résultat global consolidé

(en millions d’euros)





30 juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Résultat net de la période (a) 832 777 1 669 Éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés en résultat





Réévaluation du passif net relatif aux régimes à prestations définies 3 18 2 Impôt lié - (4) (1) Éléments du résultat global susceptibles d’être reclassés en résultat





Réévaluation des instruments de couverture (66) 19 63 Écarts de conversion de consolidation (1 194) 244 519 Impôt lié 17 (5) (17) Total des autres éléments du résultat global (b) (1 240) 272 566 Résultat global de la période (a) + (b) (408) 1 049 2 235 Résultat global de la période attribuable aux :





Participations ne donnant pas le contrôle 3 4 11 Propriétaires de la société mère du Groupe (411) 1 045 2 224

Bilan consolidé

(en millions d’euros) 30 juin 2025 31 décembre 2024 Actif



Goodwill 13 009 13 843 Immobilisations incorporelles 925 1 069 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 1 612 1 735 Immobilisations corporelles 576 608 Impôts différés actifs 253 237 Titres mis en équivalence 75 79 Autres actifs financiers non courants 285 287 Actifs non courants 16 735 17 858 Stocks et en-cours de production 587 361 Créances clients 13 874 15 595 Actifs sur contrats 1 675 1 445 Créances d'impôt courant 205 176 Autres actifs financiers courants 131 176 Autres créances et actifs courants 670 599 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 206 3 644 Actifs courants 19 348 21 996 Total de l’actif 36 083 39 854

Passif



Capital 102 102 Réserves consolidées, part du Groupe 9 529 10 958 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 9 631 11 060 Participations ne donnant pas le contrôle (27) (24) Total capitaux propres 9 604 11 036 Dettes financières à plus d’un an 2 994 1 843 Obligations locatives à plus d’un an 1 915 2 099 Impôts différés passifs 136 172 Engagements de retraites et autres avantages à plus d'un an 272 271 Provisions à long terme 289 317 Passifs non courants 5 606 4 702 Dettes financières à moins d’un an 196 872 Obligations locatives à moins d’un an 354 361 Dettes fournisseurs 16 412 19 375 Passifs sur contrats 583 604 Passif d'impôt courant 298 335 Engagements de retraites et autres avantages à moins d'un an 16 21 Provisions à court terme 199 249 Autres passifs financiers courants 1 065 310 Autres dettes et passifs courants 1 750 1 989 Passifs courants 20 873 24 116 Total du passif 36 083 39 854

Tableau des flux de trésorerie consolidés

(en millions d’euros)





30 juin 2025 30 juin 2024 31 décembre 2024 (6 mois) (6 mois) (12 mois) Flux de trésorerie liés à l’activité





Résultat net 832 777 1 669 Neutralisation des produits et charges calculés:





Impôt sur le résultat 266 256 549 Résultat financier 5 (28) (6) Moins-values (plus-values) de cession d’actifs (avant impôt) (1) (16) (13) Dotation aux amortissements et pertes de valeur 400 409 815 Rémunérations fondées sur des actions 54 46 91 Autres produits et charges calculés (11) 1 6 Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (1) 3 2 Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence 3 1 4 Impôt payé (350) (376) (655) Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (1 745) (1 629) (161) Flux net de trésorerie liés à l’activité (I) (548) (556) 2 301 Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement





Acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles (116) (120) (238) Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 2 3 Acquisitions nettes d’immobilisations financières (11) 12 34 Acquisitions de filiales, nette de la trésorerie acquise (433) (229) (915) Cessions de filiales – – – Flux net de trésorerie liés aux opérations d’investissement (II) (559) (335) (1 116) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement





Dividendes versés aux actionnaires de la société mère – – (853) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (5) (9) (12) Encaissements provenant de nouveaux emprunts 1 249 – 1 Remboursement des emprunts (753) (5) (603) Remboursement des obligations locatives (188) (182) (369) Intérêts payés sur obligations locatives (44) (42) (84) Intérêts financiers payés (97) (85) (105) Intérêts financiers encaissés 75 98 174 Rachats de participations ne donnant pas le contrôle (18) (7) (8) (Achats)/Ventes nets d’actions propres (149) (119) (148) Flux net de trésorerie liés aux opérations de financement (III) 70 (351) (2 007) Incidence des variations de taux de change (IV) (399) 74 215 Variation de la trésorerie consolidée (I +II +III +IV) (1 436) (1 168) (607) Trésorerie et équivalents de trésorerie au 1er janvier 3 644 4 250 4 250 Soldes créditeurs de banques au 1er janvier (2) (1) (1) Trésorerie à l’ouverture (V) 3 642 4 249 4 249 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture 2 206 3 082 3 644 Soldes créditeurs de banques à la clôture – (1) (2) Trésorerie à la clôture (VI) 2 206 3 081 3 642 Variation de la trésorerie consolidée (VI –V) (1 436) (1 168) (607)

Tableau de variation des capitaux propres consolidés

Nombre d’actions en circulation (en millions d’euros) Capital social

















Réserves liées au capital Réserve de conversion Réserve de coût de couverture Réserves et résultats consolidés Capitaux propres attribua-bles aux proprié-taires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Total capitaux propres 250 574 493 1er janvier 2024 102 3 336 (299) 16 6 633 9 788 (40) 9 748

Résultat net – – – – 773 773 4 777

Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – 239 19 14 272 – 272

Résultat global de la période – – 239 19 787 1 045 4 1 049 – Dividendes – (53) – – (800) (853) (9) (862) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 60 60 – 60

Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (5) (5) 4 (1) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – 416 958 (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (119) (119) – (119) 250 991 451 30 juin 2024 102 3 283 (60) 35 6 556 9 916 (41) 9 875



















250 739 747 1er janvier 2025 102 3 283 218 62 7 395 11 060 (24) 11 036

Résultat net – – – – 824 824 8 832

Autres éléments du résultat global nets d’impôts – – (1 189) (49) 3 (1 235) (5) (1 240)

Résultat global de la période – – (1 189) (49) 827 (411) 3 (408) – Dividendes – – – – (903) (903) (5) (908) – Paiements fondés sur des actions réglés en instruments de capitaux propres – – – – 51 51 – 51

Effet des acquisitions et des engagements de rachat des participations ne donnant pas le contrôle – – – – (17) (17) (1) (18) – Exercices de bons de souscription d’actions – – – – – – – – 78 692 (Achats)/Ventes d’actions propres – – – – (149) (149) – (149) 250 818 439 30 juin 2025 102 3 283 (971) 13 7 204 9 631 (27) 9 604

Bénéfice net par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions)







30 juin 2025 30 juin 2024

(6 mois) (6 mois) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA





Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société A 824 773 Impact des instruments dilutifs :





Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dettes, nettes d’impôt

- - Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société – dilué B 824 773 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA





Nombre d’actions au 1er janvier

254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice

- - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice)

(2 922 137) (3 600 220) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 251 389 723 250 711 640 Impact des instruments dilutifs :





Actions gratuites dilutives

2 081 759 2 591 240 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 253 471 482 253 302 880 Bénéfice net par action A/C 3,28 3,08 Bénéfice net par action – dilué B/D 3,25 3,05













Bénéfice net courant par action (de base et dilué)

(en millions d’euros, sauf les actions)







30 juin 2025 30 juin 2024

(6 mois) (6 mois) Bénéfice net retenu pour le calcul du BNPA courant (1)





Résultat net attribuable aux propriétaires de la Société

824 773 Éléments exclus :





Amortissement des incorporels liés aux acquisitions, net d’impôt

79 92 Perte de valeur, nette d’impôt

26 34 Principales plus ou moins-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers(2), nets d’impôt

(1) (14) Réévaluation des compléments de prix d’acquisition

(38) (28) Publicis Health LLC (voir note 14)

- - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société E 890 857 Impact des instruments dilutifs :





Économies de frais financiers liés à la conversion des instruments de dette, nettes d’impôt

- - Résultat net courant attribuable aux propriétaires de la Société – dilué F 890 857 Nombre d’actions retenu pour le calcul du BNPA





Nombre d’actions au 1er janvier

254 311 860 254 311 860 Actions créées sur l’exercice

- - Actions propres à déduire (moyenne sur l’exercice)

(2 922 137) (3 600 220) Nombre d’actions moyen retenu pour le calcul C 251 389 723 250 711 640 Impact des instruments dilutifs :





Actions gratuites dilutives

2 081 759 2 591 240 Nombre d’actions – dilué (en euros) D 253 471 482 253 302 880 Bénéfice net courant par action (1) E/C 3,54 3,42 Bénéfice net courant par action – dilué (1) F/D 3,51 3,38 (1) BNPA après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des compléments de prix.



(2) Au 30 juin 2025, il n’y a pas de plus‑values de cession significative et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élèvent à 1 million d’euros. Au 30 juin 2024, les principales plus‑values de cession s’élevaient à 8 millions d’euros et les ajustements de juste valeur des actifs financiers s’élevaient à 6 millions d’euros.





1 Free cash flow (FCF) avant variation du BFR

2 Résultat net part du Groupe après élimination des pertes de valeur, de l’amortissement des incorporels liés aux acquisitions, des principales plus (moins)-values de cession et d’ajustement de juste valeur des actifs financiers et de la réévaluation des compléments de prix, divisé par le nombre moyen d’actions sur une base diluée





Pièce jointe