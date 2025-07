Groupe Colabor Inc. annonce la nomination de M. Yanick Blanchard au poste de Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Colabor Inc. (TSX : GCL) (« Colabor » ou la « Société ») annonce aujourd’hui la nomination de M. Yanick Blanchard en tant que Premier vice-président et chef de la direction financière par intérim, effective en date d’aujourd’hui.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de M. Blanchard à titre d’intérim. Son expérience auprès de grandes sociétés cotées en bourse sera un atout pour Colabor. Nous sommes certains qu’il pourra mettre son expertise opérationnelle, financière et stratégique à contribution dans la poursuite du plan d’optimisation et de croissance de Colabor » a dit Louis Frenette, président et chef de la direction de Colabor.

M. Blanchard est un haut dirigeant chevronné avec plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la finance corporative. Il a précédemment occupé le poste de vice-président exécutif, directeur général et chef des investissements bancaires et corporatifs à la Banque Nationale du Canada où il était responsable de l’ensemble des activités de la banque d’investissement, de fusions et acquisitions, des marchés de capitaux de crédit ainsi que de la structuration et syndication de prêts. Oeuvrant maintenant à titre de consultant, M. Blanchard accompagne actuellement plusieurs entreprises québécoises dans leurs stratégies de financement et de croissance corporative, en leur offrant des conseils spécialisés et adaptés à leurs enjeux spécifiques.

La direction continue le processus de recherche afin de combler le poste de chef de la direction financière.

À propos de Colabor

Colabor est un distributeur et grossiste de produits alimentaires et connexes desservant les créneaux de l'hôtellerie, de la restauration et des institutions ou « HRI » au Québec et dans les provinces de l’Atlantique, ainsi que celui au détail. À travers ces activités, Colabor offre une gamme de produits alimentaires spécialisés notamment poissons, fruits de mer et viandes, ainsi que des produits alimentaires et connexes à travers les activités de Distribution broadline.

Pour plus d’informations :

Louis Frenette

Président et chef de la direction

Groupe Colabor Inc.

Tél : 450-449-4911 poste 1265

investors@colabor.com Danielle Ste-Marie

Ste-Marie stratégies et communications inc.

Relations avec les investisseurs

Tél : 450-449-0026 poste 1180





Énoncés prospectifs



Le présent communiqué comprend des énoncés que l'on pourrait voir comme des énoncés prospectifs qui témoignent des opinions ou des attentes actuelles de Groupe Colabor Inc. en ce qui a trait à son rendement, à l'exploitation de son entreprise et aux événements futurs. Ces énoncés sont assujettis à des risques, incertitudes et hypothèses, à l’analyse de la structure d’endettement et des solutions de rechange disponibles et aux risques mentionnés dans la notice annuelle de la Société disponible sous le profil de la Société sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca), tel que le risque de dilution pour les actionnaires existants. Ces énoncés ne constituent pas des garanties du rendement futur, si bien que les résultats réels, la réalité et les événements pourraient en différer considérablement. La Société ne se voit aucunement obligée de mettre à jour ces énoncés prospectifs en fonction des changements que connaissent les croyances, estimations et opinions de la direction ou d'autres facteurs, sauf si la loi l'exige.