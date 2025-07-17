Bitget 首席运营官访问加州大学洛杉矶分校、哈佛大学和西甲商学院，推动区块链教育发展

塞舌尔维多利亚, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正在学术领域大步迈进，将区块链教育与现实世界的品牌战略相结合。 在近期的一次多校区巡回活动中，公司首席运营官 Vugar Usi Zade 访问了西甲商学院、加州大学洛杉矶分校和哈佛大学。在本次巡回活动中，Vugar 先生分享了 Bitget 的全球合作与 Web3 计划正在如何改写金融、赞助以及数字文化的未来。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 在西甲商学院演讲

在西甲商学院，Vugar 先生以 Bitget 与尤文图斯俱乐部和球星梅西的高调合作为蓝本，讲授了题为“以娱乐和赞助业务作为增长工具”的 MBA 专题课程。 这场案例研究探讨了这种合作关系如何在不同地区提升品牌知名度、增加用户数量并加深市场信任。 主要亮点之一便是 Bitget 与西甲联盟历经多年的合作伙伴关系，这一伙伴关系被视为激活上层渠道、促进地区参与的典范。

学生们对 Bitget 的体育场层级品牌推广工作、贵宾和意见领袖主导的活动以及体验式活动（如邀请西甲球员出席的观赛派对）的更广泛影响进行了分析。这些活动有助于推动 Bitget 这一品牌的本地化，同时还能扩大该品牌的全球影响力。 课堂上，学生们还讨论了 Bitget 近期与巴塞罗那足球俱乐部边锋拉菲尼亚 (Raphinha) 合作开展的活动，该活动展示了以球员为中心的叙事能如何在热情的球迷群体中强化品牌定位。

Bitget 首席运营官 Vugar Usi Zade 表示：“Bitget 与西甲的合作远不止赞助这么简单，而是建立在共同价值观和全球视野上的长期合作。 从体育场到教室，我们始终致力于将西班牙足球的激情和区块链技术的前景传达给世界各地的观众。 我们与西甲商学院的合作体现了我们在教育下一代商业领袖方面的雄心壮志，同时也将 Bitget 置于体育、金融和创新的交汇点。”

Bitget 发起的 Blockchain4Youth 倡议是一项全球计划，耗资 1000 万美元，旨在教育并培养 Web3 领域的青年人才。目前，该倡议已与包括西甲商学院在内的全球 70 余所大学建立了合作关系。 通过这种合作关系，MBA 学生可优先参加 Bitget Builders 计划，这是一个结构化的研究生项目，包括了首席运营官实习、国际导师指导以及在 Bitget 的垂直业务领域进行实习以获取实操经验。

作为其学术推广活动的一部分，Bitget 将 Web3 带入了课堂，与加州大学洛杉矶分校经济系的学生们一起深入探讨了了代币经济学，并在哈佛的区块链大会上成为讨论的焦点。，Bitget 作为下一代加密技术创新的案例获得重点介绍。

无论是解析有关区块链的基础知识，还是在数字时代重新构想体育赛事的赞助，Bitget 的校园巡讲都反映出一种日益增长的趋势，即与未来的人才建立联系、激发好奇心，并弥合学术理论与现实世界 Web3 影响之间的差距。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款领先的非托管加密货币钱包，支持超过 130 条区块链和数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛（LALIGA）在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

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