Bitget 營運總監走訪 UCLA、哈佛及 LALIGA 商學院，加速區塊鏈教育發展

維多利亞，塞舌爾, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所及 Web3 公司 Bitget 以無畏精神進軍學術範疇，將區塊鏈教育與實際品牌策略融為一體。 在近期的大學校園巡訪中，Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 走訪了 LALIGA 商學院、UCLA（加州大學洛杉磯分校）及哈佛，分享了 Bitget 的環球合作夥伴關係以及 Web3 計劃如何改寫金融、贊助和數碼文化的未來。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 於 LALIGA 商學院演說

在 LALIGA 商學院，Vugar 主持了一場名為「娛樂與贊助的商業增長策略」（“The Business of Entertainment and Sponsorships as Growth Tools”）的 MBA 專題講座，並以 Bitget 與 Juventus（祖雲達斯）及 Lionel Messi（美斯）的重量級合作為策略擴張藍本。 案例分析探討了此類合作如何提升品牌知名度、擴大用戶群體，並鞏固多元市場的信任基礎。 重要焦點包括 Bitget 與西甲聯賽 LALIGA 的多年合作夥伴關係，被視為上層漏斗啟動與區域互動的典範。

學生分析了 Bitget 的球場級品牌推廣、 VIP 及 KOL 主導的啟動活動，以及 LALIGA 球員觀賽派對等體驗活動的廣泛影響，這些策略既可拓展全球影響力，亦有助加強 Bitget 品牌與當地的聯繫。 課堂中亦討論了 Bitget 近期與 FC Barcelona（巴塞隆拿）翼鋒 Raphinha（拉芬拿）的合作企劃，展示以球員為核心的敘事如何鞏固品牌在狂熱足球擁躉群體中的定位。

Bitget 營運總監 Vugar Usi Zade 表示：「Bitget 與 LALIGA 的合作不僅是贊助關係，更是建基於共同價值觀及全球視野的長期合作夥伴關係。 從球場到教室，我們矢志將西班牙足球的激情與區塊鏈技術的承諾帶給全球受眾。 我們與 LALIGA 商學院的合作正好體現出這份抱負，既為商界培育出未來領袖，亦讓 Bitget 立足於體育運動、金融與創新的交匯點上。」

Bitget 的 Blockchain4Youth 計劃，是一項價值 1,000 萬美元的全球項目，旨在教育並培養 Web3 領域的年青人才，目前已與 LALIGA 商學院等全球超過 70 間大學建立合作夥伴關係。 藉此合作，MBA 學生可優先參與 Bitget Builders 計劃，也就是結構化的畢業生培育計劃，當中包括營運總監實習、國際導師指導，以及跨越 Bitget 業務部門的實戰經驗。

作為學術外展推廣的一部分，Bitget 將 Web3 引入課堂，與 UCLA 經濟系學生深入探討代幣經濟學，並在哈佛區塊鏈會議上成為新世代加密貨幣創新案例研究的焦點。

不論是解構區塊鏈基礎知識，還是重新構思數碼年代的體育贊助模式，Bitget 的校園巡迴訪問都展現出其日益重視與未來人才建立聯繫、激發好奇心，並且彌補學術理論與現實世界中 Web3 影響之間的差距。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1.2 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，這個領先的非託管加密錢包支援 130 多條區塊鏈及數百萬種代幣， 整合多鏈交易、質押理財、支付功能與 20,000 多個去中心化應用程式 (DApps) ，並將進階兌換服務及市場見解分析整合至單一平台。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞、東南亞和拉丁美洲的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）及 İlkin Aydın（國家排球隊成員）的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

配合全球影響力策略，Bitget 與聯合國兒童基金會 (UNICEF) 攜手合作，目標在 2027 年或之前為 110 萬人提供區塊鏈教育。 在電單車賽壇中，Bitget 是世界頂級賽事 MotoGP™ 的獨家加密貨幣交易所合作夥伴。

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