OSE Immunotherapeutics lance une Newsletter pour les investisseurs individuels

NANTES, France, 17 juillet 2025, 18h30 – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients, lance aujourd’hui la première édition de sa Newsletter, spécialement conçue pour les investisseurs individuels et les actionnaires en France et à l’international.

« Cette année, OSE Immunotherapeutics célèbre le 10e anniversaire de son introduction en Bourse sur Euronext Paris et nous sommes ravis d’ouvrir ce nouveau canal de communication à l’attention de nos actionnaires individuels », déclare Fiona Olivier, Chief Corporate Affairs & Investor Relations Officer d’OSE Immunotherapeutics. « En plus de partager les dernières actualités de l’entreprise, cette Newsletter nous permet de mettre en lumière nos équipes et d’approfondir certains sujets que nous abordons plus brièvement dans nos communiqués de presse. C’est aussi une façon d’exprimer notre reconnaissance pour la confiance et le soutien continus de notre communauté d’investisseurs. »

Publiée régulièrement en français et en anglais, la Newsletter sera disponible dans la rubrique « Investisseurs » sur le site internet d’OSE Immunotherapeutics. Pour vous inscrire pour recevoir nos Newsletters : https://www.ose-immuno.com/newsletters/

À PROPOS D’OSE IMMUNOTHERAPEUTICS

OSE Immunotherapeutics est une société de biotechnologie qui développe des produits first-in-class en immuno-oncologie (IO) et immuno-inflammation (I&I) pour répondre aux besoins non satisfaits des patients d’aujourd’hui et de demain. Nous sommes partenaires d’institutions académiques et de sociétés biopharmaceutiques leaders pour conjuguer nos efforts afin de développer et mettre sur le marché des médicaments de transformation pour les personnes souffrant de maladies graves. OSE Immunotherapeutics est basé à Nantes et à Paris et est cotée sur Euronext. Plus d’informations sur les actifs d’OSE Immunotherapeutics sont disponibles sur le site de la Société : http://ose-immuno.com

