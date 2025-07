Lantronix revolutioniert die industrielle Konnektivität mit der Einführung seiner erschwinglichen, preisgekrönten 5G-WLAN-Router-Serie

IRVINE, Kalifornien, July 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Computer und Konnektivität, die Edge AI Intelligence ermöglichen, hat heute seinen neuen robusten 5G-Router der NTC-500-Serie in Industriequalität vorgestellt, der die Wirtschaftlichkeit von Unternehmensmobilität und -konnektivität verändern soll. Die Produkteinführung dieser NTC-500-Serie ist eine direkte Folge der Übernahme von NetComm Wireless durch Lantronix. Sie bestätigt die strategische Investition von Lantronix und unterstreicht seine globale Position als Anbieter topaktueller Konnektivitätslösungen für Unternehmens- und industrielle IoT-Märkte.

Mit der NTC-500-Serie ist Lantronix in der Lage, vom beschleunigten globalen Wandel hin zu drahtloser industrieller Infrastruktur zu profitieren. Dank Carrier-Zertifizierung, weltweiten Zulassungen und einem bahnbrechenden Preis ermöglicht die NTC-500-Serie Unternehmen, eine kostspielige Ethernet-Infrastruktur – potenziell Tausende von Dollar pro Anschluss – abzuschaffen und gleichzeitig die Hochgeschwindigkeitsleistung mit geringer Latenz beizubehalten, die traditionell mit kabelgebundenen Netzwerken verbunden ist.

Durch die Lösung wichtiger Schwachstellen wie hoher Bereitstellungskosten, langer Installationszeiträume, eingeschränkter Mobilität und der Notwendigkeit, eine hohe Dichte verbundener Endpunkte zu unterstützen, eröffnet die NTC-500-Lösung neue Einnahmequellen in den privaten 5G-, Edge-Computing- und industriellen Automatisierungsmärkten. Sein flexibles, zukunftssicheres Design unterstützt eine breite Palette von Anwendungsfällen und ermöglicht Kunden eine effiziente Skalierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Gesamtbetriebskosten.

„Lantronix hat die Wirtschaftlichkeit der industriellen 5G-Mobilität und kritischen Konnektivität neu definiert“, so Daniel Quant, Head of Industrial IoT Products and Business Line bei Lantronix. „Die NTC-500-Serie bietet eine robuste, weltweit zugelassene und von Netzbetreibern zertifizierte 5G-Lösung zu einem bahnbrechenden Preis. Damit können Kunden die digitale Transformation schneller skalieren, ihre Infrastrukturinvestitionen zukunftssicher machen und die Betriebskosten deutlich senken.“

Die NTC-500-Serie ist bereit für privates 5G und unterstützt das n48-CBRS-Band, n77 sowie n78 und mehr und ermöglicht so die schnelle Digitalisierung bisher ungenutzter oder mobiler Anlagen. Dies ermöglicht neue Ebenen der Automatisierung, betrieblichen Flexibilität und Produktivität in allen Unternehmens- und Industriesegmenten.

Laut der Prognose von ABI Research zu privaten Mobilfunknetzen im 1. Quartal 2025 wird der 5G-Markt von 2,7 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 29 Mrd. USD im Jahr 2030 wachsen. Der Einsatz von privatem 5G in Sektoren wie der Fertigung und dem Gesundheitswesen nimmt zu, angetrieben durch die Nachfrage nach erweiterten Mobilfunkfunktionen in unternehmens- und sicherheitskritischen Anwendungen.

Preisgekrönter 5G-WLAN-Router

Die NTC-500-5G-Serie von Lantronix hat nicht nur bei Kunden und Partnern Anklang gefunden, sondern auch branchenweite Anerkennung erlangt. Die Innovation von Lantronix wurde kürzlich von IoT Evolution World, einer führenden Autorität auf dem Gebiet der IoT-Technologien, mit dem „Industrial IoT Product of the Year Award 2025“ ausgezeichnet.

„Lantronix ist ein würdiger Empfänger des Industrial IoT Product of the Year Award 2025. Die NTC-500-Serie ist ein hervorragender Vertreter der vielfältigen Innovationen, die den milliardenschweren IoT-Markt heute antreiben. Es ist mir eine Ehre, dem Team von Lantronix zu seiner innovativen Arbeit und seinem herausragenden Beitrag zur sich rasch entwickelnden IoT-Branche zu gratulieren“, so Rich Tehrani, CEO von TMC, dem Herausgeber von IoT Evolution World.

Entwickelt für groß angelegte und wirkungsvolle Implementierungen

Die NTC-500-Serie unterstützt die neuesten 5G-Funktionen von 3GPP Release 16 und umfasst 5G Non-Standalone (NSA) und 5G Standalone (SA) mit 4G-LTE-Fallback und Dynamic 5G Slicing, was in Partnerschaft mit führenden Carrier-Netzwerken komplexe End-to-End-, On-Demand-Qualitätslösungen für den Dienst ermöglicht.

Wichtige Funktionen und Anwendungsfälle

Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung: ultraschnelle 5G-Datenübertragung für nahtlose Kommunikation zwischen Industrieanlagen und -systemen. Anwendungsfälle: maschinelles Sehen, Remote-Inspektionen und Firmware-Updates.

ultraschnelle 5G-Datenübertragung für nahtlose Kommunikation zwischen Industrieanlagen und -systemen. Anwendungsfälle: maschinelles Sehen, Remote-Inspektionen und Firmware-Updates. Geringe Latenz für Echtzeitsteuerung: nahezu sofortige Daten, entscheidend für Robotik, AGVs und Sicherheitssysteme. Anwendungsfälle: autonome Roboterarme, AGV-Koordinationszugangskontrolle.

nahezu sofortige Daten, entscheidend für Robotik, AGVs und Sicherheitssysteme. Anwendungsfälle: autonome Roboterarme, AGV-Koordinationszugangskontrolle. Kabellose Konnektivität für mehr Flexibilität: Sparen Sie potenziell Tausende von Dollar an Kabelverlegungen und ermöglichen Sie so eine flexible Bereitstellung von Assets. Anwendungsfälle: modulare Produktionslinien, Pop-up-Logistikzentren und rekonfigurierbare Lagerhallen.

Sparen Sie potenziell Tausende von Dollar an Kabelverlegungen und ermöglichen Sie so eine flexible Bereitstellung von Assets. Anwendungsfälle: modulare Produktionslinien, Pop-up-Logistikzentren und rekonfigurierbare Lagerhallen. Standortweite Mobilität für hochdichte Anlagenkonnektivität: zuverlässige und deterministische drahtlose Kommunikation über große Campusgelände mit vielen Endpunkten. Anwendungsfälle: intelligente Fabriken, AGV- und intelligente Gabelstaplerflotten, Logistikgelände im Freien.

zuverlässige und deterministische drahtlose Kommunikation über große Campusgelände mit vielen Endpunkten. Anwendungsfälle: intelligente Fabriken, AGV- und intelligente Gabelstaplerflotten, Logistikgelände im Freien. Bahnbrechender Preis: 5G in Unternehmensqualität zu einem Preis, der die adressierbaren Märkte erweitert. Anwendungsfälle: Einzelhandel, Schnellrestaurants, Bergbau, Bauwesen und kostensensible Automatisierung.



Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein weltweit führender Anbieter von IoT-Lösungen für Rechenleistung und Konnektivität, die auf wachstumsstarke Branchen wie Smart Cities, Automotive und Enterprise abzielen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix ermöglichen es Unternehmen, in den wachsenden IoT-Märkten erfolgreich zu sein, indem sie anpassbare Lösungen liefern, die jede Schicht des IoT-Stacks adressieren. Zu den führenden Lösungen von Lantronix gehören die Infrastruktur für intelligente Umspannwerke, Infotainment-Systeme und Videoüberwachung, ergänzt durch fortschrittliches Out-of-Band-Management (OOB) für Cloud- und Edge-Computing.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Lantronix.

„Safe Harbor“-Erklärung gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen zu Produkten und Auszeichnungen von Lantronix. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren aktuellen Erwartungen und unterliegen erheblichen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, zukünftigen Geschäfts-, Finanz- oder Leistungsergebnisse erheblich von unseren historischen Ergebnissen oder von denen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ausgedrückt oder impliziert werden, abweichen. Zu den potenziellen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Faktoren wie die Auswirkungen negativer oder sich verschlechternder regionaler und weltweiter wirtschaftlicher Bedingungen oder Marktinstabilität auf unser Geschäft, einschließlich der Auswirkungen auf die Kaufentscheidungen unserer Kunden; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer aufgrund der COVID-19-Pandemie oder anderer Ausbrüche, Kriege und jüngster Spannungen in Europa, Asien und dem Nahen Osten oder anderer Faktoren abzumildern; künftige Reaktionen auf und Auswirkungen von Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit; Risiken im Bereich der Cybersicherheit; Änderungen geltender US-amerikanischer und ausländischer Gesetze, Verordnungen und Zölle; unsere Fähigkeit, Unterbrechungen in unseren Lieferketten und denen unserer Zulieferer und Verkäufer abzumildern. Unsere Fähigkeit, unsere Akquisitionsstrategie erfolgreich umzusetzen oder erworbene Unternehmen zu integrieren; Schwierigkeiten und Kosten des Schutzes von Patenten und anderen Eigentumsrechten; die Höhe unserer Verschuldung, unsere Fähigkeit, unsere Verschuldung zu bedienen, und die Beschränkungen in unseren Schuldverträgen; und alle weiteren Faktoren, die in unserem Jahresbericht auf Formblatt 10-K für das am 30. Juni 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr, der am 9. September 2024 bei der Securities and Exchange Commission (die „SEC“) eingereicht wurde, sowie in unseren anderen öffentlichen Einreichungen bei der SEC enthalten sind. Weitere Risikofaktoren können von Zeit zu Zeit in unseren zukünftigen Veröffentlichungen genannt werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um spätere Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln.

