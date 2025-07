Lantronix révolutionne la connectivité industrielle avec le lancement de sa gamme de routeurs 5G sans fil abordables et primés

IRVINE, Californie, 17 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ : LTRX), un leader mondial du calcul et de la connectivité pour les solutions d’IdO intégrant l’intelligence Edge AI, annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle gamme de routeurs 5G industriels robustes NTC-500 Series. Conçue pour transformer l’économie de la mobilité et de la connectivité en entreprise, la gamme NTC-500 Series est l’un des fruits de l’acquisition de NetComm Wireless par Lantronix. Ce lancement valide la stratégie d’investissement de l’entreprise et confirme sa position mondiale en tant que fournisseur de solutions de connectivité de pointe pour les marchés IdO industriels et d’entreprise.

La gamme NTC-500 Series permet à Lantronix de tirer parti de l’évolution rapide vers des infrastructures industrielles sans fil. Grâce à une certification opérateur, des homologations mondiales et un prix compétitif, la gamme NTC-500 Series offre aux entreprises la possibilité d’éliminer l’infrastructure Ethernet coûteuse — représentant potentiellement des milliers de dollars par point d’accès — tout en conservant les performances rapides et à faible latence des réseaux filaires.

En répondant à des problèmes clés tels que le coût élevé de déploiement, les délais d’installation longs, la mobilité limitée et la nécessité de gérer une forte densité d’équipements connectés, la solution NTC-500 ouvre de nouvelles opportunités de revenus dans les domaines de la 5G privée, de l’Edge Computing et de l’automatisation industrielle. Sa conception flexible et tournée vers l’avenir prend en charge un large éventail de cas d’usage, permettant aux clients de se développer efficacement tout en réduisant le coût total de possession.

« Lantronix redéfinit l’économie de la mobilité industrielle en 5G et de la connectivité critique », a déclaré Daniel Quant, responsable des produits et activités IdO industriels chez Lantronix. « La gamme NTC-500 Series offre une solution 5G robuste, certifiée à l’échelle mondiale, à un prix révolutionnaire. Elle permet aux clients d’accélérer leur transformation numérique, de pérenniser leurs investissements dans l’infrastructure et de réduire considérablement leurs coûts d’exploitation. »

Compatible avec les réseaux 5G privés, la gamme NTC-500 Series prend en charge les bandes n48-CBRS, n77, n78 et bien d’autres, facilitant ainsi la numérisation rapide d’actifs auparavant isolés ou mobiles. Elle permet un nouveau niveau d’automatisation, d’agilité opérationnelle et de productivité dans les secteurs industriels et d’entreprise.

Selon les prévisions pour le 1er trimestre 2025 du cabinet ABI Research sur les réseaux cellulaires privés, le marché de la 5G passera de 2,7 milliards de dollars en 2025 à 29 milliards de dollars en 2030. Les déploiements de 5G privée dans des secteurs comme la fabrication ou la santé s’accélèrent, portés par la demande de solutions cellulaires avancées pour des applications critiques ou sensibles.

Un routeur 5G sans fil primé

La gamme 5G NTC-500 Series de Lantronix a non seulement séduit les clients et les partenaires, mais elle a aussi été saluée dans tout le secteur. Elle a récemment reçu le prix 2025 du Industrial IoT Product of the Year (Produit IdO industriel de l’année) décerné par IoT Evolution World, une autorité reconnue dans le domaine des technologies IdO.

« Lantronix mérite amplement ce prix du produit industriel IdO de l’année 2025. Sa gamme NTC-500 Series incarne brillamment la diversité des innovations qui propulsent le marché IoT à plusieurs milliards de dollars. Je suis honoré de féliciter l’équipe de Lantronix pour son travail novateur et sa précieuse contribution à une industrie en pleine évolution », a indiqué Rich Tehrani, PDG de TMC, éditeur de IoT Evolution World.

Conçue pour des déploiements à grande échelle et à fort impact

Prenant en charge les dernières spécifications de la norme 5G 3GPP Release 16, la gamme NTC-500 Series offre la compatibilité avec les modes 5G NSA (Non-Standalone) et SA (Standalone), un basculement vers la 4G-LTE, ainsi que la 5G Slicing dynamique, qui permet d’assurer une qualité de service à la demande et de bout en bout, en collaboration avec les principaux opérateurs.

Fonctionnalités clés et cas d’usage

Transfert de données ultra-rapide : transmission 5G à haute vitesse pour une communication fluide entre les équipements industriels et les systèmes. Cas d’usage : vision industrielle, inspections à distance, mises à jour de micrologiciels.

transmission 5G à haute vitesse pour une communication fluide entre les équipements industriels et les systèmes. Cas d’usage : vision industrielle, inspections à distance, mises à jour de micrologiciels. Faible latence pour un contrôle en temps réel : données quasi-instantanées essentielles pour la robotique, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes de sécurité. Cas d’usage : bras robotisés autonomes, coordination d’AGV, contrôle d’accès.

données quasi-instantanées essentielles pour la robotique, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes de sécurité. Cas d’usage : bras robotisés autonomes, coordination d’AGV, contrôle d’accès. Connectivité sans câble pour une meilleure agilité : suppression des coûts de câblage, permettant un déploiement flexible des actifs. Cas d’usage : lignes de production modulaires, hubs logistiques temporaires, entrepôts reconfigurables.

suppression des coûts de câblage, permettant un déploiement flexible des actifs. Cas d’usage : lignes de production modulaires, hubs logistiques temporaires, entrepôts reconfigurables. Mobilité étendue pour la connectivité dense : communications sans fil fiables sur des sites étendus à forte concentration d’équipements. Cas d’usage : usines intelligentes, flottes d’AGV et de chariots élévateurs connectés, plateformes logistiques extérieures.

communications sans fil fiables sur des sites étendus à forte concentration d’équipements. Cas d’usage : usines intelligentes, flottes d’AGV et de chariots élévateurs connectés, plateformes logistiques extérieures. Prix compétitif : solution 5G de niveau entreprise à un coût qui ouvre l’accès à de nouveaux marchés. Cas d’usage : commerce de détail, restauration rapide, exploitation minière, construction, automatisation à coût maîtrisé.



Déclaration prospective au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995 : le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris, sans toutefois s’y limiter, des déclarations relatives aux produits et aux récompenses de Lantronix. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles et sont assujetties à des risques et incertitudes importants qui pourraient faire différer nos résultats réels, notre activité future, notre situation financière ou nos performances de nos résultats historiques ou de ceux exprimés ou induits dans toute déclaration prospective figurant dans le présent communiqué de presse. Ces risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs tels que les effets négatifs ou la dégradation de la situation économique régionale et mondiale ou l’instabilité du marché ciblant nos activités, y compris les effets sur les décisions d’achat de nos clients ; notre capacité à atténuer toute perturbation de nos propres chaînes d’approvisionnement et de celles de nos fournisseurs et distributeurs induite par la pandémie de COVID-19 ou d’autres épidémies ; les guerres et tensions récentes en Europe, en Asie et au Moyen-Orient, ou d’autres facteurs semblables ; les réponses à venir et les conséquences des prochaines crises de santé publique ; les risques en matière de cybersécurité ; les amendements juridiques, réglementations et tarifications gouvernementales américaines ou étrangères en vigueur ; notre aptitude à mettre en œuvre avec succès notre stratégie d’acquisition ou d’intégration des entreprises rachetées ; les enjeux et frais liés à la protection des droits de brevet et autres droits de propriété ; notre niveau d’endettement ; notre capacité à rembourser notre dette et les restrictions imposées à nos accords de dette ; ainsi que tout autre facteur supplémentaire repris dans notre rapport annuel sous le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 30 juin 2024, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 9 septembre 2024 dernier, ainsi que dans nos autres documents publics déposés auprès de la SEC. Des facteurs de risque supplémentaires peuvent être identifiés le cas échéant dans nos futurs dépôts. Les déclarations prospectives figurant dans ce communiqué ne sont valables qu’à leur date de publication, et nous déclinons toute obligation de les mettre à jour de sorte à refléter des événements ou circonstances ultérieurs.

