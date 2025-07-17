Lantronix 首次推出经济实惠、屡获殊荣的 5G 无线路由器系列，颠覆工业连接方式

尔湾，加利福尼亚州, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 是全球物联网计算与连接解决方案领域的领军企业，专注于实现边缘人工智能。今日，该公司宣布推出坚固耐用的全新 NTC-500 系列工业级 5G 路由器，旨在改变企业移动和连接的经济性。 此次发布的 NTC-500 系列产品是 Lantronix 收购 NetComm Wireless 的直接成果，不仅证明了 Lantronix 的战略投资卓有成效，更凸显了其作为企业和工业物联网市场尖端连接解决方案提供商的全球地位。

借助 NTC-500 系列，Lantronix 将抓住全球加速向无线工业基础设施转变的重大机遇。 NTC-500 系列已通过运营商认证并获得全球认可，且其定价极具竞争力，能够帮助企业摒弃成本高昂的以太网基础设施（每个接入点可能高达数千美元），同时保留传统有线网络所具备的高速、低延迟性能。

通过解决部署成本高、安装周期长、移动性不足和高密度连接端点支持需求等主要痛点，NTC-500 解决方案可为 5G 专网、边缘计算和工业自动化市场开辟新的收入来源。 其采用面向未来的灵活设计，支持多种用例，使客户在高效扩展的同时，降低总体拥有成本。

Lantronix 工业物联网产品和业务线负责人 Daniel Quant 表示：“Lantronix 重新定义了工业 5G 移动性及关键连接的经济性。 NTC-500 系列产品以突破性价位为客户提供坚固耐用、获得全球认可并通过运营商认证的 5G 解决方案，助力客户加快推进数字化转型、保障其基础设施投资经得起未来考验并大幅降低运营成本。”

NTC-500 系列适用于 5G 专网，支持 n48-CBRS、n77、n78 及更多频段，能够实现此前闲置或移动资产快速数字化， 从而将企业和工业领域自动化、运营灵活性和生产效率提升至全新水平。

根据 ABI Research 发布的《2025 年第一季度专用蜂窝网络预测》(1Q 2025 Private Cellular Network Forecasts)，5G 市场规模将从 2025 年的 27 亿美元增长到 2030 年的 290 亿美元。 在任务关键型和安全关键型应用对先进蜂窝功能的需求推动下，制造和医疗保健等行业正在加快 5G 专网部署。

屡获殊荣的 5G 无线路由器

Lantronix NTC-500 5G 系列路由器不仅得到了客户和合作伙伴的青睐，还赢得了业界广泛认可。 近日，Lantronix 的这一创新成果荣获了物联网技术领域权威媒体 IoT Evolution World 颁发的“2025 年工业物联网年度产品大奖”(2025 Industrial IoT Product of the Year Award)。

“2025 年工业物联网年度产品大奖，Lantronix 当之无愧。 其 NTC-500 系列是当今推动数十亿美元物联网市场发展的各种创新产品的杰出代表。 非常荣幸能为 Lantronix 团队送上祝贺，表彰他们的创新工作和为快速发展的物联网行业所做出的卓越贡献，”IoT Evolution World 出版商 TMC 首席执行官 Rich Tehrani 表示。

专为大规模、高影响部署打造

NTC-500 系列符合最新的 3GPP Release 16 5G 标准，拥有 5G 非独立组网 (NSA) 和 5G 独立组网 (SA) 模式，具备 4G-LTE 回落机制和动态 5G 切片功能，可与领先的运营商网络协同，实现复杂的端到端、按需服务质量解决方案。

主要功能与用例

高速数据传输： 超快 5G 数据传输，实现工业资产与系统之间无缝通信。 用例：机器视觉、远程检测和固件更新。

超快 5G 数据传输，实现工业资产与系统之间无缝通信。 用例：机器视觉、远程检测和固件更新。 低延迟，实现实时控制： 数据传输接近即时，对机器人技术、自动导向车 (AGV) 和安全系统至关重要。 用例：自主机械臂、AGV 协调、门禁控制。

数据传输接近即时，对机器人技术、自动导向车 (AGV) 和安全系统至关重要。 用例：自主机械臂、AGV 协调、门禁控制。 无线连接，提升灵活性： 可能节省数千美元线缆铺设费用，实现资产灵活部署。 用例：模块化生产线、临时物流枢纽和可重构仓库。

可能节省数千美元线缆铺设费用，实现资产灵活部署。 用例：模块化生产线、临时物流枢纽和可重构仓库。 全站点移动性，实现高密度资产连接： 在拥有众多端点的大型园区实现可靠且确定的无线通信。 用例：智能工厂、AGV 和智能叉车车队、露天物流堆场。

在拥有众多端点的大型园区实现可靠且确定的无线通信。 用例：智能工厂、AGV 和智能叉车车队、露天物流堆场。 颠覆性价位：企业级 5G、颠覆性定价，有助开拓潜在市场。 用例：零售业、快餐店、采矿业、建筑业和成本敏感型自动化应用。





关于 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽车和企业等高增长行业提供计算和连接物联网解决方案的全球领先企业。 Lantronix 的产品和服务通过提供可满足物联网堆栈各层需求的可定制解决方案，帮助企业在不断发展的物联网市场中取得成功。 Lantronix 的前沿解决方案包括智能变电站基础设施、信息娱乐系统和视频监控，并为云计算和边缘计算提供先进的带外管理 (OOB)。

欲了解更多信息，请访问 Lantronix 网站。

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