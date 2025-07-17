Lantronix 推出價格親民且獲獎的 5G 無線路由器系列，顛覆工業連接領域

加州爾灣, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球物聯網運算和連接解決方案領導公司 Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX) 今天宣佈推出全新 NTC-500 系列堅固工業級 5G 路由器，旨在改變企業流動性和連接的經濟效益。 此次推出 NTC-500 系列產品，是 Lantronix 收購 NetComm Wireless 的直接成果，證實了 Lantronix 的策略投資價值，並鞏固其作為企業和工業物聯網市場頂尖連接解決方案供應商的國際地位。

NTC-500 系列使 Lantronix 處於有利位置，能夠充分把握全球加速轉向無線工業基礎設施的趨勢。 憑藉營運商認證、全球批核和顛覆性價格，NTC-500 系列讓企業得以淘汰昂貴的以太網基礎設施（每個接入點可能耗資數千美元），同時保持傳統有線網絡低延遲的高速性能。

NTC-500 解決方案能夠解決高部署成本、長安裝週期、有限流動性及需要支援高密度連接端點等關鍵問題，為私有 5G、邊緣運算和工業自動化市場開創新收入來源。 方案具備面向未來的靈活設計，可支援多元應用情境，協助客戶高效擴展，同時減少整體營運成本。

Lantronix 工業物聯網產品與業務線主管 Daniel Quant 表示：「Lantronix 重新定義了工業 5G 流動性和關鍵連接的經濟效益。 NTC-500 系列以突破性價格提供堅固耐用、全球批核且通過營運商認證的 5G 解決方案，使客戶能夠更快擴展數碼轉型，保障基礎設施投資適用於未來發展，並顯著降低營運成本。」

NTC-500 系列支援私有 5G 就緒，兼容 n48-CBRS、n77 和 n78 等頻段，能快速實現以往孤立或流動資產的數碼化。 這為企業和工業領域開拓了自動化、靈敏營運和高效生產力的新境界。

ABI Research 2025 年第一季度私有蜂窩網絡預測顯示，5G 市場規模將由 2025 年的 27 億美元擴增至 2030 年的 290 億美元。 在任務關鍵型及安全關鍵型應用對先進蜂窩功能需求的推動下，製造業和醫療等領域正在加速部署私有 5G。

屢獲殊榮的 5G 無線路由器

Lantronix 的 NTC-500 5G 系列獲得客戶及合作夥伴的共鳴之餘，更贏得業界的廣泛認可。 Lantronix 的創新近期獲物聯網技術領域權威 IoT Evolution World 頒發 2025 年度工業物聯網產品獎。

IoT Evolution World 發行商 TMC行政總裁 Rich Tehrani 表示：「Lantronix 榮獲 2025 年度工業物聯網產品獎，實至名歸。 NTC-500 系列是推動現今數十億美元物聯網市場的多元創新典範。 Lantronix 團隊的創新成就以及對快速演進的物聯網產業的重大貢獻得到認同，實在值得恭喜。」

為大規模、高效益部署精心打造

NTC-500 系列支援最新 3GPP Release 16 5G 功能，包括 5G 非獨立組網 (NSA) 和 5G 獨立組網 (SA)，並具備 4G-LTE 回落及動態 5G 切片技術，可與領先電訊商合作實現複雜的端到端按需服務質素解決方案。

重要功能及用例

高速數據傳輸： 超快速傳輸 5G 數據，實現工業資產與系統間的無縫通訊。 用例：機器視覺、遙距檢測及韌件更新。

超快速傳輸 5G 數據，實現工業資產與系統間的無縫通訊。 用例：機器視覺、遙距檢測及韌件更新。 低延遲即時控制： 近乎即時傳輸數據，對機械人、AGV 及安全系統而言非常重要。 用例：自主機械臂、AGV 協調存取控制。

近乎即時傳輸數據，對機械人、AGV 及安全系統而言非常重要。 用例：自主機械臂、AGV 協調存取控制。 無線連接提升靈活性： 省卻可能高達數千美元的佈線成本，資產部署起來更加靈活。 用例：模組化生產線、臨時物流樞紐及可重新配置的倉庫。

省卻可能高達數千美元的佈線成本，資產部署起來更加靈活。 用例：模組化生產線、臨時物流樞紐及可重新配置的倉庫。 全場流動性支援高密度資產連接： 在多端點的大型區域，實現穩定可靠的無線通訊。 用例：智能工廠、AGV 及智能叉車隊、戶外物流園區。

在多端點的大型區域，實現穩定可靠的無線通訊。 用例：智能工廠、AGV 及智能叉車隊、戶外物流園區。 顛覆性價格：企業級 5G 價格，擴大目標市場範圍。 用例：零售、快餐店 (QSR)、採礦、建築及成本敏感型自動化。



關於 Lantronix

Lantronix Inc. 是一家面向智慧城市、汽車和企業等高增長行業提供運算和連接物聯網解決方案的全球提供商。 Lantronix 的產品和服務透過提供可滿足物聯網堆棧各層需求的訂製解決方案，幫助企業在不斷發展的物聯網市場中取得成功。 Lantronix 的前沿解決方案包括智能變電站基礎設施、資訊娛樂系統和視像監控，並為雲端運算和邊緣運算提供先進的帶外管理 (OOB)。

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