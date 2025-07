Halfjaarlijks financieel verslag 30 juni 2025

STERKE HALFJAARRESULTATEN MET BEVESTIGING VAN HET VERWACHTE NETTO RESULTAAT PER AANDEEL, ONDANKS TOENAME VAN HET AANTAL AANDELEN DOOR HET KEUZEDIVIDEND

• Stijging van het netto huurresultaat met 15,2% tot € 36,7 mln (€ 31,8 mln per 30 juni 2024);

• Stijging van het netto resultaat van kernactiviteiten per aandeel met 16,2% tot € 2,72 per 30 juni 2025 (€ 2,34 per 30 juni 2024);

• Stijging van de reële waarde van de portefeuille vastgoedbeleggingen (+11,3% ten opzichte van 31 december 2024);

• Daling van de Intrinsieke waarde per aandeel tot € 78,79 (-3,9% t.o.v. 2024: € 82,02);

• Zeer lichte daling van de EPRA bezettingsgraad met 0,4% tot 96,6% voor de totale portefeuille (97,0% per 31 december 2024) ten gevolge van pop-up contracten die significant hoger zijn tegen jaareinde;

• Gezonde schuldratio van 34,5% per 30 juni 2025 (28,4% per 31 december 2024);

• Handhaving van het verwachte netto resultaat van kernactiviteiten tussen € 5,35 - € 5,45 per aandeel.

Bijlage