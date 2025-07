Valour entre sur le marché suisse avec les cotations de produits ETP de Staking HBAR et ICP sur la SIX Swiss Exchange

Valour lance ses premiers produits sur la SIX Swiss Exchange : Valour a officiellement fait son entrée sur le marché suisse avec la cotation de deux ETP de Staking, 1Valour Hedera (HBAR) et 1Valour Internet Computer (ICP) sur la SIX Swiss Exchange.

Valour a officiellement fait son entrée sur le marché suisse avec la cotation de deux ETP de Staking, 1Valour Hedera (HBAR) et 1Valour Internet Computer (ICP) sur la SIX Swiss Exchange. Accès au rendement natif par le biais d’ETP réglementés : Les deux produits offrent une exposition sécurisée, transparente et réglementée à HBAR et ICP, tout en intégrant directement dans leur structure les récompenses de staking natif.

Les deux produits offrent une exposition sécurisée, transparente et réglementée à HBAR et ICP, tout en intégrant directement dans leur structure les récompenses de staking natif. Accélération vers 100 ETP en Europe : Avec ce lancement, Valour propose désormais plus de 75 ETP à travers l’Europe et continue d’étendre sa présence conformément à son objectif d’atteindre 100 ETP d’ici la fin de l’année 2025.

TORONTO, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B), une société de technologie financière qui comble le fossé entre les marchés de capitaux traditionnels et le monde de la finance décentralisée (« DeFi »), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc., et Valour Digital Securities Limited (conjointement « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse (ou « ETP ») a réussi la cotation de deux ETP d’actifs numériques sur la SIX Swiss Exchange, marquant ainsi le lancement inaugural de ses produits en Suisse.

Les produits récemment cotés :

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (ISIN : GB00BRC6JM96)

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (ISIN : GB00BS2BDN04)

Ces ETP cotés en parallèle sont déjà négociés sur d’autres grandes bourses européennes et seront désormais accessibles aux investisseurs suisses via leurs comptes de courtage existants. Grâce à des frais de gestion compétitifs et aux récompenses de staking intégrées, les deux produits offrent un accès sécurisé, transparent et réglementé aux actifs numériques, tout en permettant aux investisseurs de bénéficier des rendements natifs des protocoles.

À propos des produits cotés

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking

HBAR est le jeton natif du réseau Hedera, un réseau public à haut débit fonctionnant selon un mécanisme de preuve d’enjeu, PoS, conçu pour des applications de niveau entreprise. Cet ETP offre aux investisseurs une exposition à HBAR tout en capturant les récompenses de staking, distribuées directement au produit et reflétées dans sa valeur nette d’inventaire, sans que les utilisateurs n’aient besoin de gérer eux-mêmes les portefeuilles ou la conservation des actifs.

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ICP alimente l’Internet Computer, un réseau décentralisé qui permet l’exécution sécurisée et évolutive de smart contracts ainsi qu’une fonctionnalité de blockchain à la vitesse du web. Cet ETP offre une exposition passive à ICP tout en générant un rendement de staking, ce qui permet aux investisseurs de participer à l’économie native du réseau via un instrument financier traditionnel.

Commentaires de la direction

Johanna Belitz, Responsable des pays nordiques et de la zone Allemagne-Autriche-Suisse chez Valour a commenté dans ces termes :

« Le lancement sur SIX représente une étape importante de notre mission de démocratisation de l’accès aux actifs numériques. » La Suisse constitue l’un des marchés les plus avant-gardistes en matière de produits crypto réglementés, et nous sommes fiers d’offrir aux investisseurs locaux un accès à des protocoles porteurs de rendements tels que HBAR et ICP dans un format simple et conforme. »

Elaine Buehler, Responsable produit chez Valour, a pour sa part ajouté :

« Notre entrée sur la SIX Swiss Exchange reflète l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels et particuliers pour les produits d’actifs numériques générateurs de rendement. Ces ETP ne donnent pas seulement aux investisseurs une exposition à deux écosystèmes blockchain de haute qualité, ils le font à travers des structures conçues pour la sécurité, la simplicité et l’accessibilité. »

Grâce à la cotation de ces produits sur SIX, Valour continue d’étendre sa présence à travers l’Europe, proposant désormais plus de 75 ETP sur des places boursières telles que Spotlight (Suède), la Börse Frankfurt (Allemagne), Euronext (Paris et Amsterdam) et maintenant la SIX (Suisse). La Société reste en bonne voie pour atteindre son objectif de 100 ETP d’ici la fin de l’année 2025.

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq : DEFT) (CBOE CA : DEFI) (GR : R9B) est une société de technologie financière qui fait le lien entre les marchés financiers traditionnels et la finance décentralisée (« DeFi »). Premier gestionnaire d’actifs numériques de sa catégorie coté au Nasdaq, DeFi Technologies expose les investisseurs en actions à l’économie décentralisée au sens large de manière diversifiée moyennant une approche commerciale intégrée et évolutive. Son modèle comprend Valour, qui donne accès à plus de soixante-cinq des actifs numériques les plus innovants au monde via des ETP réglementés ; Stillman Digital, un courtier en actifs numériques de premier ordre axé sur une exécution et une conservation de qualité institutionnelle ; Reflexivity Research, qui fournit des recherches de pointe ciblées sur le secteur des actifs numériques ; Neuronomics, qui développe des stratégies et des infrastructures de trading quantitatif ; et DeFi Alpha, sa branche d’activité interne d’arbitrage et de trading. Forte d’une expertise approfondie des marchés financiers et des technologies émergentes, DeFi Technologies construit la passerelle institutionnelle vers la finance de demain. Suivez DeFi Technologies sur LinkedIn et X/Twitter et pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://defi.tech/

Filiales de DeFi Technologies

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits indiciels cotés (des « ETP ») qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder de manière simple et sécurisée aux actifs numériques via leur compte bancaire traditionnel. Valour dépend de la branche Gestion des actifs de DeFi Technologies. Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner ou pour recevoir nos actualités, consultez le site valour.com.

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est une société de recherche de premier plan spécialisée dans la création de rapports de recherche approfondis de haute qualité dans le secteur du bitcoin et des actifs numériques, qui offre aux investisseurs des informations précieuses. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.reflexivityresearch.com/

À propos de Stillman Digital

Stillman Digital est un fournisseur d’actifs numériques de premier plan, offrant des solutions de liquidités illimitées pour les entreprises. Il se concentre sur l’exécution de transactions, le règlement et la technologie de pointe dans le secteur. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.stillmandigital.com

À propos de Neuronomics AG

Neuronomics AG est une société suisse de gestion d’actifs spécialisée dans les stratégies de trading quantitatif basées sur l’IA. En intégrant l’intelligence artificielle, les neurosciences computationnelles et la finance quantitative, Neuronomics fournit des solutions de pointe qui permettent d’obtenir des performances supérieures ajustées au risque sur les marchés financiers. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.neuronomics.com/

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Les informations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, la cotation de l’ETP 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking, de l’ETP 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ; le développement du protocole Internet Computer, de la blockchain Hedera ; le déploiement d’ETP complémentaires et le nombre d’ETP anticipés d’ici la fin de l’année 2025 ; la confiance des investisseurs dans les ETP de Valour ; l’intérêt et la confiance des investisseurs dans les actifs numériques ; l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée ; la poursuite d’opportunités commerciales par la Société et ses filiales ; et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs identifiés ou non pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux qui y sont exprimés ou sous-entendus. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’acceptation des ETP de Valour sur les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; la réglementation applicable à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Si la Société s’est efforcée de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient induire un écart entre ses prévisions, estimations ou intentions et ses résultats. Rien ne garantit que ces déclarations s’avéreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.

LA BOURSE CBOE CANADA DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AU CARACTÈRE ADÉQUAT OU EXACT DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681