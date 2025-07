EURneffy® godkendt som den første nålefri behandling af anafylaksi hos voksne og børn i Storbritannien

Intern viden

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B) har i dag annonceret, at det britiske Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) har godkendt EURneffy® 2 mg til behandling af anafylaksi hos voksne og børn (≥30 kg) i Storbritannien. Lanceringen i Storbritannien ventes at ske inden for de kommende måneder, så snart forhandlinger om tilskud og prisfastsættelse er afsluttet.

EURneffy® (varemærket for neffy® i EU og Storbritannien) er den første godkendte adrenalinnæsespray til akut behandling af allergiske reaktioner (anafylaksi) og har potentiale til at forandre livet for patienter i Storbritannien med svære allergier. Som Europas største marked for anafylaksi er Storbritannien et vigtigt marked for ALK.

Med et intuitivt, nålefrit design kan EURneffy® hjælpe flere mennesker til trygt at anvende adrenalin, når det er mest nødvendigt, understøtte hurtig og pålidelig akutbehandling og i sidste ende hjælpe med at forbedre chancerne for et positivt udfald og redde liv. EURneffy® har længere holdbarhed (30 måneder) og bedre temperaturstabilitet end eksisterende adrenalin-autoinjektorer (”AAI’er”).

ALK’s koncerndirektør for forskning og udvikling, Henriette Mersebach, siger: “Godkendelsen af EURneffy® 2 mg i Storbritannien baner vejen for en alternativ, ny behandlingsmulighed til voksne og unge patienter med livstruende allergier. EURneffy® kan forbedre livet for personer med svære allergiske reaktioner og gøre det lettere for patienter og pårørende at have adrenalin med, uanset hvor de befinder sig."

MHRA-godkendelsen var baseret på en gennemgang af data fra EURneffy®- udviklingsprogrammet, som involverede over 700 deltagere. Der blev ikke rapporteret om alvorlige bivirkninger i kliniske studier med EURneffy®. De omfattende klinisk-farmakologiske data for EURneffy® 2 mg var sammenlignelige med AAI’er, med farmakodynamik og farmakokinetik vurderet under forskellige doseringsbetingelser.

I Europa indtræffer anafylaksi hos op til otte ud af hver 100.000 mennesker hvert år, og én ud af 300 oplever det på et tidspunkt i deres liv. I nødsituationer er usikkerhed og tøven med brugen af større autoinjektorer tydelig blandt dem, der er i risiko.

neffy® er udviklet af USA-baserede ARS Pharmaceuticals, Inc. (“ARS Pharma”). I november 2024 indgik ALK en strategisk licensaftale med ARS Pharma, der giver ALK eksklusive rettigheder til at kommercialisere neffy® (herunder EURneffy® i EU) globalt, bortset fra USA, Australien, New Zealand, Japan og Kina. I maj 2025 blev partnerskabet udvidet til også at inkludere en co-promotion-aftale i USA.

Godkendelsen påvirker ikke ALK’s finansielle forventninger til 2025.

Om ALK

ALK er en global, specialiseret medicinalvirksomhed med fokus på allergi og allergisk astma. Virksomheden markedsfører allergi-immunterapi og andre produkter og serviceydelser til mennesker med allergi og allergilæger. Virksomheden har hovedkvarter i Hørsholm, beskæftiger omkring 2.800 mennesker over hele verden og er noteret på Nasdaq Copenhagen. Find mere information på www.alk.net.

