18 juillet 2025



HSBC CONTINENTAL EUROPE CEDE SON PORTEFEUILLE DE

PRETS IMMOBILIERS ET DE CERTAINS AUTRES PRETS

DE LA BANQUE DE DETAIL EN FRANCE

HSBC Continental Europe, une filiale indirecte de HSBC Holdings plc (« Groupe HSBC »), a signé aujourd’hui un protocole d’accord avec un consortium composé de Rothesay Life plc et du CCF (le « Consortium d’Acheteurs »), concernant la cession de son portefeuille français de prêts majoritairement immobiliers et de certains autres prêts (le « Portefeuille ») conservés à la suite de la cession de ses activités de banque de détail en France1 (la « Transaction Potentielle »).

Au 31 décembre 2024, le Portefeuille présentait un encours s’élevant à 6,7 milliards EUR.

Le 1er janvier 2025, le Portefeuille a été reclassé de « hold-to-collect » en « hold-to-collect-and-sell », et au cours du premier trimestre 2025, le Groupe HSBC a comptabilisé une perte de juste valeur avant impôts de 1,2 milliard EUR ($ 1,3 milliard2) dans les autres éléments du résultat global, et un gain de juste valeur de 0,1 milliard EUR ($ 0,1 milliard2) dans le compte de résultat lié aux couvertures des taux d’intérêts connexes. La perte de juste valeur du Portefeuille a généré une réduction d’environ 0.2 point de pourcentage du ratio CET1 du Groupe HSBC qui s’élevait à 14,7% au 31 mars 20253.

A la réalisation de la Transaction Potentielle :

La perte comptabilisée dans les autres éléments du résultat global sera recyclée dans le compte de résultat sans autre impact sur le ratio CET1 du Groupe HSBC.

Les actifs pondérés des risques (« RWA ») du Portefeuille4 seront déconsolidés, se traduisant par un bénéfice non significatif sur le ratio CET1 du Groupe HSBC.

La Transaction Potentielle devrait se réaliser au quatrième trimestre 2025, sous réserve des processus appropriés d’information et de consultations des comités sociaux d’entreprise respectifs. HSBC Continental Europe travaillera de manière étroite avec le Consortium d’Acheteurs afin de permettre une transition fluide.

La Transaction Potentielle permet à HSBC Continental Europe de se concentrer sur son ambition d'être la principale banque des entreprises et des institutionnels en Europe, pour les clients internationaux. HSBC se concentre sur l’accroissement de son leadership et de sa part de marché dans les domaines où la banque a un avantage compétitif clair, et où elle a les plus grandes opportunités pour croître et soutenir ses clients.

Impact financier de la transaction pour HSBC Continental Europe

janvier 2025, HSBC Continental Europe a comptabilisé, au cours du premier trimestre 2025, une perte de juste valeur avant impôts de 1,2 milliard EUR dans les autres éléments du résultat global et un gain de juste valeur de 0,1 milliard EUR dans le compte de résultat lié aux couvertures des taux d’intérêt connexes. Cela a généré une réduction d’environ 2 points de pourcentage du ratio CET1 de HSBC Continental Europe qui s’élevait à 18,8% au 31 décembre 2024 . A la réalisation de la Transaction Potentielle, la perte comptabilisée dans les autres éléments du résultat global sera recyclée dans le compte de résultat sans autre impact sur le ratio CET1 de HSBC Continental Europe. Les RWAs6 du Portefeuille seront déconsolidés, se traduisant par une augmentation d’environ 0,3 point de pourcentage du ratio CET1 de HSBC Continental Europe.

HSBC Continental Europe

Basée à Paris, HSBC Continental Europe est une filiale indirecte de HSBC Holdings plc. HSBC Continental Europe regroupe des activités de banque pour les entreprises et les institutionnels, de banque privée, d’assurance et de gestion d’actifs en Europe continentale, y compris les activités de 10 succursales européennes (en Allemagne, en Belgique, en Espagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Pologne, en République Tchèque, et en Suède) et deux filiales bancaires au Luxembourg et en Allemagne. La mission de HSBC Continental Europe est de servir à la fois les clients basés en Europe continentale pour leurs besoins dans le monde entier et les clients du Groupe pour leurs besoins en Europe continentale.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC, a son siège à Londres. HSBC sert des clients dans le monde entier au travers d’implantations réparties dans 58 pays et territoires. Avec 3 054 milliards USD d’actifs au 31 mars 2025, HSBC est l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde.

Rothesay Life plc

Rothesay est le plus grand spécialiste de l'assurance retraite au Royaume-Uni. La société gère plus de 70 milliards de livres sterling d'actifs, garantit les retraites de plus d'un million de personnes et verse, en moyenne, plus de 300 millions de livres sterling en paiements de retraite chaque mois.

Groupe CCF

Le Groupe CCF est un groupe bancaire centenaire français constitué d’activités de banque patrimoniale et de financements spécialisés. Les activités de banque patrimoniale sont opérées sous la marque du CCF pour leurs 800 000 clients sur le territoire français. Les financements spécialisés se concentrent sur le crédit aux particuliers ainsi que sur les financements aux entreprises.

