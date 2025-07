Investissements Purpose annonce la tenue d’une assemblée extraordinaire du Fonds d’actions choisies Purpose en vue de la transition vers un nouveau gestionnaire et fiduciaire et de certaines autres propositions

TORONTO, 18 juill. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose » ou « Purpose ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a conclu une entente exécutoire avec PenderFund Capital Management Ltd. (« Pender ») en vertu de laquelle Purpose a convenu de céder à Pender ses droits d’agir à titre de fiduciaire et de gestionnaire du Fonds d’actions choisies Purpose (le « Fonds »), sous réserve de l’approbation des porteurs de parts.

En plus des conditions de clôture habituelles, les porteurs de parts du Fonds seront invités à approuver le changement de gestionnaire et de fiduciaire au profit de Pender (le « changement de gestionnaire »), ainsi que (i) le changement des objectifs de placement du Fonds, (ii) un changement dans le calcul des frais d’intéressement du Fonds, (iii) le changement de la méthode méthode d’imputation des charges d’exploitation au Fonds, et (iv) le changement de l’auditeur du Fonds, de Ernst et Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. à KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l. (collectivement, la « proposition »), le tout tel que décrit plus en détail dans la circulaire d’information de la direction (la « circulaire »), lors d’une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds (les « porteurs de parts ») qui se tiendra le ou vers le 13 août 2025 (l’« assemblée »).

Si elles sont approuvées, les propositions entreront en vigueur et Pender deviendra le gestionnaire et le fiduciaire du Fonds à compter du 28 août 2025. La date de clôture des registres pour l’assemblée extraordinaire est le 11 juillet 2025 (la « date de clôture des registres »). Les porteurs de parts inscrits à la fermeture des bureaux à la date de clôture des registres ont le droit de recevoir un avis de convocation à l’assemblée et d’y voter.

Pender est une société d’investissement indépendante, détenue par ses employés, dont l’actif sous gestion s’élevait à environ 4,4 milliards de dollars au 30 juin 2025. La transition assurera la cohérence dans la gestion et l’administration du Fonds, puisque Pender a agi à titre de sous-gestionnaire du Fonds et que le gestionnaire de portefeuille actuel du Fonds continuera d’exercer ce rôle après la transition.

Dans le cadre de cette transaction proposée, Investissements Purpose a soumis la question au comité d’examen indépendant (le « CEI ») du Fonds, lequel agit à titre consultatif et représente les intérêts du Fonds et de ses porteurs de parts en ce qui a trait aux questions de conflits d’intérêts. Le CEI a examiné le changement de gestionnaire et a déterminé que, s’il est mis en œuvre, le changement de gestionnaire aboutirait à un résultat juste et raisonnable pour le Fonds.

La circulaire est envoyée par la poste aux porteurs de parts conformément aux lois applicables et sera disponible sous le profil du Fonds sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca. La circulaire fournit des renseignements importants sur les propositions et les questions connexes, y compris les procédures de vote et la façon d’assister à l’assemblée. Les porteurs de parts sont priés de lire attentivement et intégralement la circulaire et ses annexes.

À propos de Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs dont l’actif sous gestion s’élève à environ 25 G$. Purpose est déterminée à l’innovation axée sur le client et offre une gamme de solutions de placement gérées et quantitatives. Dirigée par l’entrepreneur Som Seif, Purpose fait partie de Purpose Unlimited, une plateforme de services financiers axée sur la technologie.



À propos de PenderFund Capital Management Ltd.

Pender a été fondée en 2003 et est une société de placement indépendante, détenue par ses employés, située à Vancouver, en Colombie-Britannique. Notre objectif est de protéger et de faire croître le patrimoine de nos investisseurs au fil du temps. Nous avons une équipe de placement talentueuse composée d’analystes experts, de sélectionneurs de titres et de penseurs indépendants qui gèrent activement une gamme de fonds de placement différenciés, exploitant les parties inefficaces de l’univers des placements pour atteindre notre objectif.

Pour de plus amples renseignements, veuillez nous envoyer un courriel à info@purposeinvest.com



Demandes des médias :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des dépenses peuvent tous être associés aux placements dans les fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se reproduire. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Si les titres sont achetés ou vendus à une bourse, vous pourriez payer plus cher ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle.