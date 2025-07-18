SAPU Bioscience 重点介绍一篇经同行-评审的论文，揭示 TGFB2 与较年轻胰腺癌患者生存期之间的关联

现有数据支持进一步评估在研反义药物 OT-101（又名 trabedersen）作为靶向 TGFB2 -的治疗策略，用于胰腺导管腺癌的疗效。

圣地亚哥，加利福尼亚州, July 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sapu Biosciences, LLC (Sapu)，是 GMP Biotechnology Limited（简称 GMP Bio）的全资子公司，与临床-阶段生物制药公司 Oncotelic Therapeutics, Inc.（OTCQB: OTLC，简称 Oncotelic）合作，后者专注于开发癌症及罕见疾病的-靶向 RNA 和小-分子治疗。今日，双方重点介绍了新发表的转化研究，该研究评估了 TGFB2 表达水平及其启动子甲基化作为胰腺导管腺癌（PDAC）潜在预后标志物的情况。 该文章题为《TGFB2 表达和甲基化预测胰腺导管腺癌患者的总生存期》，发表于《国际分子科学杂志》(IJMS)。 Sapu 相关研究员参与其中。

查看文章： DOI 10.3390/ijms26136357（可通过 IJMS 开放获取）。

研究重点

OT-101 P001 PDAC -研究的临床数据表明，靶向 TGFB2 在较年轻患者中值得进一步评估；在 IL- 6 水平较低的的治疗亚组中，中位总生存期 (OS) 达到 12.7 个月。†

研究员评论

“这些研究结果为临床医生提供了一种实用的方法来对患者进行分层，并设计更精确、以年龄为重点的临床试验，在改善这种以高致死率而著称的疾病治疗结果方面，这是亟需迈出的关键一步。 OT-101 这一靶向 TGFB2 的治疗方法值得在随机临床试验中进行测试，”该研究的合著者、Karmanos 癌症研究所 Eisenberg 转化治疗中心主任及胃肠肿瘤项目联合主任 Wasif Saif 医学博士兼教授说道。 他进一步补充道： “分析显示，高表达的 TGFB2 与 65 岁以下患者总生存期 (OS) 的缩短显著相关（TGFB2 高表达组中位 OS 为 17.9 个月，低表达组中位 OS 为 66.9 个月），但在老年患者群体中则无此关联。 此外，TGFB2 高甲基化水平与较年轻患者生存期改善相关（高甲基化组中位 OS 为 66.9 个月，低甲基化组中位 OS 为 17.9 个月）。 我们的胰腺导管腺癌临床试验中使用 OT-101（一种靶向 TGFB2 的反义寡核苷酸），其数据也支持这一研究结果：和未治疗对照组相比，使用 OT-101 治疗的年轻患者显示出更好的 OS 。 TGFB2 不仅是一个普通的生物标志物；其表达明确界定一部分较年轻胰腺癌患者亚组的生存期显著较差，且近年来这一患者群体给临床带来了更多挑战。”

† 来源：公司资料及 IJMS 发表的论文《TGFB2 表达及甲基化预测胰腺导管腺癌患者的总生存期》（Saif 等，2025 年）。

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