Communiqué de presse

Le Groupe Atos publie une estimation de sa position de liquidité à mi 2025

reflétant une consommation de trésorerie limitée sur le semestre

Paris, le 20 juillet 2025 – Le Groupe Atos (Euronext Paris : ATO) publie aujourd'hui une estimation de sa position de liquidité au premier semestre 2025. Cette publication s'inscrit dans le cadre des obligations de reporting récurrentes définies et convenues avec les créanciers financiers du Groupe.

La variation nette de la trésorerie1 au premier semestre 2025 est estimée à -96 millions d’euros (contre -686 millions d’euros au premier semestre 2024), sans recours à l'affacturage des créances ou à une optimisation spécifique des dettes commerciales. Ce montant ne tient pas compte de l'impact estimé des fluctuations de change de -103 millions d'euros (principalement lié à l'évolution de l'euro par rapport au dollar américain au cours du semestre) et exclut la variation de -175 millions d'euros des paiements reçus avant la date d'échéance de la facture.

Au 1er juin 2025, l’estimation de la position de liquidité2 d'Atos Group s'élève à 1 804 millions d’euros, comparé à 2 179 millions d’euros au 31 décembre 2024 et plus d’1,1 milliard au-dessus du seuil de 650 millions requis par la documentation de crédit. Cette estimation comprend :

En million d’euros 30 juin 2025 (estimation) 31 décembre 2024 (chiffres réels) Variation Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 364 1 739 (374) Dont paiements reçus avant la date d'échéance de la facture 143 319 (175) Facilité de crédit renouvelable (« FCR ») non tirée 440 440 - Liquidité totale2 1 804 2 179 (374)

Le rapport de liquidité est disponible sur le site internet de la Société (https://atos.net/en/investors/financial-reports-for-creditors).

Avertissement

Le présent document contient des informations de nature prévisionnelle auxquelles sont associés des risques et des incertitudes, y compris les informations incluses ou incorporées par référence, concernant la croissance et la rentabilité du Groupe dans le futur qui peuvent impliquer que les résultats attendus diffèrent significativement de ceux indiqués dans les informations de nature prévisionnelle. Ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs que la Société ne peut ni contrôler, ni estimer de façon précise, tels que les conditions de marché futures ou le comportement d’autres acteurs sur le marché. Les informations de nature prévisionnelle contenues dans ce document constituent des anticipations sur une situation future et doivent être considérées comme telles. Ces déclarations peuvent se référer aux plans, objectifs et stratégies d’Atos, de même qu’à des événements futurs, des revenus à venir ou encore des synergies ou des résultats qui ne constituent pas des informations à caractère historique. La suite des évènements ou les résultats réels peuvent différer de ceux qui sont décrits dans le présent document du fait d’un certain nombre de risques et incertitudes qui figurent dans le Document d’Enregistrement Universel 2024 déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 10 avril 2025 sous le numéro d’enregistrement D.25-0238. Atos ne prend aucun engagement et n’assume aucune responsabilité s’agissant de la mise à jour de l’information contenue dans le présent document au-delà de ce qui est prescrit par la réglementation en vigueur.

Ce communiqué ne constitue ni ne contient une offre de vente des actions Atos ou une quelconque sollicitation d’achat ou de souscription d’actions Atos en France, aux Etats-Unis d’Amérique ou dans aucun autre pays. Ce communiqué contient certaines informations sur des opérations spécifiques qui doivent être considérées uniquement comme des projets. En particulier, toute décision relative aux informations ou aux projets mentionnés dans ce document et à leurs modalités sera prise après la finalisation de l’analyse approfondie en cours tenant compte des aspects fiscaux, juridiques, opérationnels, financiers, RH et de tout autre aspect pertinent, et reste soumise aux conditions générales de marché et aux processus usuels, notamment l’approbation des organes de gouvernance et des actionnaires ainsi que la consultation des instances représentatives du personnel concernées, conformément aux lois et réglementations en vigueur.

À propos du Groupe Atos

Le Groupe Atos est un leader international de la transformation digitale avec 72 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de près de 10 milliards d’euros. Présent dans 68 pays, il exerce ses activités sous deux marques : Atos pour les services et Eviden pour les produits. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe Atos s’engage pour un avenir sécurisé et décarboné. Il propose des solutions sur mesure et intégrées, enrichies par l’IA, pour tous les secteurs d’activité. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 La variation nette de la trésorerie est définie comme la variation de la trésorerie et des équivalents de trésorerie - avant l'impact des fluctuations des taux de change - à l'exclusion (i) de la variation de la partie tirée du FCR et (ii) de la variation des actions d'optimisation du fonds de roulement (qui comprennent les avances de trésorerie reçues des clients, l'affacturage des créances et l'optimisation spécifique des dettes commerciales).

2 La liquidité est définie comme la somme (i) de la position consolidée de trésorerie et équivalents de trésorerie du Groupe et (ii) des montants disponibles au titre des lignes de crédit garanties non tirées (y compris les découverts autorisés garantis). La trésorerie et les équivalents de trésorerie consolidés incluent la trésorerie bloquée et la trésorerie non centralisée, et excluent la trésorerie détenue sur des comptes séquestres servant de garanties en numéraire.

